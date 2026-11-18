La giornata odierna resterà impressa negli archivi climatologici regionali per una straordinaria impennata termica che ha portato un pomeriggio dal sapore pienamente estivo lungo il litorale abruzzese grazie all’innesco di una furiosa tempesta di vento di caduta dai rilievi appenninici. Mentre il calendario segna ormai l’avvicinarsi dell’ultimo scorcio della stagione autunnale la stazione meteorologica di Montesilvano (provincia di Pescara) ha raggiunto l’eccezionale temperatura massima di +30,9°C seguita a breve distanza dai +27,7°C rilevati presso il Parco Orione della stessa città e dai +26,3°C registrati esattamente con il medesimo valore a Tortoreto Lido e Alba Adriatica sulla costa teramana così come a Francavilla al Mare lungo il litorale chietino.

La fisica del Garbino e le raffiche da uragano tra Gran Sasso e Maiella

Questo impressionante divario termico che ha diviso in due la regione tra i valori estivi della fascia adriatica e il clima ben più fresco delle conche interne dell’Aquilano e della Marsica trova la sua spiegazione nella dinamica fisica della compressione adiabatica generata dall’interazione tra le impetuose correnti sud-occidentali e la poderosa barriera orografica dell’Appennino abruzzese. L’aria mite e umida richiamata dalle profonde depressioni atlantiche è stata costretta a risalire con forza il versante occidentale della catena montuosa scaricando la propria umidità prima di scavalcare le vette più alte con raffiche che hanno raggiunto i 130 km/h al Rifugio Guado di Coccia sulla Maiella e i 121 km/h al Rifugio Franchetti sul Gran Sasso.

Una volta superata la linea di cresta, le masse d’aria ormai secche sono precipitate a grande velocità lungo i ripidi fianchi orientali dei massicci montuosi toccando ancora i 107.8 km/h al Rifugio Macchia di Taranta e i 97 km/h sul Blockhaus fino a riversarsi nelle vallate pedemontane dove la stazione di San Pietro a Isola del Gran Sasso ha misurato punte di 95 km/h. Durante questa brusca discesa di oltre duemila metri verso il mare Adriatico l’aumento della pressione atmosferica ha compresso e surriscaldato l’aria al ritmo di quasi un grado ogni cento metri di perdita di quota trasformando il vento in quel caldo soffio di Garbino che ha dipinto di rosso la mappa termica di tutta la fascia collinare e costiera dal Teramano al Chietino.

Le previsioni per la notte e per la giornata di domani giovedì 19 novembre

Nel corso delle prossime ore notturne la dinamica atmosferica mostrerà un temporaneo disaccoppiamento tra l’aria in quota e gli strati più vicini al suolo poiché la ventilazione tenderà ad attenuarsi temporaneamente lungo le colline e i fondovalle del versante adriatico scendendo su valori sui 20-30 km/h fino alle prime luci dell’alba. Questa pausa notturna del rimescolamento ventoso al suolo favorirà una fisiologica ‘inversione termica’ nelle conche interne e nei valloni più riparati dove i termometri potranno scendere intorno ai +10/+12°C nonostante a circa millequattrocento metri di altitudine continui a scorrere una lingua d’aria molto mite con temperature previste in risalita fino a +13°C e +14°C sul chietino verso le prime luci dell’alba.

Nel corso della giornata di domani, giovedì 19 novembre, il flusso sud-occidentale tornerà a farsi sentire soprattutto lungo i crinali montuosi della Maiella e del basso Chietino mantenendo un quadro termico ancora nettamente superiore alle medie stagionali sul versante adriatico sebbene con valori massimi leggermente smorzati rispetto ai picchi estremi odierni per effetto di un minore schiacciamento favonico fin sulla linea di costa. La copertura nuvolosa continuerà a concentrarsi prevalentemente sui settori interni occidentali tra Marsica, Aquilano e Alto Sangro dove saranno ancora possibili deboli piogge intermittenti mentre lungo il versante adriatico prevarranno condizioni di tempo variabile con il passaggio di velature e nubi alte alternate a spazi soleggiati in attesa di un cambiamento più incisivo della circolazione atmosferica nei giorni successivi.

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