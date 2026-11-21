Momenti di apprensione questa mattina a Bucine, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 81 anni è precipitato in un dirupo durante una battuta di caccia. L’incidente si è verificato intorno alle 10:25 nella località di Borro ai Trippi, in un’area particolarmente impervia che ha reso necessario l’intervento di diverse squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni per raggiungere e recuperare l’anziano. L’uomo è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, che hanno provveduto a stabilizzarlo e immobilizzarlo prima del recupero aereo. Successivamente è stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze in codice giallo, dopo essere stato sollevato dal dirupo attraverso il verricello dell’elicottero di soccorso.

Incidente di caccia a Bucine, l’allarme e l’intervento dei soccorritori

La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa dell’emergenza sanitaria, che ha immediatamente attivato i soccorsi per raggiungere l’ottantunenne nella zona di Borro ai Trippi. Le caratteristiche del territorio, particolarmente difficoltoso da percorrere, hanno richiesto l’impiego di personale specializzato e di mezzi aerei per consentire le operazioni di recupero. La centrale operativa ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, disponendo l’invio di una squadra proveniente dal distaccamento di Montevarchi. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo, mobilitato nell’ambito del dispositivo di soccorso. Alle operazioni hanno partecipato inoltre gli operatori del Soccorso alpino, un’ambulanza infermierizzata proveniente da Montalto e il personale della Misericordia di San Giustino. La presenza di diverse componenti del sistema di emergenza ha consentito di affrontare le difficoltà legate alla posizione in cui si trovava l’uomo.

Anziano caduto nel dirupo, raggiunto e immobilizzato prima del recupero

Una delle fasi più delicate dell’intervento ha riguardato il raggiungimento dell’anziano, caduto in un punto caratterizzato da condizioni di accessibilità particolarmente difficili. I Vigili del Fuoco e i sanitari sono riusciti a raggiungerlo via terra, avviando le operazioni necessarie per prepararlo al successivo trasferimento. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno provveduto alla stabilizzazione e all’immobilizzazione dell’uomo, passaggi necessari per procedere al recupero in sicurezza. Le operazioni si sono svolte in un contesto che richiedeva particolare attenzione per la conformazione del terreno e la necessità di trasferire il ferito fuori dal dirupo.

Recupero con il verricello dell’elisoccorso Pegaso 1 e trasferimento a Careggi

Per completare il recupero è intervenuto l’elisoccorso Pegaso 1, che ha provveduto a sollevare l’ottantunenne attraverso l’utilizzo del verricello. Questa modalità di intervento ha permesso di estrarre l’uomo dalla zona impervia e di procedere al trasferimento verso la struttura ospedaliera. Concluso il recupero, l’anziano è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivato in codice giallo. L’intervento ha coinvolto complessivamente i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi, il Reparto Volo di Arezzo con l’elicottero Drago, il Soccorso alpino, i sanitari dell’ambulanza infermierizzata di Montalto, la Misericordia di San Giustino e l’elisoccorso Pegaso 1.