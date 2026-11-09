BookCity Milano 2026, torna la festa dei libri: eventi gratuiti, incontri e laboratori dal 23 al 29 novembre

Torna BookCity Milano, l’appuntamento annuale dedicato al mondo dei libri e della lettura, in programma dal 23 al 29 novembre 2026. Una settimana di incontri, riflessioni e iniziative culturali che quest’anno ruoterà attorno al tema “Il senno sulla Luna”, scelto per interpretare lo smarrimento che caratterizza la quotidianità in un periodo segnato da guerre e violenza. Il filo conduttore della manifestazione invita a riscoprire il valore della razionalità, della pace e del senso critico, individuando nella cultura e nella conoscenza strumenti fondamentali per comprendere la complessità del presente. In questo scenario si inserisce Bicocca per BookCity 2026, il progetto promosso dall’Università di Milano-Bicocca, che propone un calendario di appuntamenti dedicati al ruolo dell’educazione, della ricerca e del sapere nella costruzione di una società più equa e inclusiva. Tra le iniziative principali figurano due incontri gratuiti al Bicocca Pavilion, organizzati in collaborazione con BiM, dedicati rispettivamente al potere trasformativo dell’educazione e alla diplomazia scientifica nelle relazioni internazionali.

Bicocca per BookCity 2026, il programma dell’Università di Milano-Bicocca

La partecipazione dell’Università di Milano-Bicocca alla manifestazione si sviluppa attorno a un obiettivo preciso: valorizzare educazione, ricerca e conoscenza come strumenti capaci di promuovere il dialogo, alimentare il pensiero critico e favorire il cambiamento sociale. Il progetto Bicocca per BookCity affronta questi temi attraverso incontri che mettono in relazione il mondo accademico con esperienze educative, questioni sociali e dinamiche internazionali. Una parte significativa del programma nasce dalla collaborazione con BiM, il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore del quartiere Bicocca. Si tratta di un hub culturale e sociale aperto alla città e integrato con il campus universitario. La sede dei due appuntamenti principali sarà il Bicocca Pavilion, in viale Piero e Alberto Pirelli 10 a Milano, dove il confronto si concentrerà sulle possibilità offerte dal sapere per costruire relazioni, superare le divisioni e creare opportunità di crescita.

Il 24 novembre l’incontro con l’esperienza di Nicolò Govoni e Still I Rise

Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 novembre 2026 alle ore 18:00, con l’incontro “Ponti di ragione. Educare e Dialogare”, dedicato al potere trasformativo dell’istruzione. Al centro della riflessione ci sarà l’esperienza di Nicolò Govoni con l’organizzazione Still I Rise, punto di partenza per approfondire il rapporto tra accesso all’educazione, emancipazione individuale e cambiamento sociale. L’iniziativa prevede una tavola rotonda sulle pratiche didattiche e sugli approcci all’insegnamento delle diverse discipline. Il confronto permetterà di esplorare il ruolo dell’istruzione non soltanto come percorso di acquisizione delle conoscenze, ma anche come opportunità concreta per favorire l’autonomia e la trasformazione delle condizioni sociali. L’appuntamento si colloca nel percorso culturale della manifestazione, che attribuisce all’educazione una funzione centrale nello sviluppo della capacità di ragionare, confrontarsi e interpretare criticamente la realtà.

Il 26 novembre la diplomazia scientifica al centro di BookCity Milano

Il secondo incontro, “Ponti di ragione. Condividere e Cooperare”, si svolgerà giovedì 26 novembre 2026 alle ore 18:00, sempre negli spazi del Bicocca Pavilion. L’appuntamento sarà dedicato alla science diplomacy, la diplomazia scientifica, e al ruolo crescente della cooperazione tra comunità di ricerca nelle relazioni internazionali. In uno scenario geopolitico complesso, la collaborazione scientifica può rappresentare uno strumento per mantenere aperti canali di dialogo anche in presenza di tensioni e divisioni politiche. La conoscenza diventa così un linguaggio condiviso, capace di favorire il confronto oltre i confini nazionali. A discutere di questi argomenti saranno Donata Garrasi, Senior Adviser Peace and Security, e Marco Riccardo Rusconi, Presidente dell’AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, insieme ad alcuni docenti dell’Università di Milano-Bicocca. Il dibattito approfondirà il rapporto tra scienza, cooperazione internazionale e diplomazia, evidenziando le possibilità offerte dalla ricerca nella costruzione di relazioni e collaborazioni tra Paesi.

Gli incontri alla FrancoAngeli Academy: dalla mobilità alla biodiversità

Il programma di Bicocca per BookCity 2026 comprende anche numerosi appuntamenti presso la FrancoAngeli Academy, con la partecipazione di autrici e autori appartenenti alla comunità accademica dell’Università di Milano-Bicocca. Gli incontri declineranno il tema generale della manifestazione attraverso prospettive scientifiche, culturali e sociali differenti, offrendo occasioni di approfondimento su questioni che riguardano la vita contemporanea. Tra gli argomenti affrontati figurano l’(ir)razionalità della mobilità metropolitana, la fenomenologia della luce nel rapporto tra scienza e arte e il significato delle parole e dei numeri. Spazio anche a temi di particolare rilevanza sociale, come l’emancipazione e la violenza di genere, oltre alle relazioni tra fiscalità ed eguaglianza. Il calendario comprende inoltre riflessioni sulla biodiversità e sulla resilienza, ampliando il confronto alle questioni ambientali e alla capacità dei sistemi naturali di affrontare i cambiamenti. La varietà degli argomenti rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della proposta dell’Ateneo, che mette in dialogo discipline e competenze differenti attraverso i libri e il contributo della propria comunità accademica.

BookCity Milano, laboratorio di stampa xilografica per bambini dai 7 ai 10 anni

La programmazione riserva un’iniziativa anche ai più piccoli, con un laboratorio di stampa xilografica destinato ai bambini dai 7 ai 10 anni. L’attività sarà dedicata all’esplorazione della dimensione immaginifica di bestiari e creature fantastiche, attraverso un’esperienza che unisce creatività e sperimentazione artistica. L’iniziativa amplia la proposta culturale di Bicocca per BookCity coinvolgendo anche la fascia d’età più giovane e valorizzando l’incontro con il mondo dell’immaginazione.

BookCity Milano 2026, eventi gratuiti e modalità di partecipazione

Tutti gli eventi di Bicocca per BookCity 2026 sono aperti alla cittadinanza e gratuiti. Il calendario comprende gli appuntamenti realizzati al Bicocca Pavilion, gli incontri con le autrici e gli autori alla FrancoAngeli Academy e le attività dedicate ai bambini. La partecipazione alla rassegna prevede anche la possibilità di ottenere un open badge, un riconoscimento destinato a valorizzare l’interesse per i libri e per la lettura. Per conseguirlo sarà necessario partecipare ad almeno tre eventi inseriti nel programma di Bicocca per BookCity 2026. L’iniziativa si affianca al calendario culturale dell’Università di Milano-Bicocca, riconoscendo il valore della partecipazione alle attività dedicate alla conoscenza, all’approfondimento e al confronto tra discipline.