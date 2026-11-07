Calabria, a Castrovillari torna NutriSalute: una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere

Consulenze nutrizionali gratuite, controlli della pressione arteriosa, valutazioni antropometriche e attività dedicate alla prevenzione e al benessere fisico. Sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 15:30, Piazza Municipio a Castrovillari ospiterà una nuova edizione di NutriSalute, l’iniziativa dedicata alla promozione della salute, della corretta alimentazione e degli stili di vita sani. La partecipazione sarà libera e aperta a tutta la cittadinanza, con la possibilità di accedere gratuitamente alle consulenze offerte dai professionisti presenti. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la manifestazione torna a Castrovillari con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione sanitaria, favorendo il contatto diretto tra cittadini, professionisti della salute e associazioni impegnate sul territorio. Al centro dell’iniziativa ci saranno l’importanza dell’alimentazione equilibrata, la conoscenza delle proprie condizioni fisiche e la diffusione di comportamenti quotidiani orientati alla tutela della salute. L’evento è promosso dall’Ordine dei Biologi della Calabria, attraverso la Commissione Alimentazione e Nutrizione, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biologi (AIB) e l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi (ABNC). L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio gratuito e l’ospitalità del Comune di Castrovillari e con la partecipazione di numerose realtà associative locali.

Consulenze nutrizionali gratuite a Castrovillari: cosa prevede NutriSalute

Uno degli aspetti principali della giornata sarà la presenza dei Biologi Nutrizionisti, che metteranno a disposizione della popolazione le proprie competenze professionali attraverso consulenze nutrizionali gratuite e attività di valutazione dei principali parametri antropometrici. Nel corso del pomeriggio sarà possibile effettuare la rilevazione di peso, altezza, indice di massa corporea (BMI) e circonferenza vita, parametri utili per una prima valutazione delle caratteristiche corporee e per promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto tra alimentazione, composizione corporea e salute. L’attività dei professionisti sarà accompagnata da momenti di informazione e sensibilizzazione sul ruolo che una corretta alimentazione può svolgere nella prevenzione delle principali patologie croniche. L’intento è incoraggiare una maggiore attenzione alle abitudini alimentari e alla loro influenza sul benessere generale, valorizzando il contributo del Biologo Nutrizionista nell’educazione alla salute.

Dieta Mediterranea, alimentazione equilibrata e longevità al centro dell’iniziativa

Un’attenzione particolare sarà riservata alla Dieta Mediterranea, considerata un modello alimentare di riferimento per la promozione della salute e della longevità. NutriSalute dedicherà spazio alla sensibilizzazione sull’importanza di questo modello nutrizionale, mettendo in evidenza il rapporto tra le scelte alimentari, le tradizioni del territorio e il benessere dell’organismo. La manifestazione intende così valorizzare una concezione della salute che non si limita al singolo intervento di prevenzione, ma comprende anche l’adozione di abitudini alimentari equilibrate e di comportamenti capaci di favorire il benessere nel tempo.

Prevenzione cardiovascolare e controlli della pressione arteriosa con Gli Amici del Cuore

Accanto alle attività nutrizionali, NutriSalute coinvolgerà diverse associazioni del territorio, ciascuna con un contributo specifico alla promozione della salute e alla sensibilizzazione della popolazione. L’associazione Gli Amici del Cuore di Castrovillari sarà impegnata nella prevenzione cardiovascolare, attraverso attività di controllo della pressione arteriosa e informazione sulla salute del cuore. La presenza dell’associazione contribuirà ad ampliare gli ambiti di intervento della manifestazione, affiancando alle consulenze sull’alimentazione un’attività di sensibilizzazione dedicata alla tutela del sistema cardiovascolare e all’importanza della prevenzione.

AVIS, AMO Castrovillari e Polisportiva Parallelo 39: donazione del sangue, solidarietà e attività fisica

Alla giornata parteciperà anche l’AVIS Castrovillari, che promuoverà la cultura della donazione del sangue, richiamando l’attenzione sull’importanza di un gesto di solidarietà fondamentale per la comunità. L’attività sarà dedicata alla sensibilizzazione sul valore della donazione e sul contributo che ciascun cittadino può offrire attraverso questa forma di partecipazione solidale. L’associazione AMO Castrovillari ODV contribuirà alla manifestazione attraverso le proprie attività di volontariato e supporto alla comunità, promuovendo una concezione della salute che tenga conto anche della dimensione sociale e inclusiva del benessere. La Polisportiva Parallelo 39 proporrà invece attività dedicate al movimento e al benessere fisico, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’esercizio e di uno stile di vita attivo in tutte le fasce d’età. La partecipazione della realtà sportiva completerà il percorso di sensibilizzazione proposto da NutriSalute, collegando il tema dell’alimentazione alla pratica dell’attività fisica.

Il presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria Domenico Laurendi: “la prevenzione deve essere sempre più diffusa”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, dott. Domenico Laurendi, che evidenzia il contributo della professione biologica alla tutela della salute pubblica e l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali. “NutriSalute rappresenta un esempio concreto di come la professione del Biologo possa contribuire alla tutela della salute pubblica, attraverso attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione. Come Ordine crediamo fortemente nell’importanza di promuovere iniziative che avvicinino i professionisti ai cittadini e che favoriscano una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita. La collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio costituisce un elemento fondamentale per costruire una cultura della prevenzione sempre più diffusa. Un sentito ringraziamento va al Comune di Castrovillari per l’ospitalità e per aver concesso gratuitamente il patrocinio all’iniziativa, dimostrando sensibilità e attenzione verso la salute della comunità”. Le parole di Laurendi pongono l’accento sul ruolo che i professionisti della nutrizione possono svolgere anche al di fuori dei tradizionali contesti di consulenza, attraverso iniziative pubbliche finalizzate alla diffusione di conoscenze e comportamenti utili alla prevenzione.

Saverio Bruni: “la salute si costruisce ogni giorno attraverso alimentazione e movimento”

Sull’importanza di rendere la prevenzione accessibile e di costruire una collaborazione stabile tra i diversi soggetti impegnati nella promozione della salute interviene anche il dott. Saverio Bruni, coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria. “Con NutriSalute vogliamo portare la prevenzione direttamente tra le persone, rendendola accessibile a tutti. La salute si costruisce ogni giorno, attraverso una corretta alimentazione, il movimento e una maggiore consapevolezza delle proprie abitudini. Il nostro obiettivo è valorizzare il ruolo del Biologo Nutrizionista e rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio, creando una rete capace di promuovere concretamente il benessere della comunità. La prevenzione non deve essere considerata un intervento occasionale, ma un percorso quotidiano che parte dalle nostre scelte alimentari e dal nostro stile di vita”. Il coordinatore richiama così l’attenzione sulla necessità di considerare la prevenzione come parte integrante della vita quotidiana, attraverso scelte consapevoli che riguardano sia la nutrizione sia il movimento. Un’impostazione che trova espressione nella partecipazione congiunta delle associazioni e dei professionisti coinvolti nella giornata.

NutriSalute il 21 novembre in Piazza Municipio: la collaborazione con il Comune di Castrovillari

La nuova edizione di NutriSalute rappresenta anche un’occasione di collaborazione tra professionisti della salute, istituzioni e mondo del volontariato, con l’obiettivo di promuovere un impegno condiviso e continuativo nell’ambito della prevenzione. Un ruolo importante nell’organizzazione dell’iniziativa è svolto dal Comune di Castrovillari, che ha accolto e sostenuto la manifestazione attraverso la concessione gratuita del patrocinio e dell’ospitalità, mettendo a disposizione Piazza Municipio. Lo spazio pubblico diventerà così, per un pomeriggio, un luogo di incontro e confronto sui temi della salute, dell’alimentazione e del benessere. L’appuntamento con NutriSalute è fissato per sabato 21 novembre 2026, dalle ore 15:30, in Piazza Municipio a Castrovillari. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza, con la possibilità di usufruire delle consulenze nutrizionali gratuite e prendere parte alle attività di prevenzione e sensibilizzazione organizzate dai professionisti e dalle associazioni presenti.