Una nuova perturbazione proveniente dal Sole è attesa sulla Terra proprio oggi, 27 novembre. Secondo le previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA, un flusso di vento solare, originato da un buco coronale nell’atmosfera solare, sta viaggiando in direzione del nostro pianeta. Il suo arrivo potrebbe provocare una tempesta geomagnetica di classe G1, con possibili effetti sul campo magnetico terrestre. Si tratta del livello più debole nella scala utilizzata per classificare queste perturbazioni, ma l’evento offre comunque l’occasione per osservare da vicino uno dei fenomeni più affascinanti dell’attività solare.

Che cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione dell’atmosfera esterna del Sole, chiamata corona, caratterizzata da una temperatura e una densità inferiori rispetto alle aree circostanti e, soprattutto, da una particolare configurazione del campo magnetico. In queste zone le linee del campo magnetico solare si aprono verso lo Spazio interplanetario, anziché richiudersi sulla superficie della nostra stella. Ciò permette alle particelle cariche di fuoriuscire più facilmente, generando flussi di vento solare che possono raggiungere anche la Terra.

Che cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle elettricamente cariche, principalmente protoni ed elettroni, emesso dal Sole e diffuso nello Spazio in tutte le direzioni. La sua intensità e velocità non sono costanti: possono aumentare in corrispondenza di fenomeni come i buchi coronali e le espulsioni di massa coronale. Quando un flusso particolarmente veloce raggiunge la Terra, interagisce con la magnetosfera, la regione dello spazio dominata dal campo magnetico terrestre.

Che cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre provocata dall’interazione tra il vento solare e la magnetosfera. Quando le particelle provenienti dal Sole raggiungono il nostro pianeta, possono trasferire energia al sistema magnetico terrestre, provocando variazioni temporanee del campo magnetico. Gli effetti dipendono dall’intensità dell’evento. le tempeste più forti possono interferire con le comunicazioni radio, i sistemi di navigazione satellitare, le reti elettriche e le operazioni dei satelliti. Possono inoltre favorire la comparsa delle aurore polari, talvolta visibili anche a latitudini insolitamente basse.

Nel caso previsto per oggi, la classe G1 indica una tempesta geomagnetica minore. Tra i possibili effetti figurano deboli fluttuazioni delle reti elettriche, piccoli disturbi nelle operazioni satellitari e variazioni nelle comunicazioni radio ad alta frequenza. L’evento non rappresenta generalmente un pericolo diretto per la popolazione sulla superficie terrestre. Resta però un fenomeno da monitorare: anche una perturbazione relativamente debole ricorda quanto la nostra stella sia dinamica e quanto le sue attività possano influenzare, a milioni di km di distanza, l’ambiente spaziale che circonda il nostro pianeta.