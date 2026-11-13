Blocco Microsoft, l’allarme dell’esperto di cybersicurezza: “rischio sistemico globale, servizi essenziali potenzialmente coinvolti”

Il blocco di Microsoft in corso solleva interrogativi che vanno ben oltre il malfunzionamento dei singoli servizi digitali. A preoccupare maggiormente è la possibilità che un’interruzione delle infrastrutture tecnologiche gestite da pochi grandi operatori possa provocare conseguenze su scala internazionale, coinvolgendo aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni che erogano servizi essenziali. Un problema strutturale che riguarda la crescente dipendenza dell’economia e delle istituzioni dalle piattaforme digitali globali. A lanciare l’allarme è Pierluigi Paganini, esperto di cybersicurezza, che in alcune dichiarazioni rilasciate all’ANSA analizza le implicazioni del disservizio Microsoft, richiamando l’attenzione sulla vulnerabilità di un sistema tecnologico sempre più concentrato nelle mani di un numero ristretto di fornitori.

Blocco Microsoft, l’allarme sulla dipendenza tecnologica globale

Il punto centrale dell’analisi di Paganini riguarda la concentrazione delle infrastrutture digitali che sostengono una parte significativa delle attività quotidiane. Il funzionamento di numerose organizzazioni dipende ormai da piattaforme e servizi gestiti da pochi grandi provider, con la conseguenza che un’interruzione può avere effetti ben più ampi rispetto al singolo sistema interessato. “Quello che preoccupa maggiormente è ciò che sta emergendo in termini di dipendenza tecnologica globale da un numero ristretto di grandi provider, le cui infrastrutture supportano ormai una parte significativa delle attività quotidiane di aziende, pubbliche amministrazioni e organizzazioni di ogni settore”. Una riflessione che assume particolare rilievo nel quadro internazionale attuale. L’esperto sottolinea infatti che il blocco di Microsoft “si aggiunge a un contesto di guerra ibrida”, evidenziando la delicatezza di un sistema nel quale il funzionamento delle attività economiche e istituzionali è strettamente collegato alla disponibilità delle infrastrutture tecnologiche.

Servizi essenziali e pubbliche amministrazioni: le possibili conseguenze del disservizio Microsoft

Uno degli aspetti più delicati riguarda gli eventuali effetti dell’interruzione sui servizi essenziali. Al momento non risultano, secondo quanto riferito da Paganini, informazioni su conseguenze dirette per le operazioni di questi servizi. L’assenza di riscontri, tuttavia, non consente di escludere rallentamenti o interruzioni di alcune attività. “Al momento – aggiunge – non abbiamo notizie di impatti diretti sulle operazioni dei servizi essenziali, ma non possiamo escludere che quanto sta accadendo stia quantomeno rallentando processi e attività, fino ad arrivare, in alcuni casi, a interromperli. Il problema, infatti, non riguarda soltanto l’indisponibilità di un singolo servizio, ma la possibile propagazione dei disservizi verso tutte le organizzazioni che dipendono da esso, comprese quelle che erogano servizi fondamentali”. La questione riguarda quindi il possibile effetto a catena dei disservizi informatici. Quando diverse organizzazioni utilizzano la stessa infrastruttura digitale, un problema che interessa il fornitore può riflettersi sui processi operativi di tutti i soggetti che dipendono da quella piattaforma. Il rischio evidenziato dall’esperto non coincide necessariamente con un’interruzione già accertata dei servizi fondamentali, ma riguarda la possibilità che il malfunzionamento si propaghi attraverso i sistemi e le attività collegati al provider coinvolto.

Cybersicurezza, Paganini avverte: la concentrazione dei servizi cloud è un rischio sistemico

Il disservizio Microsoft riporta al centro del dibattito sulla cybersicurezza il tema della concentrazione tecnologica. L’utilizzo diffuso delle medesime piattaforme cloud e degli stessi strumenti di collaborazione crea infatti dipendenze comuni tra organizzazioni che operano in settori differenti. “Questi episodi – sottolinea ancora Paganini – evidenziano un rischio sistemico: la concentrazione di servizi digitali, piattaforme cloud e strumenti di collaborazione nelle mani di pochi operatori crea punti di dipendenza comuni, il cui malfunzionamento può avere conseguenze su scala internazionale”. Il concetto di rischio sistemico è dunque centrale nell’analisi: la criticità non è limitata alla disponibilità di una singola applicazione, ma alla possibilità che un problema condiviso produca conseguenze per numerosi soggetti contemporaneamente. La dipendenza da pochi operatori assume così una dimensione che supera il perimetro delle singole aziende e coinvolge anche la continuità delle attività pubbliche e delle filiere economiche.

Sovranità digitale e continuità operativa: le strategie per ridurre la dipendenza dai grandi provider

Per affrontare queste vulnerabilità, Paganini richiama due questioni fondamentali: la resilienza delle infrastrutture informatiche e la sovranità digitale. L’obiettivo non è necessariamente abbandonare i grandi fornitori tecnologici, ma costruire sistemi capaci di continuare a funzionare anche quando il provider principale attraversa una fase di indisponibilità. “È un tema che va affrontato anche in termini di resilienza e sovranità digitale. Non significa necessariamente rinunciare ai grandi provider, ma evitare che un problema tecnico o operativo presso un singolo operatore possa mettere in difficoltà intere filiere economiche e servizi pubblici. Servono quindi strategie di continuità operativa, ridondanza, diversificazione dei fornitori e capacità concreta di garantire servizi alternativi quando l’infrastruttura principale non è disponibile”, conclude. Le indicazioni dell’esperto individuano quindi nella continuità operativa, nella ridondanza dei sistemi e nella diversificazione dei fornitori tecnologici gli strumenti necessari per limitare le conseguenze di eventuali interruzioni. La questione sollevata dal blocco Microsoft riguarda, in definitiva, la capacità delle organizzazioni di non dipendere esclusivamente da una singola infrastruttura per lo svolgimento delle proprie attività. Una sfida che investe direttamente il rapporto tra sicurezza informatica, autonomia tecnologica e funzionamento dei servizi pubblici e privati.