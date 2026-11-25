Una violenta ondata di maltempo sta colpendo lo Stato del Paraná, nel Sud del Brasile, dove le piogge torrenziali hanno provocato gravi allagamenti, causando vittime, evacuazioni e danni alle abitazioni. La situazione più critica si registra nel settore sud-occidentale dello Stato, interessato da precipitazioni particolarmente intense e persistenti nella giornata di martedì 24 novembre. Secondo i dati delle stazioni meteorologiche di Francisco Beltrão e Pato Branco, entro le ore 15 sono stati registrati accumuli superiori ai 70 mm di pioggia. Le precipitazioni hanno continuato a interessare l’area anche nel corso del pomeriggio, aggravando le condizioni del territorio e aumentando il rischio di ulteriori allagamenti.

Maltempo in estensione: coinvolte nuove regioni

Le aree di instabilità atmosferica stanno progressivamente spostandosi verso Ovest, Centro-Sud e Sud-Est del Paraná. Tra i territori potenzialmente interessati figura anche il comune di União da Vitória, dove il peggioramento potrebbe determinare nuove criticità. Già nelle prime ore della mattinata erano state segnalate piogge intense e temporali nelle regioni occidentali e sud-occidentali dello Stato. Il fenomeno, inizialmente concentrato soprattutto nelle aree prossime ai confini con i Paesi limitrofi, è destinato a coinvolgere un settore più ampio del Paraná.

La causa del peggioramento: bassa pressione sul Paraguay

All’origine di questa intensa fase di maltempo c’è il rafforzamento di un’area di bassa pressione sul Paraguay. Questa configurazione atmosferica favorisce lo sviluppo di estese aree temporalesche, alimentate da un ambiente particolarmente ricco di calore e umidità. La combinazione di questi fattori sta sostenendo precipitazioni diffuse, localmente molto intense e persistenti, con quantitativi di pioggia significativi concentrati in un intervallo temporale relativamente breve.

Caldo intenso prima dei temporali

A rendere ancora più instabile il quadro meteorologico contribuiscono le temperature elevate. Il riscaldamento più marcato interessa soprattutto le regioni occidentali e nord-occidentali del Paraná, dove i valori hanno superato i +30°C. Il contrasto tra il caldo, l’elevata disponibilità di umidità e la circolazione depressionaria sta favorendo lo sviluppo delle perturbazioni temporalesche.