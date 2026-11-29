Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Brasile nella giornata di domenica 29 novembre 2026, provocando una grave alluvione a Juiz de Fora, città dello Stato di Minas Gerais, nella parte sudorientale del Paese. Precipitazioni di eccezionale intensità hanno determinato una situazione particolarmente critica nel centro urbano, con strade e abitazioni invase dall’acqua e veicoli trascinati dalla forza della corrente. A Juiz de Fora sono caduti circa 117 mm di pioggia nell’arco di sole tre ore, un quantitativo estremamente significativo concentrato in un intervallo temporale molto ristretto. Si tratta dell’equivalente di 117 litri d’acqua per ogni metro quadrato di superficie, con un’intensità media delle precipitazioni pari a 39 mm all’ora. La concentrazione di quantità così elevate di pioggia in poche ore rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le alluvioni improvvise in ambito urbano. In queste condizioni, l’impermeabilizzazione del suolo dovuta alla presenza di edifici, strade e superfici asfaltate limita l’infiltrazione dell’acqua nel terreno, favorendo il rapido deflusso superficiale e rendendo particolarmente difficile lo smaltimento delle precipitazioni.

Alluvione a Juiz de Fora: strade e abitazioni sommerse, veicoli trascinati dalla corrente

Le conseguenze delle precipitazioni torrenziali sono state particolarmente pesanti per la città brasiliana. L’acqua ha invaso le strade e raggiunto l’interno delle abitazioni, mentre la violenza dei flussi ha trascinato via alcuni veicoli. Una situazione che evidenzia la pericolosità delle inondazioni urbane improvvise, durante le quali anche le automobili possono essere spostate dalla pressione esercitata dall’acqua in movimento. Il rapido accumulo delle precipitazioni e la formazione di correnti lungo le arterie stradali costituiscono infatti una delle manifestazioni più insidiose degli eventi meteorologici estremi, soprattutto quando l’intensità della pioggia supera la capacità di drenaggio delle infrastrutture urbane.