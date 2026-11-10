Bollette luce e gas, A2A vende energia rinnovabile a circa metà del prezzo di mercato: le novità per famiglie e imprese

Novità sul fronte delle bollette di luce e gas, con prospettive di risparmio per famiglie e imprese e nuove soluzioni per rendere più prevedibile la spesa energetica. Il Governo punta a una riduzione del 4-5% del prezzo finale dell’energia attraverso il Decreto Bollette bis, mentre le aziende del settore lavorano a strumenti che consentano di proteggere i consumatori dalle oscillazioni dei mercati. Tra le iniziative emergono l’ampliamento dei contratti pluriennali a prezzo fisso di A2A e il lancio di una guida gratuita di Pulsee per semplificare la gestione delle utenze domestiche. A illustrare gli effetti attesi dal provvedimento governativo è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto alla trasmissione Radio anch’io su Radio1. Il ministro ha quantificato il possibile beneficio economico attraverso alcuni esempi concreti, spiegando che il Decreto Bollette bis “ridurrà del 4-5% il prezzo finale dell’energia. Per chi ha 1.000 euro diventa 950, per chi ha 10.000 euro diventa 9.500”. L’intervento riguarda il meccanismo di determinazione del prezzo dell’energia e punta a incidere sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, uno dei principali riferimenti del mercato elettrico italiano. Non si tratta, dunque, dell’introduzione di un nuovo contributo economico diretto destinato ai consumatori, ma di una modifica del sistema di calcolo. Pichetto Fratin ha infatti chiarito che il provvedimento “non prevede un aiuto specifico per famiglie e imprese”, definendolo un “meccanismo di puro calcolo” destinato ad abbassare il prezzo dell’energia.

Decreto Bollette bis, il ministro Pichetto Fratin spiega il meccanismo da oltre 3 miliardi

La dimensione economica dell’intervento è significativa. Secondo quanto riferito dal ministro, la correzione introdotta attraverso il Decreto Bollette bis “ha complessivamente mobilitato più di 3 miliardi. Il fatturato complessivo dell’energia in Italia supera i 70 miliardi, pertanto 3 miliardi diventa una cifra importante se consideriamo il valore assoluto”. Il principio illustrato dal ministro si basa su una diversa distribuzione delle componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale. Lo stesso Pichetto Fratin ha precisato che, per realizzare questa operazione, “non abbiamo messo soldi”, trattandosi di “un meccanismo in cui la bolletta ha un beneficio di 100 euro e un onere di 40, che vuol dire che il netto diventa 60. E abbassando i prezzi chi vende l’energia lo fa a un prezzo inferiore”. L’obiettivo è quindi ottenere un abbassamento del costo finale dell’energia attraverso una modifica delle modalità di calcolo, senza ricorrere a un sostegno economico diretto per le singole utenze domestiche o per le attività produttive.

A2A, investimenti superiori a un miliardo di euro nei primi nove mesi del 2026

Parallelamente alle iniziative governative, il settore energetico continua a investire nello sviluppo delle fonti rinnovabili e nella modernizzazione delle infrastrutture. In questo quadro si inseriscono i risultati industriali di A2A nei primi nove mesi del 2026, caratterizzati da un programma di investimenti superiore a un miliardo di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Di queste risorse, il 70% è destinato allo sviluppo delle energie rinnovabili, al potenziamento e all’efficientamento delle reti elettriche e all’economia circolare. Una strategia industriale fondata sulla diversificazione delle attività, che ha permesso al gruppo di contenere gli effetti delle difficoltà registrate nei singoli comparti. A evidenziarlo è l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, che ha dichiarato: “Nei primi nove mesi dell’anno, il nostro modello industriale si è rivelato ancora una volta un fattore di stabilità: la diversificazione dei business tra transizione energetica ed economia circolare ha consentito di attenuare le ripercussioni sui singoli comparti, di preservare una solida performance e di portare avanti con determinazione un programma di investimenti superiore al miliardo di euro, in aumento del 9% rispetto al corrispondente periodo del 2025, di cui il 70% destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, al potenziamento e all’efficientamento delle reti elettriche e alla Circular Economy”. La crescita degli investimenti si accompagna a una strategia commerciale che punta sulla possibilità di offrire energia a condizioni economiche stabili per periodi particolarmente lunghi, riducendo l’esposizione dei clienti alla volatilità dei mercati energetici.

Energia a prezzo fisso fino a 20 anni: la strategia A2A per famiglie, imprese e partite IVA

Una delle principali novità riguarda l’estensione dei Power Purchase Agreement (PPA), contratti pluriennali che consentono di acquistare energia rinnovabile a un prezzo stabilito in anticipo. Il sistema permette di programmare la spesa energetica su un orizzonte temporale più ampio, limitando l’incidenza delle oscillazioni dei prezzi delle materie prime. La strategia di A2A si basa sulla disponibilità di un proprio parco di impianti e sulla possibilità di vendere anticipatamente la produzione di energia da fonti rinnovabili. “Continuiamo a mettere a disposizione di cittadini e imprese un’energia accessibile, affidabile e sostenibile. Grazie al nostro parco impianti vendiamo in anticipo la produzione rinnovabile con contratti pluriennali a prezzo fisso (Ppa): le fonti verdi hanno costi di produzione noti e stabili e non dipendono dalla volatilità delle materie prime”, ha sottolineato Mazzoncini. Secondo l’amministratore delegato, questa modalità di approvvigionamento consente di proporre tariffe pari a circa la metà dell’attuale PUN, offrendo una maggiore protezione rispetto alle tensioni geopolitiche e alle turbolenze dei mercati internazionali.

L’offerta non è più destinata soltanto alle grandi aziende. Dopo l’introduzione, nel 2023, dei contratti decennali per le famiglie, A2A ha esteso da marzo la possibilità di sottoscrivere i PPA anche alle piccole e medie imprese. Un ulteriore ampliamento è previsto per il 2027, quando saranno disponibili prodotti analoghi anche per le restanti categorie di clienti titolari di partita IVA. Mazzoncini ha spiegato: “questo ci consente di offrire prezzi contenuti e prevedibili, al riparo dalle tensioni geopolitiche e dalle turbolenze dei mercati, con tariffe pari a circa la metà dell’attuale Pun. Dopo le grandi aziende e i contratti decennali per i clienti retail già disponibili dal 2023 per le famiglie, da marzo abbiamo allargato la possibilità di sottoscrivere i Ppa anche alle Pmi, e con il 2027 arriveranno anche prodotti analoghi per le restanti categorie in partita Iva, completando, prima azienda italiana, un set di prodotti Ppa tra 10 e 20 anni per ogni categoria di clientela”. Il percorso delineato dal gruppo punta quindi a completare un’offerta di contratti energetici con durata compresa tra 10 e 20 anni, destinata a tutte le categorie di clientela, dalle utenze domestiche alle attività economiche.

Bollette difficili da comprendere: solo il 56% degli italiani si sente sicuro nella lettura

Accanto alla questione dei prezzi, emerge un’altra criticità del mercato energetico: la difficoltà di comprendere le bollette e di conoscere nel dettaglio i propri consumi. Un problema che assume particolare rilevanza durante l’acquisto di un’abitazione, un trasloco o l’attivazione delle utenze di una seconda casa. Secondo il Pulsee Luce e Gas Index, sviluppato con NielsenIQ, soltanto il 56% degli italiani si sente a proprio agio nella lettura della bolletta, mentre quasi sette persone su dieci non conoscono nel dettaglio i propri consumi energetici. La difficoltà riguarda sia l’interpretazione delle singole voci di spesa sia la scelta delle procedure amministrative necessarie per attivare, modificare o trasferire un contratto di fornitura. Per rispondere a queste esigenze, Pulsee Luce e Gas ha realizzato Casa Nuova, una guida gratuita consultabile online che accompagna i consumatori nella gestione delle utenze e nella ricerca delle offerte di luce e gas più adatte alle proprie necessità. L’iniziativa prosegue il percorso di informazione ed educazione energetica avviato dall’azienda con Energipedia, lo strumento lanciato in occasione della fine del mercato tutelato, con l’obiettivo di rendere più comprensibili i meccanismi del settore.

Voltura luce e gas, richieste in aumento tra settembre e ottobre

I dati sui consumi e sui servizi elaborati internamente da Pulsee evidenziano un aumento delle richieste di voltura a partire dai mesi estivi, con il picco raggiunto durante l’autunno. La voltura è la procedura necessaria per cambiare l’intestatario di una fornitura quando il contatore è già attivo. È una situazione frequente, ad esempio, quando si entra in un’abitazione in affitto precedentemente occupata da un altro inquilino. In primavera, secondo i dati dell’azienda, le volture rappresentano il 15,7% delle pratiche gestite attraverso i canali tradizionali e il 4,1% di quelle effettuate attraverso i canali digitali. Tra settembre e ottobre, invece, l’incidenza sale rispettivamente a oltre il 28% nei canali tradizionali e al 6,6% in quelli digitali. L’aumento coincide con il periodo in cui vengono avviati numerosi contratti di locazione collegati a nuove esigenze lavorative e universitarie. Un andamento differente caratterizza le prime attivazioni delle utenze, spesso associate agli immobili di nuova costruzione. In questo caso il picco si registra ad aprile, quando le operazioni raggiungono il 7,3% delle pratiche effettuate attraverso i canali digitali.

Allaccio, subentro, voltura e prima attivazione: la guida Pulsee per orientarsi tra le utenze

La guida Casa Nuova di Pulsee affronta le principali procedure legate alle forniture energetiche, partendo dalla distinzione tra allaccio, nuova attivazione, subentro e voltura. L’obiettivo è consentire di individuare la pratica corretta in relazione alla situazione dell’immobile, evitando errori e perdite di tempo. Un altro aspetto riguarda l’identificazione dei codici associati alle forniture, con la spiegazione della differenza tra POD e PDR, utilizzati rispettivamente per identificare i punti di prelievo dell’energia elettrica e di riconsegna del gas. La guida approfondisce inoltre le principali componenti delle bollette, illustrando il significato di termini come PUN, Psbil, quota fissa, quota potenza, oneri di sistema e accise. Si tratta di elementi che concorrono alla comprensione della struttura dei costi e che possono risultare poco immediati per chi deve confrontare contratti e condizioni economiche. Un’attenzione specifica viene riservata alle situazioni particolari, come l’acquisto di una seconda casa o l’ingresso in un immobile in locazione. Per le seconde abitazioni, la guida evidenzia l’esenzione dal Canone RAI e la presenza di costi fissi più elevati legati agli oneri di sistema. Le informazioni sono disponibili gratuitamente online, con un’impostazione che accompagna il consumatore dalla verifica della situazione iniziale dell’immobile fino alla gestione delle pratiche energetiche necessarie.

Pulsee punta sulla semplificazione delle bollette e sulla digitalizzazione dei servizi energetici

La necessità di ridurre la complessità delle procedure e di rendere più prevedibile la spesa energetica è al centro della strategia illustrata da Alicia Lubrani, amministratore delegato di Pulsee Luce e Gas. “Il trasloco in una nuova casa è un momento di grande cambiamento in cui i consumatori chiedono, prima di tutto, semplicità burocratica e prevedibilità della spesa. Con Casa Nuova, la guida di Pulsee, vogliamo confermare il nostro ruolo non solo come fornitori, ma come facilitatori – commenta Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas – Crediamo che l’energia non debba mai essere un problema o una fonte di stress. Strumenti di alfabetizzazione energetica come questo, uniti alla digitalizzazione delle nostre offerte e alla presenza capillare dei nostri energy store sul territorio, permettono alle famiglie di prendere decisioni consapevoli sin dal primo giorno in cui varcano la soglia della loro nuova abitazione”. L’iniziativa affianca così gli strumenti digitali e la rete territoriale degli energy store dell’azienda, con l’intento di facilitare le decisioni legate alle forniture domestiche. In un mercato caratterizzato da nuove formule contrattuali, interventi sul sistema dei prezzi e una crescente attenzione alla stabilità della spesa, la comprensione delle condizioni di fornitura e delle componenti della bolletta assume un ruolo centrale nella gestione dell’energia.