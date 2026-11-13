Brasile, lo stato del Pará dichiara lo stato di emergenza climatica per gli effetti di El Niño

Le autorità dello Stato amazzonico brasiliano del Pará hanno dichiarato lo stato di emergenza ambientale e climatica per 120 giorni a causa della grave siccità e del rischio di incendi boschivi legato anche agli effetti di El Niño. Il decreto potrà essere prorogato per altri 120 giorni. Il provvedimento sospende le autorizzazioni all’uso del fuoco su tutto il territorio statale e vieta in particolare le pratiche di combustione per la pulizia e la preparazione dei terreni, il rinnovo dei pascoli e lo smaltimento dei residui vegetali. Le restrizioni riguardano 31 comuni.

Il governo statale ha inoltre disposto il rafforzamento delle squadre antincendio, con il trasferimento di 35 Vigili del Fuoco nella regione di Santarém e nel Basso Amazonas. Il Dipartimento per l’Ambiente, il Clima e la Sostenibilità (Semas) potrà anche convocare volontari del programma statale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. L’obiettivo è contenere il rischio di nuovi roghi durante il periodo di siccità e rafforzare la capacità di risposta alle emergenze.