Grave incidente stradale nella notte lungo la SS42, nel territorio comunale di Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Un’automobile, con 5 ragazzi a bordo, è uscita improvvisamente di strada per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle delicate operazioni di soccorso. Gli occupanti, rimasti feriti e intrappolati all’interno dell’abitacolo, sono stati liberati ed estratti dalle lamiere contorte. Una volta completate le operazioni, i 5 ragazzi sono stati affidati al personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente per le necessarie cure.