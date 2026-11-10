Borghi e piccoli Comuni italiani, accordo Anci-Pro Loco: più turismo sostenibile, valorizzazione del territorio e gestione dei musei

Un nuovo impulso alla valorizzazione dei borghi italiani, dei piccoli Comuni e delle aree interne, attraverso una collaborazione più stretta tra amministrazioni locali e Pro Loco. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dall’Anci e dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), che punta a promuovere il turismo sostenibile, tutelare le tradizioni locali e favorire nuove opportunità di sviluppo per i territori. Tra gli aspetti più significativi dell’accordo figurano anche la possibilità di coinvolgere le Pro Loco nella gestione dei piccoli musei e la valorizzazione dei beni comunali, nell’ambito di progetti condivisi con le amministrazioni. L’intesa, sottoscritta questo pomeriggio nella sede dell’Anci dal presidente Gaetano Manfredi e dal presidente dell’Unpli Antonino La Spina, avrà una durata di tre anni e intende rafforzare il ruolo delle associazioni territoriali nella promozione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano.

Piccoli Comuni e aree interne, Manfredi: “il cuore del nostro Paese e la custodia della sua identità”

Al centro dell’accordo c’è la volontà di sostenere le comunità dei piccoli centri, riconoscendo il valore delle loro identità e il contributo delle Pro Loco alla vita sociale, culturale ed economica dei territori. L’obiettivo è costruire una collaborazione capace di coniugare la conservazione delle tradizioni con lo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile e partecipata. “I piccoli Comuni e le aree interne – ha spiegato Manfredi – rappresentano il cuore del nostro Paese e la custodia della sua identità. Con questo accordo rafforziamo la sinergia tra le amministrazioni locali e la straordinaria rete delle Pro Loco per valorizzare il nostro patrimonio di tradizioni, botteghe storiche e piccoli musei. Attraverso la coprogrammazione e il contributo dei volontari promuoviamo un turismo sostenibile e partecipato, capace di generare opportunità concrete e ridare futuro alle nostre comunità, specialmente nei piccoli Comuni e nelle aree interne”. Le parole del presidente Anci evidenziano il ruolo che la collaborazione tra istituzioni e volontariato può assumere nella valorizzazione delle realtà territoriali, soprattutto nei centri in cui il patrimonio culturale e le tradizioni rappresentano elementi fondamentali dell’identità locale.

Pro Loco e Comuni, nuove collaborazioni per valorizzare beni pubblici e piccoli musei

Uno degli elementi operativi più rilevanti del protocollo riguarda il possibile ampliamento del coinvolgimento delle Pro Loco nella gestione e nella fruizione del patrimonio pubblico locale. L’accordo valorizza gli strumenti di coprogrammazione e coprogettazione previsti dalla riforma del Terzo settore, favorendo iniziative sviluppate congiuntamente dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni. In particolare, l’Anci si impegna a promuovere il ruolo delle Pro Loco affiliate all’Unpli nell’ambito delle politiche turistiche e delle attività di interesse pubblico. La collaborazione potrà riguardare anche l’utilizzo dei beni comunali e il possibile coinvolgimento delle associazioni nella gestione dei piccoli musei di interesse territoriale, sempre nel rispetto della normativa vigente e dell’autonomia degli enti locali. La prospettiva è quella di rafforzare gli strumenti attraverso i quali le amministrazioni e le associazioni possono lavorare insieme alla valorizzazione delle risorse culturali, rendendo il patrimonio dei territori parte integrante delle iniziative di promozione e delle attività rivolte alle comunità e ai visitatori.

Turismo sostenibile e contrasto allo spopolamento, il ruolo dei volontari delle Pro Loco

L’accordo attribuisce particolare importanza al contributo delle Pro Loco nella vita dei piccoli centri italiani, dove migliaia di volontari partecipano durante tutto l’anno all’organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni culturali. Attività che non rappresentano soltanto occasioni di promozione turistica, ma contribuiscono anche a mantenere vive le relazioni sociali e il legame con il territorio. Su questo aspetto si è soffermato il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina, sottolineando il valore del lavoro svolto dalle associazioni e la necessità di rafforzare i rapporti con le amministrazioni comunali. “Le Pro Loco da sempre animano i piccoli centri – ha aggiunto La Spina – Nei Comuni di tutta Italia, migliaia di volontari organizzano eventi, sagre e iniziative culturali durante tutto l’anno, offrendo occasioni di incontro. È anche così che contribuiamo a contrastare lo spopolamento. Il rinnovo di questo protocollo d’intesa rafforza la collaborazione già avviata con il censimento del patrimonio culturale immateriale italiano. Ora vogliamo dare continuità a quel lavoro, continuando a promuovere progetti condivisi tra Comuni e Pro Loco, nell’ottica di rafforzare il ruolo delle Pro Loco come interlocutori privilegiati delle amministrazioni comunali oltre ad attivare nuove forme di collaborazione per la gestione e la fruizione di beni pubblici e piccoli musei, a beneficio delle comunità locali e dei visitatori”. Il contrasto allo spopolamento dei borghi e delle aree interne costituisce dunque uno degli obiettivi che accompagnano il rinnovo dell’intesa, attraverso il sostegno alle attività associative e alla partecipazione delle comunità alla valorizzazione delle proprie risorse.

Patrimonio culturale immateriale, tradizioni e formazione: gli impegni dell’Unpli

Un altro ambito della collaborazione riguarda la tutela del patrimonio culturale immateriale italiano, con particolare attenzione alle tradizioni, ai saperi e alle pratiche locali che caratterizzano le diverse comunità. Il protocollo dà continuità al percorso già intrapreso da Anci e Unpli attraverso il censimento di questo patrimonio, rafforzando l’impegno comune sui principi della Convenzione Unesco del 2003. In questo quadro, l’Unpli metterà a disposizione la propria esperienza nella realizzazione di progetti territoriali, promuovendo il coinvolgimento dei soci e dei volontari e favorendo la costituzione di tavoli di confronto con le amministrazioni locali. Sono previsti anche momenti formativi dedicati alle attività di valorizzazione del territorio, compresa la gestione dei piccoli musei. L’intento è sostenere una partecipazione sempre più strutturata delle Pro Loco ai progetti di interesse pubblico, facendo leva sulle competenze e sulla conoscenza delle realtà locali. La collaborazione interesserà inoltre le rispettive articolazioni territoriali di Anci e Unpli, per favorire lo sviluppo di iniziative condivise e dare continuità al lavoro sulla salvaguardia e sulla trasmissione del patrimonio culturale delle comunità.

Accordo Anci-Unpli di tre anni, nasce il Comitato paritetico nazionale

Il protocollo avrà una durata triennale e prevede l’istituzione di un Comitato paritetico nazionale, composto da sei rappresentanti: tre designati dall’Anci e tre dall’Unpli. L’organismo si inserisce nella struttura di collaborazione prevista dall’intesa tra le due organizzazioni. Alla firma dell’accordo, oltre ai presidenti Gaetano Manfredi e Antonino La Spina, hanno partecipato Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia, Stefano Locatelli, vicepresidente dell’Anci, Maximiliano Falerni, presidente Unpli Emilia Romagna, Luigi Barbati, presidente Unpli Campania, e Rino Furlan, presidente Unpli Veneto. Con la sottoscrizione del protocollo, Anci e Unpli consolidano così una collaborazione nazionale che coinvolge amministrazioni comunali e associazioni di volontariato, puntando a rafforzare la valorizzazione del patrimonio locale e il ruolo dei piccoli Comuni e dei borghi italiani nelle politiche di sviluppo turistico e culturale.