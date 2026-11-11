Bollette, Pichetto Fratin: “da gennaio sconto del 5% per 18 mesi, risparmi fino a 15 euro al megawattora”

Bollette elettriche più leggere da gennaio e per i successivi 18 mesi, grazie a un intervento del Governo che punta a ridurre il costo dell’energia fino al 5%, con un risparmio medio di circa 15 euro al megawattora. A illustrare la misura è il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che in un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera ha spiegato come funzionerà il nuovo decreto e quali saranno i principali beneficiari. “Con il nuovo intervento sulle bollette, il risparmio arriva al 5%. Questo significa che più alta sarà la bolletta, maggiore sarà lo sconto. Da gennaio e per 18 mesi la riduzione media sarà per tutti di circa 15 euro al megawattora, è tutto in proporzione, ma è chiaro che lo sconto sarà più forte per le imprese”, ha dichiarato il ministro. Il provvedimento avrà un valore complessivo stimato in 3 miliardi di euro nell’arco di 18 mesi e sarà destinato a incidere soprattutto sulla spesa energetica delle imprese, mentre per le utenze domestiche gli effetti dipenderanno dalla tipologia di contratto sottoscritto.

Decreto bollette, Pichetto Fratin spiega il taglio del prezzo dell’energia

La misura non consiste nell’erogazione di un contributo diretto alle famiglie o alle aziende, ma in una modifica del meccanismo attraverso il quale viene determinato il prezzo dell’energia elettrica. L’obiettivo è intervenire sulle distorsioni del sistema di calcolo del prezzo unico nazionale dell’elettricità, introducendo un tetto di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas utilizzato per la produzione elettrica. “Questo è un decreto soprattutto a favore delle imprese, non è previsto un aiuto specifico per le famiglie, però avrà un effetto calmieratore per tutti. Si tratta di un’operazione tecnico-contabile che corregge il sistema di calcolo del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica che sta deformando il prezzo finale”. Pichetto Fratin ha quindi precisato che “non va considerato un aiuto per alcune categorie o per le famiglie, ma la correzione del calcolo del prezzo con il price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica farà sì che il prezzo finale dell’energia elettrica si abbassi leggermente per tutti”. La riduzione sarà proporzionale alla spesa energetica, motivo per cui le imprese potranno ottenere i risparmi più consistenti in termini assoluti, considerando i consumi generalmente più elevati rispetto alle utenze domestiche.

Bollette delle famiglie, chi beneficerà dello sconto del 5%

Uno degli aspetti principali del nuovo intervento riguarda la distinzione tra contratti a prezzo fisso e contratti a prezzo variabile. Nonostante la riduzione prevista dal decreto, infatti, una parte consistente delle famiglie italiane non vedrà modificarsi il costo dell’energia già stabilito nel proprio contratto. “Voglio ricordare anche che su 30 milioni di contatori domestici, il 50% ha ancora tariffe a prezzo fisso: per questi clienti non cambierà nulla perché continueranno a pagare l’energia al prezzo bloccato, magari stipulato prima dello scoppio della guerra in Medio Oriente”. Secondo i numeri indicati dal ministro, dunque, circa 15 milioni di contatori domestici sono associati a forniture con tariffe a prezzo fisso. Per questi clienti la riduzione del prezzo dell’elettricità non comporterà un cambiamento immediato delle condizioni economiche concordate. Gli effetti del provvedimento riguarderanno invece i clienti con contratti a prezzo variabile, per i quali il costo della fornitura è collegato all’andamento dei prezzi dell’energia.

Bonus bollette, 2,7 milioni di vulnerabili hanno ricevuto oltre 100 euro

Nel corso dell’intervista, Pichetto Fratin ha richiamato anche gli strumenti di sostegno già adottati per alcune categorie di consumatori e la diffusione delle energie rinnovabili nelle abitazioni italiane. “Poi ci sono 2,7 milioni di vulnerabili che hanno avuto il bonus di oltre 100 euro, oltre a quello sociale, e più di 2,5 milioni di famiglie che utilizzano le energie rinnovabili. Alla fine riguarderà solo i clienti con contratti a prezzo variabile”. Il ministro ha quindi ricordato che 2,7 milioni di soggetti vulnerabili hanno beneficiato di un contributo superiore a 100 euro, aggiuntivo rispetto al bonus sociale, mentre oltre 2,5 milioni di famiglie utilizzano fonti energetiche rinnovabili. Il nuovo intervento non introduce un ulteriore bonus generalizzato per le utenze domestiche, ma punta a contenere il prezzo finale dell’elettricità attraverso una modifica del sistema di calcolo.

Taglio delle bollette da 3 miliardi di euro in 18 mesi

Il valore economico complessivo della misura sarà di circa 3 miliardi di euro, distribuiti nell’arco dei 18 mesi di applicazione del provvedimento. “Il taglio complessivo della bolletta elettrica per 18 mesi sarà di circa 3 miliardi, cifra che verrà sostenuta in parte da chi ne beneficia”, ha spiegato Pichetto Fratin. Il decreto punta così ad alleggerire la spesa energetica, con un impatto più rilevante per le attività produttive che sostengono bollette elevate. Il risparmio effettivo dipenderà dall’entità dei consumi e dalle condizioni contrattuali delle forniture.

Prezzi dell’energia e guerre, Pichetto Fratin: possibili nuovi interventi

Il Governo non esclude ulteriori misure per contenere i costi dell’elettricità. Il ministro dell’Ambiente ha sottolineato che l’andamento dei prezzi energetici continua a risentire delle tensioni internazionali e delle conseguenze dei conflitti in corso. “Questo decreto è un primo passo. Seguiamo con attenzione. Purtroppo subiamo le conseguenze di due guerre”, ha affermato Pichetto Fratin. Alla domanda sulla possibilità di introdurre nuovi provvedimenti, il ministro ha confermato che l’esecutivo continuerà a valutare l’evoluzione della situazione, anche in relazione ai margini di bilancio disponibili e al confronto con gli operatori del settore. “Seguiamo la situazione giorno per giorno, faremo delle valutazioni anche in base allo scostamento di bilancio autorizzato dall’Europa. Certo, la cosa migliore sarebbe che finisse questa guerra. Dovremo valutare una serie di interventi successivi. Su questo è aperto un confronto con gli operatori”. Il decreto sulle bollette elettriche rappresenta quindi il primo intervento annunciato in questa fase per contenere i costi dell’energia, mentre eventuali nuove misure saranno valutate sulla base dell’evoluzione del quadro internazionale ed economico.