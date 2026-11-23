La Calabria nella morsa del vento forte. Dalla serata di ieri, intense raffiche stanno interessando gran parte della regione, raggiungendo il picco massimo nel corso della notte, quando in diverse località sono stati superati i 100 km/h. La raffica più intensa è stata registrata a Catanzaro, dove il vento ha raggiunto i 130 km/h, secondo i dati diffusi dal Centro funzionale multirischi Arpacal. Numerosi i danni segnalati sul territorio: nel capoluogo di regione il vento ha provocato la caduta di diversi alberi, 2 dei quali in pieno centro cittadino, oltre al cedimento di cartelloni pubblicitari e al ribaltamento di un mezzo utilizzato per il trasporto di pannelli pubblicitari.

Situazione critica anche nel Cosentino, dove le forti raffiche hanno richiesto diversi interventi dei soccorritori. A Corigliano-Rossano sono state numerose le chiamate al numero unico di emergenza 112 per alberi sradicati o spezzati dal vento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nell’area urbana di Rossano per mettere in sicurezza la tettoia di un edificio, resa pericolante proprio dalla violenza delle raffiche. A Corigliano, invece, sono andati in frantumi i vetri di alcune automobili.

L’ondata di maltempo non è ancora terminata. Il bollettino del Dipartimento della Protezione civile prevede anche per la mattinata venti da forti a burrasca, provenienti dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Un graduale attenuarsi dell’intensità del vento è atteso nel corso del pomeriggio, quando le condizioni meteorologiche dovrebbero progressivamente migliorare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.