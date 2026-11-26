Bovini ancora al pascolo nonostante siano trascorsi undici giorni dal termine previsto per la conclusione della monticazione. È quanto denuncia l’associazione Salviamo l’Orso ODV, che nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre 2026, ha rilevato la presenza di bestiame nella zona compresa tra Passo del Diavolo e Gioia Vecchio. Secondo quanto riferito dall’associazione, i bovini appartengono a un allevatore di Gioia dei Marsi. Una situazione che ha spinto Salviamo l’Orso a chiedere un intervento immediato delle autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità e applicate le sanzioni previste, valutando anche la revoca delle concessioni in presenza dei necessari presupposti.

Bovini al pascolo oltre la scadenza: il termine era già stato prorogato di un mese

Al centro della denuncia c’è il mancato rispetto della scadenza del 15 novembre, già posticipata rispetto a quella inizialmente stabilita. “Un termine, peraltro, già prorogato di un mese rispetto alla scadenza originaria del 15 ottobre proprio per venire incontro alle esigenze degli allevatori, dimostrando ancora una volta la disponibilità dell’Ente Parco nei confronti del mondo zootecnico. Evidentemente, per qualcuno, neppure questo è sufficiente”, sottolinea l’associazione. Salviamo l’Orso evidenzia inoltre una contraddizione nel comportamento dell’allevatore coinvolto, che sarebbe tra coloro che contestano l’operato dell’Ente Parco. “Il paradosso è che l’allevatore in questione risulta essere proprio tra coloro che lamentano un presunto atteggiamento persecutorio da parte del Parco. Salvo poi dimostrare, con i propri comportamenti, in quale considerazione tenga le regole che disciplinano l’utilizzo del territorio. Pretendere il rispetto delle regole non significa perseguitare nessuno. Significa semplicemente garantire la legalità”. L’associazione pone l’accento anche sulle conseguenze economiche e professionali che comportamenti di questo genere possono determinare per gli altri operatori del settore zootecnico. La questione, secondo Salviamo l’Orso, riguarda infatti non soltanto la salvaguardia del patrimonio naturale dell’area protetta, ma anche la necessità di garantire condizioni eque tra gli allevatori che usufruiscono dei pascoli pubblici.

“Ancora più grave è la mancanza di rispetto nei confronti di tutti quegli allevatori che, con sacrifici, professionalità e senso di responsabilità, rispettano le disposizioni vigenti, riconducono il proprio bestiame nelle stalle entro i termini stabiliti e svolgono la propria attività in maniera compatibile con le finalità dell’area protetta. Chi rispetta le regole sostiene costi. Chi le aggira ottiene un vantaggio a danno dei propri colleghi e dell’intera collettività”, prosegue Salviamo l’Orso. Particolarmente dura la posizione dell’associazione sull’utilizzo delle risorse collettive: “questo non è fare impresa. È sfruttare un patrimonio comune per il proprio esclusivo interesse, secondo una logica parassitaria di appropriazione delle risorse collettive e di disprezzo delle responsabilità che derivano dal loro utilizzo”.

La tutela del patrimonio naturale e il ruolo dell’Ente Parco

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il rapporto tra attività zootecniche e tutela delle aree protette, con particolare riferimento alle responsabilità di chi beneficia delle concessioni per l’utilizzo dei pascoli. Salviamo l’Orso ribadisce la natura collettiva delle risorse ambientali e la necessità di rispettare le disposizioni che ne regolamentano la fruizione. “Un Parco nazionale non è una proprietà privata, né una riserva di pascolo a disposizione di chiunque ritenga di poter imporre le proprie regole. È un patrimonio naturale della collettività, tutelato nell’interesse delle generazioni presenti e future. Non è più tollerabile che la disponibilità delle istituzioni venga scambiata per debolezza, che le concessioni vengano interpretate come autorizzazioni all’arbitrio e che il mancato rispetto delle disposizioni venga accompagnato da un continuo vittimismo nei confronti di chi ha il dovere istituzionale di farle rispettare”, afferma l’associazione. Secondo Salviamo l’Orso, le conseguenze del mancato rispetto delle norme coinvolgono anche la reputazione dell’intero comparto dell’allevamento: “comportamenti di questo genere arrecano un danno al territorio, alla credibilità delle istituzioni e alla dignità di un’intera categoria professionale, che non merita di essere screditata dall’arroganza di pochi”.

Salviamo l’Orso chiede l’intervento dei Carabinieri forestali e la revoca delle concessioni

Alla luce di quanto rilevato tra Passo del Diavolo e Gioia Vecchio, l’associazione si rivolge direttamente all’Ente Parco e ai Carabinieri forestali, sollecitando verifiche immediate e provvedimenti nei confronti di chi si renda responsabile di violazioni reiterate delle disposizioni sull’utilizzo dei pascoli. “Chiediamo pertanto all’Ente Parco e agli organi competenti, in primis i Carabinieri forestali competenti per territorio, di intervenire immediatamente, accertando le responsabilità, applicando tutte le sanzioni previste e valutando, laddove ne ricorrano i presupposti, la revoca delle concessioni e l’esclusione permanente dall’utilizzo dei pascoli pubblici di chi si renda protagonista di violazioni reiterate”. L’associazione ribadisce infine l’importanza della convivenza tra allevamento e conservazione del patrimonio ambientale, individuando nel rispetto della legalità una condizione imprescindibile per la prosecuzione delle attività economiche all’interno dell’area protetta. “La convivenza tra attività zootecniche e tutela della natura è possibile e necessaria, ma non può prescindere dalla legalità. E soprattutto non può essere costruita sull’impunità di chi pretende diritti senza riconoscere alcun dovere. Il Parco appartiene a tutti, non ai prepotenti. La legalità non è persecuzione. La tolleranza non può diventare complicità. E il rispetto delle regole non è materia di trattativa”, conclude Salviamo l’Orso ODV.