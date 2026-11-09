Caccia agli alieni: la teoria dei giochi svela dove e quando cercare segnali

La ricerca di intelligenza extraterrestre ha da sempre affascinato l’umanità, spingendo astronomi e scienziati a scrutare le profondità dello Spazio in cerca di risposte. Per decenni l’attenzione principale del SETI si è concentrata sul capire verso quali stelle orientare i nostri radiotelescopi. Tra il 2012 e il 2015 il Project Phoenix ha esaminato circa 1mila astri simili al Sole per rintracciare potenziali tecno-firme provenienti da altre galassie. Tuttavia la vera svolta potrebbe nascondersi in un approccio completamente diverso, capace di rivoluzionare le nostre metodologie di indagine. Il segreto per intercettare comunicazioni extraterrestri potrebbe risiedere nel momento esatto dell’osservazione, accantonando temporaneamente l’esclusiva ossessione per il luogo fisico. Una recente indagine scientifica introduce infatti complessi metodi matematici per prevedere i comportamenti di altre civiltà, aprendo scenari incredibilmente affascinanti per il futuro delle esplorazioni nel cosmo.

Il punto antisolare e il ruolo del fattore tempo

Un nuovo studio illustra lo sforzo di cercare segnali nel posto giusto al momento giusto: si intitola “A Technosignature Survey Of The Anti-Solar Point: The SETI Institute’s Largest-Ever Campaign With The Allen Telescope Array” ed è stato presentato al 77° International Astronautical Congress. Le autrici sono Isabel Gerrard, ricercatrice presso l’Università di Oxford, e Sofia Z. Sheikh, ricercatrice del SETI Institute. Il lavoro, pubblicato anche sul server di arXiv, non elimina l’aspetto spaziale, poiché la ricerca si concentra ancora sui pianeti che orbitano attorno alle stelle. Questa volta entra però in gioco il punto antisolare, ovvero quel punto nello spazio-tempo che si trova esattamente di fronte al Sole dal punto di vista di un osservatore sulla Terra. Immaginando una linea che parte dal Sole e attraversa la Terra, questo punto astratto si sposta continuamente mentre il nostro pianeta completa la sua orbita.

La teoria dei giochi applicata alla ricerca aliena

Questo nuovo paper è ispirato alla teoria dei giochi, un metodo per anticipare le mosse di un altro giocatore quando queste si basano sulle previsioni della tua mossa successiva, proprio come accade nel celebre dilemma del prigioniero. In questo scenario l’altro giocatore è un’altra civiltà intenta a condurre il proprio progetto SETI. Le studiose spiegano chiaramente il concetto: “Prendiamo in prestito dalla teoria dei giochi il concetto di punti di Schelling per ipotizzare coordinate spaziotemporali in cui sia noi che un agente extraterrestre potremmo inviare e cercare un segnale“.

I punti di Schelling sono definiti punti focali. Nel documento le ricercatrici affermano: “Dalla prospettiva opposta al Sole, un agente extraterrestre potrebbe rilevare la Terra in transito all’interno della zona abitabile. Pertanto, questo punto antisolare (ASP) rappresenta un punto di Schelling condiviso e saliente“. Le risorse nello Spazio sono limitate, e capire il tempo e il luogo più efficaci per inviare un segnale radio aumenta enormemente le probabilità di successo. Le esperte scrivono infatti: “Un punto di Schelling è una soluzione predefinita a cui 2 agenti arrivano entrambi naturalmente, senza comunicazione, a causa di una certa comprensione culturale condivisa della preminenza nel contesto dato“. Inoltre aggiungono: “La prevedibilità di un punto di Schelling si basa su una comprensione comune delle caratteristiche preminenti in questo contesto e sulla consapevolezza reciproca della conoscenza altrui“.

Il metodo del transito e le tempistiche delle osservazioni

Senza alcuna comunicazione preventiva, noi e un agente extraterrestre potremmo identificare il punto antisolare basandoci sul metodo del transito, una tecnica naturale per la caccia agli esopianeti. Le autrici precisano: “Ne consegue che se anche un ETA (agente extraterrestre) utilizzasse il metodo del transito nella sua ricerca di vita, rileverebbe la Terra contro il Sole come abitabile e classificherebbe la Terra come un bersaglio idoneo per la comunicazione interstellare“. Da questa intuizione deriva un’ulteriore certezza temporale, confermata nel documento: “Dalla prospettiva opposta al Sole, 1 volta all’anno un agente extraterrestre potrebbe rilevare la Terra in transito all’interno della zona abitabile, pertanto questo punto antisolare rappresenta un punto di Schelling condiviso e saliente in termini di coordinate temporali“.

L’indagine ATA-ASP, condotta con l’Allen Telescope Array, è uno sforzo pluriennale poiché il punto antisolare cambia costantemente. Le ricercatrici chiariscono i tempi tecnici necessari: “Dato che metà dell’eclittica è inaccessibile in 1 anno (la porzione che è diurna), la campagna richiede almeno 2 anni di sessioni di osservazione per campionare ogni possibile ASP lungo l’eclittica“. E aggiungono un importante dettaglio astronomico: “Inoltre, a causa dell’orbita di circa 365,25 giorni della Terra (che incita l’anno bisestile ogni 4 anni), la porzione notturna accessibile dell’eclittica precessa leggermente negli anni successivi, ergo la copertura totale dell’indagine richiede di scaglionare le osservazioni nel corso di 4 anni“.

I risultati dei test sui segnali radio

I primi risultati pilota coprono il periodo compreso tra il 30 agosto 2024 e il 25 agosto 2026. Pur non avendo rilevato comunicazioni aliene, il progetto ha registrato numeri impressionanti come test di sistema, intercettando 1,9 milioni di segnali in 17 ore di osservazione, tutti di origine umana. L’indagine ha poi raccolto ulteriori 121 notti di osservazione i cui esiti restano ancora da pubblicare. L’importanza di questo traguardo è ben riassunta dalla co-autrice Sofia Z. Sheikh: “La sfida nel SETI non è semplicemente decidere dove puntare un telescopio. È capire dove e quando un’altra civiltà potrebbe scegliere di trasmettere. Il punto antisolare ci offre un modo per pensare a quel problema dalla prospettiva di un potenziale mittente, piuttosto che solo del ricevente“.