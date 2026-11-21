In Calabria quasi 3 persone over 65 su 10 convivono con almeno due patologie croniche, mentre il 68% degli anziani riferisce di soffrire di almeno una malattia cronica. Numeri che evidenziano una delle principali sfide per il sistema sanitario regionale: garantire cure efficaci a pazienti che presentano contemporaneamente diabete, malattie cardiovascolari, obesità e insufficienza renale, condizioni spesso strettamente collegate tra loro e che richiedono un approccio medico integrato. È questo uno dei temi principali affrontati durante il Congresso regionale della SIMI – Società Italiana di Medicina Interna, sezione Calabria, che si è svolto il 20 novembre presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Al centro dei lavori, le nuove opportunità offerte dalla ricerca farmacologica, l’evoluzione dei trattamenti per il diabete e la necessità di costruire percorsi assistenziali capaci di considerare la salute del paziente nella sua complessità.

Diabete e malattie cardiovascolari, le nuove terapie cambiano l’approccio alle cure

Uno degli argomenti centrali del Congresso ha riguardato i progressi nella terapia del diabete e le più recenti evidenze scientifiche che stanno modificando l’utilizzo dei farmaci nella pratica clinica. Il trattamento della malattia diabetica non si limita più al controllo della glicemia, ma considera anche la prevenzione delle complicanze e la protezione degli organi maggiormente esposti, in particolare cuore, reni e fegato. Si tratta di un cambiamento significativo nella gestione delle patologie metaboliche. L’obiettivo terapeutico non è più rappresentato esclusivamente dal raggiungimento di determinati valori clinici, secondo il principio del treat to target, ma si estende alla valutazione del beneficio complessivo che una terapia può garantire alla persona, attraverso l’approccio definito treat to benefit. Il programma scientifico ha approfondito proprio le nuove evidenze sulle terapie farmacologiche per il diabete, con particolare attenzione al rapporto tra i trattamenti disponibili e la riduzione del rischio cardiovascolare. La crescente possibilità di intervenire contemporaneamente su diversi fattori di rischio rappresenta un’evoluzione importante per la Medicina Interna, soprattutto nella gestione dei pazienti affetti da più malattie. “Le innovazioni in ambito cardiometabolico ci permettono di intervenire in maniera sempre più mirata sui diversi fattori di rischio – sottolinea il professor Ludovico Montebianco Abenavoli, presidente SIMI Calabria –. Oggi abbiamo a disposizione nuove opportunità terapeutiche e nuove evidenze che ci consentono di valutare non soltanto l’efficacia di un trattamento sul singolo parametro, ma soprattutto i benefici complessivi per la persona, anche in termini di protezione cardiovascolare e renale. È un cambiamento che riguarda una fascia molto ampia di popolazione e che rende fondamentale un aggiornamento continuo dei professionisti”.

Malattie croniche in Calabria, il 68% degli over 65 convive con almeno una patologia

La necessità di aggiornare i modelli di cura assume una rilevanza particolare in Calabria, dove i dati relativi alla salute della popolazione anziana delineano un quadro caratterizzato da una presenza significativa di patologie croniche e condizioni di rischio. Secondo i dati della sorveglianza PASSI d’Argento 2023-2024 dell’Istituto Superiore di Sanità, quasi tre residenti calabresi con più di 65 anni su dieci convivono con almeno due malattie croniche. Complessivamente, il 68% degli over 65 riferisce almeno una patologia cronica, una condizione che rende particolarmente importante la capacità del sistema sanitario di garantire una presa in carico continuativa e coordinata. Un ulteriore elemento riguarda l’eccesso ponderale, che interessa una quota consistente della popolazione anziana regionale. Il 51% degli over 65 calabresi risulta infatti in sovrappeso o obeso, un dato che si inserisce nel più ampio quadro delle problematiche metaboliche e cardiovascolari affrontate durante il Congresso. A rendere ancora più rilevante la gestione delle malattie croniche contribuisce anche l’evoluzione demografica della regione. Al 1° gennaio 2025, secondo il Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria, le persone con almeno 65 anni rappresentavano il 24,4% della popolazione regionale, pari a quasi un residente su quattro. La combinazione tra invecchiamento della popolazione, diffusione delle patologie croniche e frequente presenza di più malattie nello stesso individuo pone quindi al centro dell’organizzazione sanitaria la necessità di superare una gestione frammentata delle cure.

Medicina Interna e collaborazione tra specialisti, il nuovo modello per i pazienti con più patologie

Un altro aspetto approfondito durante il Congresso SIMI Calabria ha riguardato il ruolo della collaborazione multidisciplinare nella gestione dei pazienti complessi. Quando diabete, problemi cardiovascolari, obesità e insufficienza renale si presentano contemporaneamente, il trattamento di una singola condizione deve necessariamente tenere conto delle altre. In questo contesto, la Medicina Interna assume una funzione di coordinamento tra le diverse competenze specialistiche, contribuendo alla definizione di percorsi terapeutici unitari e alla valutazione complessiva delle condizioni cliniche del paziente. “Uno degli aspetti più importanti del Congresso è stato proprio il confronto multidisciplinare – prosegue il prof. Abenavoli –. Il paziente internistico ha spesso bisogno di essere valutato da specialisti di diverse discipline: poter contare su una rete di rapporti e collaborazioni tra professionisti consente di affrontare i problemi clinici in maniera più completa. La Medicina Interna ha un ruolo di raccordo: mette insieme le diverse competenze e contribuisce a definire un percorso di cura unitario”. Il confronto tra professionisti rappresenta dunque un elemento essenziale per affrontare situazioni cliniche nelle quali le diverse patologie non possono essere considerate separatamente. La possibilità di integrare valutazioni e competenze permette di definire interventi più completi, orientati non soltanto alla gestione delle singole malattie, ma alla salute complessiva della persona.

Sanità in Calabria, la sfida della continuità assistenziale tra ospedali e territorio

Accanto all’innovazione farmacologica, il Congresso ha posto l’attenzione anche sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria in Calabria, con particolare riferimento alla continuità delle cure per i pazienti affetti da patologie croniche. Uno dei nodi da affrontare riguarda infatti il collegamento tra ospedali, servizi territoriali e professionisti sanitari. Per le persone che necessitano di controlli periodici, trattamenti prolungati e valutazioni specialistiche, la possibilità di seguire un percorso assistenziale continuativo rappresenta un elemento fondamentale della gestione clinica. In questa prospettiva si inserisce l’attuazione del modello organizzativo previsto dal DM 77/2022, che ha definito la nuova struttura dell’assistenza territoriale attraverso le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e i servizi di prossimità. L’obiettivo è rafforzare la capacità del sistema sanitario di seguire i pazienti anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero, favorendo una maggiore integrazione tra le strutture e i professionisti coinvolti nei percorsi di cura.

Case di Comunità in Calabria, Abenavoli: “la sfida è renderle un punto di riferimento per i pazienti cronici”

Il tema dell’assistenza territoriale si collega anche alla fase di riorganizzazione della sanità calabrese, dopo il passaggio dalla gestione commissariale alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie. Secondo il presidente regionale della SIMI, questa fase rappresenta un’opportunità per dare concreta applicazione al modello previsto dalla normativa nazionale, trasformando le nuove strutture territoriali in luoghi effettivamente integrati nella gestione delle malattie croniche. “Dopo il passaggio dalla gestione commissariale alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, si apre una fase importante per dare concreta attuazione a questo modello organizzativo – osserva il prof. Abenavoli –. Qualcosa si sta muovendo: a Catanzaro, per esempio, è stata aperta una Casa di Comunità. È un segnale positivo, ma la sfida è fare in modo che queste strutture diventino realmente un punto di riferimento per la gestione dei pazienti cronici, in collegamento con gli ospedali e con i professionisti che li seguono. La medicina di prossimità può contribuire a intercettare prima i bisogni, seguire nel tempo le persone e prevenire, quando possibile, le riacutizzazioni che portano a nuovi ricoveri”. L’apertura di una Casa di Comunità a Catanzaro rappresenta quindi uno dei primi segnali richiamati nel confronto sull’attuazione della nuova assistenza territoriale. La questione centrale, tuttavia, riguarda la capacità di rendere queste strutture operative all’interno di una rete sanitaria capace di accompagnare nel tempo le persone con patologie croniche.

La medicina di prossimità, attraverso il collegamento con gli ospedali e con i professionisti che seguono i pazienti, può assumere un ruolo importante nell’individuazione precoce dei bisogni assistenziali e nella prevenzione delle riacutizzazioni che possono rendere necessari nuovi ricoveri. Il percorso delineato durante il Congresso regionale della Società Italiana di Medicina Interna mette così in relazione due aspetti della trasformazione sanitaria: da una parte le nuove possibilità terapeutiche per diabete e patologie cardiometaboliche, dall’altra l’esigenza di un’organizzazione dell’assistenza in grado di garantire continuità e collaborazione tra le diverse figure professionali. Due dimensioni strettamente connesse nella gestione di una popolazione regionale nella quale l’invecchiamento e la presenza contemporanea di più malattie rendono sempre più complessa la presa in carico dei pazienti.