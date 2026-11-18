Una scoperta che apre nuove prospettive sulla comprensione dei fenomeni più estremi dell’Universo. I buchi neri supermassicci possono generare venti di materia capaci di raggiungere velocità superiori a 60.000 chilometri al secondo, equivalenti a circa un quinto della velocità della luce. Per la prima volta, nuove analisi osservative hanno consentito di individuare evidenze dirette dell’accelerazione di questi potentissimi venti cosmici, mostrando come la loro velocità possa aumentare di decine di migliaia di chilometri al secondo nell’arco di appena una settimana. È quanto emerge da due studi scientifici guidati dall’Università di Roma Tor Vergata e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Le ricerche, condotte attraverso l’analisi di due differenti sistemi che ospitano buchi neri supermassicci, permettono di approfondire sia i meccanismi che accelerano la materia nelle loro immediate vicinanze, sia le conseguenze che questi fenomeni possono avere sulle galassie circostanti. Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio i tempi con cui l’energia sprigionata dai buchi neri può influenzare l’ambiente galattico. I risultati suggeriscono infatti che gli effetti dei venti ultraveloci sulle galassie ospiti potrebbero manifestarsi nell’arco di milioni di anni, attraverso processi più complessi e graduali rispetto a quanto ci si potrebbe attendere dalla straordinaria potenza di questi fenomeni.

Buchi neri supermassicci, come nascono i venti che viaggiano a un quinto della velocità della luce

Al centro delle galassie si trovano buchi neri con masse comprese tra milioni e miliardi di volte quella del Sole. Durante le fasi di maggiore attività, questi giganteschi oggetti cosmici attirano e accumulano enormi quantità di materia, dando origine a processi fisici caratterizzati da energie elevatissime. Non tutta la materia coinvolta nell’accrescimento finisce però all’interno del buco nero. Una parte viene espulsa nello spazio sotto forma di venti di materia estremamente energetici, che possono propagarsi a velocità impressionanti e trasportare energia verso l’ambiente circostante. Comprendere come questi flussi vengano accelerati e in che modo interagiscano con il gas delle galassie rappresenta una delle questioni fondamentali dell’astrofisica. I due nuovi lavori affrontano il problema da prospettive complementari, collegando i fenomeni che avvengono nelle regioni più vicine ai buchi neri con quelli osservabili su scale galattiche.

La scoperta nella galassia IRAS 13224-3809: accelerazione cinque volte superiore alla gravità terrestre

Il primo studio si concentra sulla galassia IRAS 13224-3809, situata a circa un miliardo di anni luce dalla Terra. Il gruppo di ricerca ha riesaminato le osservazioni nei raggi X effettuate dai telescopi spaziali XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e NuSTAR della NASA, ricavando nuove informazioni sul comportamento dei venti prodotti dal buco nero supermassiccio. L’analisi è stata condotta da Pierpaolo Condò, dottorando in Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata e l’INAF di Roma, con la supervisione del professor Francesco Tombesi. Dal confronto delle osservazioni è emerso un risultato particolarmente significativo: a distanza di una settimana dalle prime rilevazioni, il vento aveva aumentato la propria velocità di decine di migliaia di chilometri al secondo. L’accelerazione media è stata stimata in circa 50 metri al secondo quadrato, un valore equivalente a circa cinque volte l’accelerazione di gravità terrestre. Si tratta di evidenze dirette che consentono di analizzare non soltanto le velocità raggiunte dalla materia espulsa, ma anche il processo attraverso cui questi flussi acquistano energia e vengono progressivamente accelerati.

Il ruolo dei campi magnetici: un meccanismo simile alle espulsioni di materia del Sole

Uno dei possibili meccanismi responsabili dell’accelerazione è legato all’azione dei campi magnetici nelle regioni circostanti i buchi neri supermassicci. Secondo i ricercatori, alcuni processi potrebbero presentare analogie con fenomeni già osservati nell’attività solare, sebbene su scale energetiche enormemente differenti. “Questi risultati suggeriscono che i campi magnetici possano svolgere un ruolo fondamentale nell’accelerare questi venti estremi”, commenta Pierpaolo Condò, primo autore di entrambi i lavori. “Un possibile meccanismo ricorda quello delle espulsioni di massa coronale del Sole, durante le quali le improvvise riorganizzazioni dei campi magnetici liberano enormi quantità di energia, espellendo materia nello spazio. Processi simili potrebbero verificarsi anche nelle vicinanze dei buchi neri supermassicci, ma su scale energetiche immensamente superiori”. Il collegamento con le espulsioni di massa coronale del Sole offre dunque una possibile interpretazione fisica del fenomeno. In entrambi i casi, la riorganizzazione dei campi magnetici potrebbe contribuire a liberare energia e a trasferirla alla materia, favorendone l’espulsione e l’accelerazione.

I venti dei buchi neri potrebbero essere una componente permanente dell’accrescimento

Le osservazioni hanno permesso di individuare anche una relazione tra alcune caratteristiche dei venti e le proprietà della materia presente nelle vicinanze del buco nero. In particolare, la correlazione tra la velocità dei flussi e la luminosità suggerisce che i venti non rappresentino necessariamente eventi isolati, ma possano essere strettamente associati al funzionamento stesso dei sistemi in accrescimento. “La correlazione fra alcune proprietà del vento e della materia attorno al buco nero da cui viene lanciato – in primis tra la velocità e la luminosità – suggerisce che il vento sia una componente sistemica e non un fenomeno episodico”, commenta Alfredo Luminari, ricercatore dell’INAF di Roma e co-autore dei lavori. “Questo vuol dire che le proprietà del vento sono legate a quelle della materia che accresce sul buco nero e che, quindi, lo studio dei venti può aiutare a conoscere a fondo questa regione, cruciale ma difficile da studiare direttamente. Inoltre, i venti potrebbero facilitare il processo stesso dell’accrescimento, dissipando l’energia di troppo affinché il resto della materia possa collassare verso il buco nero. Tutto ciò è di fondamentale importanza per ricostruire la storia di questi buchi neri dal Big Bang ad oggi, in particolare la quantità di massa che riescono ad accrescere e l’energia che liberano nell’ambiente circostante”.

Questa interpretazione attribuisce ai venti un ruolo che va oltre il semplice trasporto di materia verso l’esterno. La loro presenza potrebbe infatti contribuire a regolare l’accrescimento dei buchi neri, favorendo la dissipazione dell’energia e permettendo ad altra materia di avvicinarsi al centro del sistema. Lo studio di questi processi diventa quindi uno strumento per ricostruire la crescita dei buchi neri nel corso della storia cosmica e comprendere quanta energia sia stata trasferita all’ambiente galattico durante le diverse fasi della loro evoluzione.

Il mistero di Ton S180: venti ultraveloci vicino al buco nero, ma effetti limitati sulla galassia

Il secondo lavoro affronta una questione differente, ma direttamente collegata alla prima: che cosa accade quando l’energia trasportata dai venti raggiunge il gas della galassia che ospita il buco nero? Per approfondire questo aspetto, il gruppo di ricerca ha studiato Ton S180, un sistema caratterizzato dalla presenza di un buco nero attivo che accresce materia a ritmi estremi. Le osservazioni sono state condotte utilizzando lo spettrografo MUSE, installato sul Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO), in Cile. Le capacità dello strumento hanno consentito di distinguere l’intensa emissione luminosa del nucleo attivo da quella proveniente dalle regioni circostanti della galassia, permettendo di studiare separatamente le diverse componenti del sistema. I risultati hanno mostrato una situazione inattesa. Nonostante la presenza di venti ultraveloci nelle immediate vicinanze del buco nero, il vento osservato su scala galattica risulta relativamente debole e confinato alle regioni interne. Nel resto della galassia, invece, il gas e le stelle continuano a ruotare regolarmente, senza mostrare gli effetti su larga scala che potrebbero essere associati alla presenza di flussi di materia così energetici nelle regioni centrali.

Perché l’energia dei buchi neri potrebbe impiegare milioni di anni a influenzare le galassie

L’apparente differenza tra la potenza dei venti osservati vicino al buco nero e la debole risposta della galassia costituisce uno degli elementi più interessanti della ricerca. Secondo gli studiosi, esistono diverse possibili spiegazioni. L’energia dei flussi potrebbe dissiparsi nelle regioni più interne del sistema oppure essere trasferita a componenti del gas che le osservazioni disponibili non hanno ancora permesso di esplorare. Un’altra possibilità riguarda la durata dei processi: la risposta della galassia all’attività del buco nero potrebbe richiedere tempi molto più lunghi, potenzialmente dell’ordine di milioni di anni. “Questo apparente isolamento indica che l’energia del vento potrebbe dissiparsi nelle regioni più interne, trasferirsi a componenti di gas non ancora esplorate dalle osservazioni, oppure che la galassia risponda all’attività del suo nucleo in tempi decisamente più lunghi di quelli attesi”, commenta Giacomo Venturi, attualmente ricercatore dell’INAF di Firenze e ricercatore post-dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel periodo in cui è stato realizzato lo studio. “L’attività estrema di questo buco nero potrebbe anche essere iniziata solo recentemente, senza che il potente vento da essa generato abbia ancora avuto il tempo di propagarsi su scala galattica. Questo studio apre una nuova finestra sulle proprietà dei venti in buchi neri ad alti tassi di accrescimento”. La possibilità che l’attività più intensa del buco nero sia cominciata relativamente di recente introduce un ulteriore elemento nella ricostruzione dell’evoluzione del sistema. In questo scenario, il vento avrebbe già raggiunto velocità elevatissime vicino alla sorgente, ma non avrebbe ancora avuto il tempo necessario per propagare i propri effetti nelle regioni più esterne della galassia.

AGN feedback: come i buchi neri influenzano la formazione delle stelle e l’evoluzione delle galassie

Le due ricerche contribuiscono ad approfondire la comprensione del cosiddetto AGN feedback, il processo attraverso il quale l’attività dei nuclei galattici attivi può influenzare il gas interstellare, la formazione di nuove stelle e l’evoluzione complessiva delle galassie. Quando un buco nero supermassiccio accumula grandi quantità di materia, l’energia prodotta nelle sue vicinanze può essere trasferita all’ambiente circostante. I venti rappresentano uno dei possibili canali attraverso cui avviene questo trasferimento, contribuendo a modificare le condizioni fisiche del gas presente nella galassia. La prima ricerca offre nuove evidenze sui meccanismi di accelerazione dei venti e sul loro legame con la materia in accrescimento. La seconda permette invece di osservare come l’energia associata all’attività del nucleo possa manifestarsi, oppure non produrre ancora effetti evidenti, su distanze molto maggiori. La combinazione delle due prospettive mette in evidenza l’importanza di considerare sia le condizioni fisiche delle regioni vicine al buco nero sia i tempi di propagazione dell’energia attraverso la galassia. In questo quadro, l’assenza di un vento galattico particolarmente intenso non implica necessariamente che l’attività del nucleo sia priva di conseguenze, ma può indicare che il trasferimento di energia avvenga attraverso modalità o tempi non immediatamente riconoscibili nelle osservazioni.

Dai telescopi spaziali a raggi X ai grandi osservatori terrestri: gli strumenti delle nuove scoperte

Un elemento centrale dei due studi è rappresentato dall’impiego di strumenti astronomici capaci di osservare differenti regioni e fenomeni fisici. Le osservazioni nei raggi X dei telescopi spaziali permettono di analizzare i processi che si verificano nelle immediate vicinanze dei buchi neri supermassicci, mentre quelle condotte con grandi telescopi terrestri nella luce visibile consentono di esaminare il comportamento della materia all’interno delle galassie ospiti. In particolare, i dati raccolti da XMM-Newton e NuSTAR hanno reso possibile ricostruire l’evoluzione della velocità dei venti nella galassia IRAS 13224-3809. Lo spettrografo MUSE del VLT ha invece permesso di distinguere la luce del nucleo attivo da quella della galassia Ton S180, evidenziando la diversa intensità dei fenomeni osservati nelle regioni centrali e su scala più ampia. Questo approccio basato su osservazioni complementari consente di collegare processi che si sviluppano su scale spaziali differenti, offrendo informazioni sulle modalità attraverso cui l’energia prodotta vicino ai buchi neri può raggiungere e influenzare l’ambiente circostante.

XRISM, NewAthena ed Extremely Large Telescope: le nuove frontiere dello studio dei buchi neri

Le prospettive di ricerca sono destinate ad ampliarsi grazie a una nuova generazione di osservatori astronomici, progettati per analizzare con precisione crescente i fenomeni associati ai buchi neri supermassicci. Tra gli strumenti più importanti figura il telescopio spaziale XRISM, già operativo, che permetterà di approfondire lo studio dei venti nelle regioni più vicine ai buchi neri. A questo si affiancherà in futuro NewAthena, l’osservatorio europeo che offrirà nuove possibilità di indagine sui processi fisici associati all’attività dei nuclei galattici. Per quanto riguarda invece gli effetti dell’energia espulsa sulle galassie, un ruolo di primo piano sarà svolto dall’Extremely Large Telescope (ELT), attualmente in costruzione in Cile. Le sue capacità osservative consentiranno di esplorare l’ambiente galattico con un livello di dettaglio senza precedenti. L’integrazione tra questi strumenti permetterà di studiare con maggiore precisione il collegamento tra l’accelerazione dei venti cosmici, la crescita dei buchi neri e l’evoluzione delle galassie, approfondendo uno dei processi che contribuiscono a determinare la storia dell’Universo.