Bracconaggio in Sila, denunce e sequestri della Polizia Provinciale: dal capriolo ucciso nel Parco Nazionale alla cattura illegale di cardellini

Denunce, sequestri e importanti operazioni contro il bracconaggio in Sila, dove la Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore ha condotto negli ultimi mesi una serie di attività finalizzate alla tutela della fauna selvatica e alla repressione degli illeciti ambientali. Tra gli episodi più significativi figurano l’abbattimento di un capriolo nella neve all’interno del Parco Nazionale della Sila, nel territorio di Longobucco, il sequestro di una trappola destinata alla cattura di animali selvatici e il ritrovamento di diversi cardellini catturati e detenuti illegalmente. A tracciare un bilancio delle operazioni è l’Accademia Kronos ODV – Distaccamento SAT di San Giovanni in Fiore, che ha espresso un vivo apprezzamento nei confronti degli agenti della Polizia Provinciale per il lavoro svolto nel contrasto alla caccia di frodo e nella salvaguardia del patrimonio naturale silano. Un’attività che, attraverso controlli e indagini, ha permesso di individuare diverse violazioni e di intervenire a tutela delle specie selvatiche.

Bracconaggio nel Parco Nazionale della Sila: il caso del capriolo abbattuto a Longobucco

Tra le vicende richiamate dall’Accademia Kronos assume particolare rilievo quella relativa a un capriolo abbattuto nella neve in pieno Parco Nazionale della Sila, nel territorio di Longobucco. Un episodio che rientra tra le attività di contrasto al bracconaggio condotte dalla Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore. Le operazioni svolte negli ultimi mesi hanno interessato diverse zone della Sila, un territorio particolarmente esteso sul quale gli agenti esercitano le proprie competenze di vigilanza e controllo. Secondo quanto evidenziato dall’associazione ambientalista, le attività investigative si sono concluse con diverse denunce e sequestri, consentendo di perseguire violazioni ai danni della fauna selvatica.

Trappole per animali selvatici e cardellini sequestrati: il contrasto all’uccellagione

Un altro importante risultato dell’attività della Polizia Provinciale in Sila riguarda il sequestro di un laccio predisposto per la cattura di animali selvatici. Si tratta di uno strumento utilizzato per intrappolare gli animali, il cui impiego rientra tra le pratiche illecite contrastate dagli operatori impegnati nella tutela della fauna. Particolare attenzione è stata riservata anche al fenomeno dell’uccellagione, ovvero la cattura indiscriminata di uccelli selvatici attraverso sistemi illegali, tra cui l’utilizzo di vischio e richiami. Nell’ambito delle operazioni sono stati sequestrati diversi esemplari di cardellino, specie particolarmente protetta, che erano stati catturati e detenuti attraverso questa pratica. Le indagini condotte dagli agenti hanno consentito di intervenire su queste violazioni, evitando che gli episodi individuati rimanessero impuniti. L’Accademia Kronos ha sottolineato il valore delle operazioni, evidenziando l’importanza di un’attività di controllo costante per contrastare le diverse forme di sfruttamento illegale degli animali selvatici.

Fauna selvatica protetta: le violazioni riscontrate durante i controlli in Sila

Nel bilancio tracciato dall’associazione viene richiamato anche il principio secondo cui la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, un elemento fondamentale della normativa che ne disciplina la tutela. Le attività della Polizia Provinciale hanno riguardato differenti tipologie di illeciti. In particolare, l’Accademia Kronos evidenzia che, nell’ambito dei controlli e delle indagini, sono emersi casi di furto venatorio, cattura, detenzione e abbattimento di specie protette e particolarmente protette, caccia di frodo in aree protette, violazioni della normativa sulle armi, utilizzo di strumenti non consentiti e maltrattamento di animali. Si tratta di condotte differenti, accomunate dalle conseguenze sulla tutela degli animali e dal mancato rispetto delle disposizioni che regolano la protezione della fauna selvatica. Le operazioni richiamate dall’associazione testimoniano l’ampiezza delle attività svolte dagli agenti provinciali nel territorio silano.

La collaborazione tra Accademia Kronos e Polizia Provinciale di San Giovanni in Fiore

Il contrasto al bracconaggio rappresenta soltanto una parte delle attività che vedono impegnate le forze di vigilanza ambientale sul territorio. Da tempo, infatti, le guardie particolari giurate zoofile dell’Accademia Kronos collaborano con la Polizia Provinciale del Distaccamento di San Giovanni in Fiore sia nel recupero della fauna selvatica ferita sia nelle iniziative finalizzate a contrastare gli illeciti ambientali e quelli commessi ai danni degli animali. Una collaborazione consolidata, nell’ambito della quale l’associazione riferisce di avere sempre riscontrato piena disponibilità e grande professionalità da parte degli operatori provinciali, quotidianamente impegnati nella sorveglianza del vasto territorio della Sila. Accanto alle attività investigative e di controllo, negli ultimi tempi sono stati effettuati anche interventi di soccorso. In particolare, la Polizia Provinciale, l’Accademia Kronos e altre associazioni del territorio hanno collaborato al salvataggio di alcuni cani feriti lungo la strada, affiancando così alle operazioni contro gli illeciti anche iniziative concrete di tutela degli animali in difficoltà.

Il ringraziamento al comandante Paradiso e agli agenti impegnati nella tutela della Sila

In occasione del bilancio delle attività svolte, l’Accademia Kronos ODV di San Giovanni in Fiore ha voluto rivolgere un ringraziamento al comandante del Corpo della Polizia Provinciale, maggiore Paradiso, e a tutti gli operatori in servizio presso il Distaccamento di San Giovanni in Fiore, la cui competenza territoriale si estende all’intera Sila. Il riconoscimento riguarda tanto i risultati delle operazioni contro il bracconaggio quanto l’impegno quotidiano degli agenti nella prevenzione degli illeciti, nella protezione delle specie selvatiche e nella collaborazione con le realtà associative che operano per la salvaguardia ambientale. L’associazione ha infine confermato la volontà di proseguire anche nei prossimi mesi la collaborazione con la Polizia Provinciale, mantenendo alta l’attenzione sui fenomeni del bracconaggio, sui reati contro gli animali e sulle problematiche legate alla tutela del patrimonio naturale della Sila.