Calabria, arriva il nuovo Web GIS del Consorzio di Bonifica: mappe digitali e segnalazioni in tempo reale per i problemi sul territorio

Una nuova piattaforma digitale per conoscere il territorio, consultare le infrastrutture idrauliche e segnalare direttamente eventuali criticità. Il Consorzio di Bonifica della Calabria presenta il nuovo Web GIS, uno strumento cartografico che mette a disposizione di cittadini, professionisti, enti pubblici, privati e imprese informazioni territoriali aggiornate, introducendo una funzionalità particolarmente importante: la possibilità di inviare segnalazioni geolocalizzate in tempo reale agli uffici tecnici del Consorzio. La novità punta a rendere più immediata la comunicazione tra il territorio e la struttura consortile, attraverso un sistema che consente non soltanto di visualizzare le infrastrutture e gli interventi effettuati, ma anche di individuare sulla mappa eventuali problemi idraulici, danni o anomalie e trasmettere le informazioni direttamente agli operatori competenti.

Consorzio di Bonifica della Calabria, cosa permette di consultare il nuovo Web GIS

Il Web GIS del Consorzio di Bonifica della Calabria nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle informazioni cartografiche e territoriali attraverso un unico portale digitale, caratterizzato dalla disponibilità di mappe e dati costantemente aggiornati. Attraverso la piattaforma è possibile consultare la rete irrigua e la rete di colo, visualizzando le infrastrutture che rientrano nelle attività di gestione del Consorzio. Il sistema consente inoltre di individuare i comprensori consortili e di conoscere gli interventi di manutenzione idraulica già realizzati sul territorio. Tra le informazioni disponibili figurano anche le dighe e le vasche di accumulo affidate alla gestione del Consorzio, inserite nella rappresentazione cartografica digitale insieme agli altri elementi che caratterizzano il sistema idraulico consortile. La piattaforma offre quindi un punto di accesso alle informazioni territoriali di interesse per differenti categorie di utilizzatori, dalle amministrazioni pubbliche ai professionisti, fino alle imprese e ai soggetti privati.

Segnalazioni geolocalizzate in tempo reale: come funziona il nuovo servizio

L’innovazione più significativa riguarda l’introduzione di un canale di comunicazione diretto e bidirezionale tra il Consorzio di Bonifica e il territorio. Il nuovo Web GIS non si limita infatti alla consultazione delle mappe, ma permette di trasmettere segnalazioni relative a eventuali criticità riscontrate nelle aree interessate dalle attività consortili. Il servizio è accessibile attraverso smartphone, tablet e computer e utilizza la cartografia digitale per consentire l’individuazione precisa del luogo in cui viene riscontrato un problema. La procedura prevede l’apertura della mappa, la selezione del punto geografico esatto in cui si trova la criticità e l’invio della segnalazione attraverso la piattaforma. È inoltre possibile allegare una fotografia, così da fornire agli uffici tecnici un ulteriore elemento utile per comprendere la situazione segnalata. Il sistema può essere utilizzato per comunicare la presenza di problemi idraulici, danni, anomalie o altre criticità territoriali, sfruttando la localizzazione geografica per identificare il punto interessato.

Problemi idraulici e manutenzione del territorio: le segnalazioni arrivano direttamente agli uffici tecnici

Una volta completata la procedura, le segnalazioni vengono trasmesse immediatamente agli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica della Calabria. Questo collegamento diretto rappresenta uno degli aspetti centrali del nuovo servizio, pensato per favorire una gestione più tempestiva delle informazioni provenienti dal territorio. L’individuazione del punto sulla mappa e la possibilità di allegare immagini permettono di associare ogni segnalazione a una posizione geografica precisa, facilitando la comunicazione delle situazioni che richiedono attenzione. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire interventi più rapidi ed efficaci, rafforzando nello stesso tempo la collaborazione tra il Consorzio e i consorziati nelle attività di controllo e manutenzione del comprensorio.

La tutela del territorio passa anche dalla partecipazione dei cittadini

Con l’introduzione del nuovo Web GIS, il Consorzio di Bonifica della Calabria intende promuovere un modello di collaborazione nel quale ogni soggetto possa contribuire concretamente alla tutela e alla sicurezza del territorio. La possibilità di segnalare direttamente una criticità attraverso una mappa digitale amplia infatti le modalità di interazione con la struttura consortile, affiancando alla disponibilità dei dati cartografici uno strumento operativo per la comunicazione delle problematiche riscontrate. Ogni segnalazione può rappresentare un contributo alla gestione delle infrastrutture idrauliche e alla programmazione delle attività di attenzione e manutenzione del territorio, mettendo in collegamento diretto cittadini e operatori tecnici. La piattaforma si inserisce così nell’obiettivo di costruire un dialogo costante tra il Consorzio di Bonifica e il territorio calabrese, attraverso strumenti digitali che facilitano sia l’accesso alle informazioni sia la partecipazione alla salvaguardia del comprensorio consortile.