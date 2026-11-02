Bosnia-Erzegovina, arrivano i droni per controllare 6.500 chilometri di linee elettriche

La Bosnia-Erzegovina punta sui droni per migliorare il monitoraggio della propria rete elettrica nazionale. Elektroprenos BiH, la società responsabile della trasmissione dell’energia elettrica nel Paese, ha assegnato all’azienda BN Pro di Sarajevo un contratto per la fornitura di velivoli senza pilota destinati alle attività di ispezione delle linee elettriche. L’investimento rientra nell’impiego di nuove tecnologie per il controllo delle infrastrutture energetiche, con l’obiettivo di rendere più tempestiva l’individuazione di eventuali guasti e danni e contribuire alla sicurezza e alla continuità dell’approvvigionamento elettrico.

Bosnia-Erzegovina, assegnato l’appalto per i droni destinati alla rete elettrica

Il contratto, sottoscritto il 27 ottobre, prevede una spesa di 66mila marchi convertibili, equivalenti a circa 33.746 euro. Considerando l’Iva, il valore complessivo dell’affidamento raggiunge 77.220 marchi convertibili, pari a circa 39.483 euro. La fornitura è stata aggiudicata alla società BN Pro, con sede nella capitale Sarajevo, al termine di una procedura di gara pubblica indetta da Elektroprenos BiH. Alla gara hanno preso parte tre società, ma soltanto una delle offerte presentate è stata considerata ammissibile. L’aggiudicazione è avvenuta applicando il criterio del prezzo più basso, previsto dalla procedura di selezione. L’affidamento rappresenta un intervento mirato all’introduzione di strumenti tecnologici nelle operazioni di sorveglianza della rete di trasmissione, un’infrastruttura fondamentale per il funzionamento del sistema elettrico bosniaco.

Come saranno utilizzati i droni per le ispezioni delle linee elettriche

I droni acquistati da Elektroprenos BiH saranno impiegati nello svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie delle linee di trasmissione dell’energia elettrica. L’utilizzo di velivoli senza pilota permetterà di effettuare controlli sulle infrastrutture e individuare con maggiore rapidità eventuali anomalie, guasti o danni che potrebbero comprometterne il funzionamento. L’impiego di questa tecnologia punta a migliorare l’efficienza delle attività di monitoraggio e a rafforzare la capacità di intervento in presenza di problemi lungo la rete. La possibilità di esaminare le condizioni delle linee elettriche attraverso strumenti di osservazione aerea assume particolare importanza nella gestione di infrastrutture distribuite su un territorio esteso, dove la tempestiva identificazione delle criticità costituisce un elemento essenziale per la manutenzione. Le attività di controllo saranno quindi orientate sia alla verifica periodica dello stato delle infrastrutture sia alla ricerca di eventuali danneggiamenti che rendano necessarie ispezioni straordinarie. Il principale risultato atteso è una maggiore rapidità nell’individuazione dei problemi, a beneficio della sicurezza della rete elettrica e della continuità della fornitura di energia.

Elektroprenos BiH gestisce una rete elettrica di circa 6.500 chilometri

L’investimento riguarda una delle principali infrastrutture strategiche della Bosnia-Erzegovina. Elektroprenos BiH, con sede a Banja Luka, è infatti responsabile della gestione di una rete composta da oltre 320 linee elettriche, che si sviluppano per una lunghezza complessiva di circa 6.500 chilometri. Le dimensioni della rete evidenziano la rilevanza delle attività di ispezione e manutenzione necessarie per garantirne il regolare funzionamento. Il controllo delle linee di trasmissione costituisce una componente fondamentale della gestione del sistema energetico, poiché consente di verificare le condizioni delle infrastrutture e di individuare situazioni che potrebbero incidere sulla distribuzione dell’energia attraverso la rete nazionale. In questo contesto, l’introduzione dei droni rappresenta un ulteriore strumento operativo a disposizione della società per svolgere le verifiche sulle linee elettriche. L’impiego dei velivoli senza pilota consentirà di affiancare alle attività di gestione della rete una modalità di monitoraggio finalizzata a rendere più efficace l’identificazione dei danni e delle possibili criticità infrastrutturali.

La struttura societaria di Elektroprenos BiH e il ruolo delle due entità bosniache

Elektroprenos BiH presenta una struttura proprietaria che riflette l’organizzazione istituzionale della Bosnia-Erzegovina. Il capitale della società è infatti suddiviso tra le due entità che compongono il Paese: la Federazione di Bosnia-Erzegovina detiene il 58,9% delle quote, mentre il restante 41,1% appartiene alla Repubblica Srpska. La partecipazione di entrambe le entità nella proprietà della società conferisce a Elektroprenos BiH un ruolo centrale nella gestione delle infrastrutture elettriche di trasmissione. Le sue attività riguardano una rete di interesse nazionale, il cui funzionamento è essenziale per assicurare la continuità dell’approvvigionamento energetico. L’affidamento della fornitura a BN Pro si inserisce dunque nelle attività di gestione e controllo di questo sistema infrastrutturale. Attraverso l’utilizzo dei droni per il monitoraggio delle linee ad alta tensione, Elektroprenos BiH punta a migliorare le operazioni ispettive e a individuare più rapidamente eventuali guasti, rafforzando gli strumenti destinati alla tutela e all’affidabilità della rete di trasmissione elettrica della Bosnia-Erzegovina.