Bora impetuosa a Trieste, raffiche oltre i 100 km/h: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Notte di forte maltempo a Trieste, dove la Bora ha soffiato con particolare intensità, facendo registrare raffiche superiori ai 100 km/h. Il vento impetuoso ha interessato il capoluogo giuliano soprattutto nelle ore centrali della notte, provocando disagi e numerose richieste di intervento. Secondo i dati dell’Osmer Arpa, tra la mezzanotte e l’una è stata raggiunta una velocità massima di 109 km/h, un’intensità che ha reso necessario un massiccio impegno dei Vigili del Fuoco sul territorio.

Le squadre del Comando provinciale, compatibilmente con le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nel magazzino di Porto Vecchio, dove hanno perso la vita un uomo e una donna, hanno lavorato per tutta la notte per fronteggiare le emergenze legate alle violente raffiche di vento. Complessivamente sono stati 30 gli interventi effettuati dalle 20 di ieri sera alle 9 di questa mattina per far fronte alle conseguenze della Bora. Un’attività di soccorso intensa, che ha impegnato il personale in diverse richieste di assistenza. L’emergenza non risulta ancora conclusa. La sala operativa dei Vigili del Fuoco continua infatti a ricevere le segnalazioni e a coordinare le squadre impegnate sul territorio.

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