Una maxi alluvione simulata, con esondazioni, mareggiate, abitazioni e strade invase dall’acqua e persone da soccorrere. Per tre giorni la Calabria è stata teatro di un’imponente attività di addestramento dei Vigili del Fuoco, chiamati a fronteggiare scenari di emergenza meteorologica estrema attraverso l’impiego di personale, mezzi e unità specializzate. Si è conclusa oggi, giovedì 19 novembre, l’esercitazione regionale e nazionale “EXE Emergenza Meteorologica Calabria 2026”, avviata il 17 novembre e sviluppata con il coinvolgimento dei cinque Comandi provinciali della regione. L’attività ha consentito di verificare sul campo la capacità di risposta del dispositivo di soccorso in presenza di fenomeni meteorologici particolarmente intensi, riproducendo situazioni di criticità che richiedono interventi tempestivi e un coordinamento efficace tra le diverse squadre operative. Al centro delle simulazioni, le conseguenze di alluvioni, esondazioni dei corsi d’acqua e mareggiate, con operazioni di salvataggio in ambienti allagati, interventi lungo le coste e attività di ricognizione dall’alto.

Alluvione simulata alla diga dell’Angitola: l’acqua invade le aree circostanti

Uno degli scenari principali dell’esercitazione ha interessato la diga di Monte Morello, sul fiume Angitola, dove è stato simulato un progressivo innalzamento del livello dell’acqua, seguito dalla fuoriuscita verso le aree circostanti. Una situazione di emergenza idraulica riprodotta per mettere alla prova le procedure di intervento dei Vigili del Fuoco in presenza di un evento alluvionale. La simulazione ha previsto la gestione delle conseguenze dell’innalzamento delle acque, con particolare attenzione alle operazioni necessarie per raggiungere e soccorrere le persone coinvolte. L’attività si è inserita in un più ampio scenario di maltempo estremo, caratterizzato dalla contemporanea presenza di diverse criticità sul territorio calabrese, così da verificare la capacità delle squadre di operare in condizioni di emergenza articolate.

Mareggiate e allagamenti a Pizzo, emergenze simulate anche a Maierato

Particolarmente impegnativo lo scenario ricostruito lungo la costa tirrenica calabrese, nel territorio di Pizzo, dove sono state simulate gravi conseguenze del maltempo, con abitazioni e strade interessate dall’acqua e persone in difficoltà. Le operazioni hanno riprodotto situazioni che richiedono l’intervento dei soccorritori in aree colpite da allagamenti e mareggiate, con la necessità di raggiungere persone esposte a condizioni di pericolo. Ulteriori situazioni di emergenza sono state simulate nel territorio di Maierato, ampliando il quadro degli interventi previsti nell’ambito dell’esercitazione. Le attività non si sono limitate al versante tirrenico: un altro scenario operativo ha interessato infatti la costa ionica, nell’area di Corigliano-Rossano, coinvolgendo anche questo settore della regione nelle procedure di addestramento e verifica delle capacità di soccorso.

Salvataggi nelle auto sommerse dall’acqua e soccorsi in mare: impiegate squadre specializzate

Nel corso delle tre giornate i Vigili del Fuoco della Calabria hanno eseguito numerose simulazioni di intervento, affrontando differenti tipologie di emergenza legate agli effetti del maltempo. Tra le attività più significative, le operazioni per raggiungere e mettere in salvo persone rimaste intrappolate all’interno di autovetture coinvolte dall’alluvione, una delle situazioni previste negli scenari di soccorso. L’addestramento ha riguardato anche il recupero di persone lungo i corsi d’acqua e gli interventi in mare, con simulazioni di soccorso a persone e imbarcazioni in difficoltà. Si tratta di contesti operativi differenti, che hanno richiesto il coinvolgimento di personale con competenze specifiche e l’utilizzo di mezzi adeguati alle diverse condizioni di intervento. Alle attività hanno partecipato anche elicotteri, sommozzatori e squadre specializzate nel soccorso acquatico, impiegati nell’ambito delle operazioni previste dall’esercitazione. L’integrazione delle diverse componenti operative ha rappresentato uno degli aspetti centrali dell’addestramento, finalizzato a verificare le modalità di intervento in situazioni nelle quali il soccorso ordinario deve essere affiancato da risorse specialistiche.

Elicotteri e droni per individuare le aree più colpite dal maltempo

Un ruolo importante nell’esercitazione è stato riservato alle attività di ricognizione aerea attraverso elicotteri e droni, utilizzati per osservare le aree interessate dagli scenari di emergenza e individuare le situazioni di maggiore pericolo. Le operazioni di monitoraggio dall’alto sono state finalizzate anche alla ricostruzione di un quadro aggiornato dei danni, elemento necessario per orientare l’organizzazione dei soccorsi. La possibilità di effettuare ricognizioni nelle zone colpite ha consentito di esercitare le procedure di raccolta delle informazioni utili alla gestione delle emergenze, affiancando le attività delle squadre impegnate direttamente sul territorio.

Due campi base a Vibo Valentia e Corigliano-Rossano per coordinare i soccorsi

L’esercitazione “EXE Emergenza Meteorologica Calabria 2026” ha interessato non soltanto le operazioni di salvataggio, ma anche l’intera organizzazione del dispositivo di soccorso, con particolare attenzione al coordinamento del personale e alla gestione delle risorse operative. Per assicurare il necessario supporto logistico alle squadre sono stati allestiti due campi base, rispettivamente a Vibo Valentia e Corigliano-Rossano. Le strutture hanno costituito un elemento dell’organizzazione predisposta per sostenere le attività del personale impegnato nei diversi scenari di intervento. La presenza dei campi base ha permesso di mettere alla prova anche gli aspetti logistici e organizzativi connessi alla gestione di emergenze meteorologiche che interessano più territori contemporaneamente, verificando le modalità di coordinamento tra le squadre e le diverse componenti del sistema di soccorso.

Protezione Civile, Croce Rossa e volontariato: la collaborazione nelle emergenze

Un altro elemento significativo delle tre giornate è stato il coinvolgimento delle realtà istituzionali e associative che operano nella gestione delle situazioni di emergenza. Accanto ai Vigili del Fuoco hanno collaborato la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, le associazioni di volontariato, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Calabria e le amministrazioni locali. La partecipazione delle diverse organizzazioni ha consentito di esercitare il lavoro congiunto tra le componenti chiamate a intervenire in caso di calamità, valorizzando la collaborazione tra strutture operative, istituzioni e volontariato. Il coordinamento rappresenta infatti uno degli aspetti fondamentali dell’attività di soccorso, soprattutto in presenza di emergenze diffuse che richiedono l’impiego contemporaneo di personale e mezzi in più località. Con la conclusione delle attività del 19 novembre termina così un’esercitazione che ha impegnato per tre giorni i cinque Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Calabria. Il programma ha offerto un’occasione di confronto e addestramento per verificare sul campo le capacità del personale, l’impiego dei mezzi specialistici e l’efficacia dell’organizzazione operativa, con l’obiettivo di rendere sempre più tempestiva ed efficace la risposta alle emergenze meteorologiche e rafforzare la tutela della popolazione.