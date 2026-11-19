Il grande occhio terrestre puntato sulle radiazioni più estreme del cosmo si prepara a un salto di qualità decisivo grazie alla tecnologia italiana, con il sistema australe del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO-Sud) che passerà da 51 a 53 telescopi. Il potenziamento nasce dal via libera del Consiglio di CTAO ERIC ai nuovi finanziamenti per aggiungere 2 Large-Sized Telescope (LST) nel sito cileno presso l’Osservatorio del Paranal dell’ESO, nel deserto di Atacama. L’operazione, resa possibile in larga parte dal programma “PNRR-CTA+” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e coordinato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in stretta collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), guida l’evoluzione dell’infrastruttura verso la cosiddetta Configurazione Beta. Grazie a questo innesto, il sito dell’emisfero australe coprirà per la prima volta l’intero spettro energetico previsto dal progetto, spaziando dai 20 GeV fino ai 300 TeV, ovvero radiazioni miliardi di volte più energetiche della luce visibile, affiancando ai 37 Small-Sized Telescope (SST) e ai 14 Medium-Sized Telescope (MST) già pianificati la straordinaria sensibilità alle basse energie tipica dei giganti LST.

Guardare indietro nel tempo verso le epoche primordiali

La vera rivoluzione scientifica di questo aggiornamento risiede nella capacità di intercettare i raggi gamma meno energetici, compresi tra 20 GeV e 3 TeV, che riescono ad attraversare il cosmo per distanze enormemente superiori rispetto a quelli di altissima energia, spesso assorbiti durante il viaggio intergalattico. Abbassare la soglia di osservazione significa dunque aprire una finestra sulle sorgenti più remote e scrutare epoche cosmiche finora inaccessibili. “Abbassando la soglia energetica dell’array australe a 20 GeV con i due LST nella Configurazione Beta, saremo in grado di accedere a un volume maggiore dell’Universo, spingendoci ancora più indietro verso le sue epoche primordiali”, afferma Roberta Zanin, Project Scientist di CTAO.

Sul piano delle prestazioni pure, la Configurazione Beta raddoppierà la sensibilità dell’array australe nella fascia tra 50 e 80 GeV e garantirà un incremento di circa il 25% tra 80 e 300 GeV. Questo traguardo dimostra anche la validità dell’architettura flessibile scelta per l’intero osservatorio internazionale, capace di crescere e adattarsi nel tempo alle nuove sfide dell’astrofisica. “Aggiungere due telescopi a un osservatorio con un totale di 64 telescopi può sembrare un passo modesto, ma il suo impatto scientifico è considerevole”, spiega Zanin. “È proprio questo design modulare a rendere il potenziale del CTAO così entusiasmante”, conclude Zanin.

Ingegneria antisismica e scatti fulminei nel deserto di Atacama

Per operare nell’ambiente ostile del Cile settentrionale, gli ingegneri dell’INAF hanno riprogettato da zero le strutture meccaniche degli LST destinati all’emisfero australe. Ciascuno dei 2 colossi peserà 160 tonnellate, ben 60 tonnellate in più rispetto ai modelli gemelli installati a CTAO-Nord sull’isola spagnola di La Palma, dove il 15 ottobre 2026 è stato inaugurato il sotto-sistema da 4 unità. La maggiore massa deriva da una robusta ossatura in travi d’acciaio studiata per resistere alle violente scosse sismiche che caratterizzano il deserto di Atacama. Nonostante la mole imponente, questi giganti meccanici conserveranno un’agilità sorprendente, riuscendo a ruotare e puntare qualsiasi regione della volta celeste in meno di 30 secondi per catturare fenomeni effimeri come i lampi di raggi gamma prima che svaniscano.

La raccolta della luce sarà affidata a 2 grandi parabole da 23 metri di diametro, ciascuna composta da oltre 400 specchi a tasselli realizzati con una tecnologia consolidata sviluppata dall’INAF. Nel fuoco di ogni telescopio opererà una camera costruita dall’INFN dotata di 1.855 tubi fotomoltiplicatori come fotosensori, capaci di abbracciare un campo visivo di circa 4,3 gradi. Mentre sul campo in Cile sono già stati completati 17 km di strade e le fondazioni per gli SST e gli MST, con la chiusura dei lavori per le basi degli LST attesa entro la fine dell’anno, il MUR ha già assegnato all’INAF un ulteriore finanziamento denominato “CTA++” per coprire le fasi di installazione. “Il progetto LST-Sud è stato al contempo impegnativo e davvero arduo a causa della grande quantità di attività richieste in un lasso di tempo molto ristretto. Questo risultato è il frutto di uno sforzo nazionale condiviso, in cui il supporto del MUR e le competenze dei nostri istituti di ricerca e dell’industria convergono per espandere la nostra visione dell’Universo estremo con il CTAO”, ha dichiarato Lucio Angelo Antonelli, dirigente di ricerca all’INAF e Principal Investigator del progetto LST-Sud.

La sfida dei Big Data e le frontiere della fisica

Quando entrerà a pieno regime, il CTAO rappresenterà la più grande e potente infrastruttura mai costruita per l’astronomia gamma, guidata dalla sede centrale ospitata dall’INAF a Bologna e dal centro dati tedesco DESY di Zeuthen. L’osservatorio produrrà centinaia di petabyte di informazioni grezze ogni anno, che si tradurranno in circa 12 PB annui dopo la compressione, messe a disposizione della comunità globale secondo i principi della Open Science. Attraverso queste osservazioni multi-messaggero e multi-lunghezza d’onda, gli scienziati punteranno a svelare l’origine delle particelle cosmiche relativistiche, indagare l’ambiente estremo attorno a buchi neri e stelle di neutroni e mettere alla prova le leggi fondamentali della fisica, andando a caccia della materia oscura e di possibili deviazioni dalla teoria della relatività di Einstein.