Bollette luce, il Governo approva il nuovo decreto: da gennaio arriva il taglio dei costi per famiglie e imprese

Il Governo interviene sul costo dell’energia elettrica con una nuova misura destinata a famiglie e imprese. Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un nuovo provvedimento nell’ambito del DL Bollette, con l’obiettivo di ridurre temporaneamente il prezzo dell’elettricità attraverso un meccanismo che agisce sui costi del gas naturale impiegato nella produzione termoelettrica. Secondo quanto annunciato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a partire da gennaio le misure previste dal decreto consentiranno, nel loro complesso, una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. L’intervento punta ad alleggerire i costi energetici e a sostenere la competitività delle attività produttive, in una fase internazionale caratterizzata da tensioni geopolitiche che incidono anche sui prezzi dell’energia.

DL Bollette, come funziona la nuova misura per ridurre il prezzo dell’elettricità

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri introduce un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. L’obiettivo è contenere l’incidenza del prezzo del gas sul costo dell’elettricità, intervenendo su una delle componenti che contribuiscono alla formazione dei prezzi energetici. La misura prevede una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica a beneficio sia delle famiglie sia delle imprese. Il nuovo intervento è stato definito nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea e completa il percorso del DL Bollette attraverso uno strumento finalizzato ad attenuare gli effetti dei costi del gas sulla produzione di energia elettrica.

Bollette luce, Pichetto: “da gennaio riduzione media di circa 15 euro al megawattora”

A illustrare gli obiettivi del decreto è stato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha evidenziato il risultato atteso dalle misure approvate dal Governo. “Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del DL Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”, ha dichiarato il Ministro. La riduzione media annunciata di 15 euro per megawattora riguarda dunque gli effetti complessivi delle misure contenute nel decreto, con decorrenza prevista a partire da gennaio. Il Governo considera l’intervento un primo risultato nell’azione di contenimento dei costi energetici, con particolare attenzione alle necessità dei consumatori e del sistema produttivo nazionale.

Energia elettrica, il confronto con la Commissione europea e il ruolo di ARERA e GME

La definizione del nuovo meccanismo è arrivata al termine di un percorso di confronto istituzionale che ha coinvolto la Commissione europea, con il contributo di ARERA, per gli aspetti di competenza, e del Gestore dei Mercati Energetici (GME). In particolare, il GME ha fornito il supporto tecnico necessario alla definizione del meccanismo di intervento e allo svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Il lavoro ha accompagnato la predisposizione della misura destinata a contenere l’impatto dei prezzi del gas naturale sul mercato elettrico. Pichetto ha sottolineato il percorso che ha portato all’approvazione del provvedimento, richiamando anche il contesto economico e internazionale nel quale si inserisce la decisione. “Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di ARERA, per gli aspetti di competenza, e del GME (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia”.

Caro energia, il Governo punta a sostenere famiglie e competitività delle imprese

Il nuovo intervento del DL Bollette si inserisce nel quadro delle iniziative adottate dal Governo per affrontare il problema dei costi dell’energia e delle conseguenze economiche che questi determinano per famiglie e attività produttive. La scelta di agire sui costi del gas naturale destinato alla produzione termoelettrica risponde all’obiettivo di ridurne l’impatto sul prezzo finale dell’elettricità. Il provvedimento assume così una doppia finalità: da una parte il contenimento della spesa energetica delle famiglie, dall’altra il sostegno alle imprese italiane, per le quali il costo dell’energia rappresenta un elemento rilevante della competitività. La misura approvata dal Consiglio dei ministri rappresenta quindi un ulteriore intervento nella strategia governativa di contenimento dei prezzi energetici, con effetti attesi a partire da gennaio e con l’obiettivo di sostenere il sistema economico nazionale.