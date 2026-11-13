Calabria, cervo bloccato sulla Statale 106: strada chiusa per ore, delicato intervento per salvare l’animale

Si sono concluse le operazioni di recupero di una femmina di Cervo italico lungo la Statale 106 Jonica, nel tratto compreso tra Montepaone e Montauro, in provincia di Catanzaro. Un intervento che ha richiesto la temporanea modifica della viabilità e il coinvolgimento di diversi enti, impegnati a garantire la sicurezza degli automobilisti e a consentire il recupero dell’animale. Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, Anas ha disposto la chiusura per alcune ore del senso di marcia in direzione Taranto, con il supporto della Polizia Stradale. Il provvedimento ha consentito al personale specializzato di intervenire senza esporre a pericoli gli utenti della strada e gli operatori presenti.

Statale 106 chiusa per alcune ore: l’intervento di Anas e delle forze dell’ordine

Le operazioni sono state coordinate con il Parco Naturale Regionale delle Serre e con i Carabinieri Forestali, nell’ambito di un’attività congiunta finalizzata al recupero del cervo e alla tutela della circolazione stradale. Per consentire lo svolgimento delle attività, è stato necessario interrompere temporaneamente il traffico lungo la SS106 Jonica in direzione Taranto, permettendo agli specialisti di operare in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità durante le attività di recupero e nelle operazioni necessarie a ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Cervo italico recuperato in Calabria: la sedazione e il reinserimento nell’habitat naturale

La fase più delicata dell’intervento è stata affidata al personale specializzato del Parco Naturale Regionale delle Serre, che ha effettuato la sedazione in sicurezza della femmina di cervo. La procedura è stata necessaria per consentire il recupero dell’animale e permetterne il successivo reinserimento nel proprio habitat naturale, garantendo al tempo stesso la sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni. L’intervento ha avuto quindi una duplice finalità: da una parte garantire la sicurezza della circolazione sulla Statale 106, dall’altra salvaguardare l’animale attraverso procedure specialistiche finalizzate alla tutela della fauna selvatica.

Tutela della fauna selvatica e sicurezza stradale: la collaborazione tra gli enti

Il recupero del cervo nel Catanzarese è stato reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale tra Anas, Polizia Stradale, Carabinieri Forestali e Parco Naturale Regionale delle Serre. Ciascun soggetto ha contribuito alle attività secondo le proprie competenze, dalla regolamentazione del traffico alla gestione della sicurezza stradale, fino alle procedure specialistiche necessarie per intervenire sull’animale. L’operazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni per la protezione della fauna selvatica e la conservazione della biodiversità, coniugando la salvaguardia dell’ambiente naturale con le esigenze di sicurezza della rete stradale calabrese.