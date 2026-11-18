L’estate è ormai alle spalle e le temperature si sono abbassate, ma la sfida del caldo estremo nelle città italiane è tutt’altro che conclusa. È proprio durante i mesi più freddi che le amministrazioni devono iniziare a prepararsi alle prossime estati, pianificando interventi capaci di contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Non basta rimuovere l’asfalto, piantare nuovi alberi o creare aree verdi: per rendere gli spazi urbani realmente resilienti occorre ripensare edifici, strade, piazze e infrastrutture, prevedendo fin dall’inizio come le soluzioni adottate potranno funzionare nei decenni successivi. A sottolinearlo è Deerns Italia, società specializzata nella consulenza tecnica e nelle soluzioni ingegneristiche per edifici ad alte prestazioni, che richiama l’attenzione sulla necessità di una progettazione urbana integrata, capace di coniugare sostenibilità ambientale, gestione delle risorse e manutenzione nel lungo periodo. Il problema non riguarda soltanto le temperature che si registreranno durante le prossime estati, ma soprattutto la capacità delle città di affrontarle attraverso interventi strutturali e duraturi.

Il caldo nelle città italiane: i dati di Milano, Bologna e Torino

Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’estate presa in esame è stata la più calda registrata in Italia dal 1950, con una temperatura media nazionale di 24,3 °C. Un dato che trova riscontro nelle rilevazioni meteorologiche delle principali città italiane. A Milano, secondo l’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS, la temperatura media estiva ha raggiunto i 28,3 °C, con 80 notti tropicali. A Bologna, la stazione Arpae di piazza 8 Agosto ne ha registrate 81, delle quali 24 caratterizzate da temperature minime superiori ai 25 °C. Anche Torino ha superato il precedente record dell’estate 2003, raggiungendo una temperatura media stagionale di 27,2 °C nella storica stazione di via della Consolata. Questi dati evidenziano la necessità di affrontare il problema attraverso strategie che non si limitino alle emergenze stagionali. La trasformazione degli spazi pubblici deve diventare parte di una programmazione capace di migliorare le condizioni microclimatiche e garantire benefici nel tempo. “Non possiamo continuare a considerare le ondate di calore come emergenze da affrontare soltanto quando si presentano. La vera sfida è progettare oggi spazi urbani capaci di rispondere alle condizioni climatiche dei prossimi decenni. E questo significa non soltanto intervenire sulle superfici e introdurre vegetazione, ma valutare fin dall’inizio come queste soluzioni funzioneranno nel tempo”, commenta Mattia Mariani, Unit Director BPG di Deerns Italia.

Depaving, la soluzione per ridurre l’asfalto nelle città: perché da sola non basta

Una delle tecniche che stanno assumendo maggiore importanza nelle strategie di adattamento climatico urbano è il depaving, ovvero la rimozione delle superfici impermeabili per restituire spazio al terreno naturale, favorire l’assorbimento delle acque piovane e creare nuove aree verdi. Ridurre la presenza di asfalto e pavimentazioni impermeabili significa intervenire sulle superfici che accumulano calore e contribuire al miglioramento della vivibilità urbana. Il depaving sta entrando anche nelle politiche urbanistiche italiane: nella primavera del 2026, ad esempio, Genova lo ha introdotto nel proprio Piano Urbanistico Comunale, prevedendo incentivi per la rimozione delle superfici impermeabili associati a impegni di mantenimento delle aree riqualificate. La semplice eliminazione dell’asfalto, tuttavia, rappresenta soltanto il primo passaggio. Per contrastare efficacemente il caldo urbano, gli interventi devono integrare la progettazione degli spazi, la disponibilità di acqua e una manutenzione programmata negli anni. Piantare alberi e creare nuove superfici permeabili, infatti, non garantisce automaticamente risultati duraturi. Le ondate di calore, la scarsità delle risorse idriche e le caratteristiche del terreno possono compromettere la sopravvivenza della vegetazione, soprattutto nei primi anni successivi alla messa a dimora. “Il rischio è concentrarsi su quanti metri quadrati di asfalto vengono rimossi o su quanti alberi vengono piantati, senza interrogarsi su cosa accadrà dopo cinque o dieci anni. Un intervento è davvero sostenibile se mantiene nel tempo le prestazioni per cui è stato progettato. Per questo è fondamentale considerare fin dall’inizio il fabbisogno idrico, i costi di manutenzione, la durata dei materiali e le condizioni necessarie alla sopravvivenza della vegetazione”, sottolinea Mariani.

Scuole-oasi in Francia: il programma OASIS e l’esperienza di Deerns Italia

Un esempio concreto di trasformazione degli spazi urbani arriva dalla Francia, dove il programma OASIS, avviato a Parigi, ha promosso la riqualificazione dei cortili scolastici attraverso l’integrazione di vegetazione, suoli permeabili e soluzioni per la mitigazione del caldo. In questo contesto, Deerns Italia ha approfondito il ruolo delle simulazioni microclimatiche nella trasformazione dei cortili scolastici francesi, tra cui quello della scuola Jean Moulin di Chaville, nell’area metropolitana di Parigi. Questa esperienza ha permesso di approfondire uno degli aspetti più delicati della progettazione degli spazi verdi: la necessità di prevedere non soltanto i benefici ambientali attesi, ma anche le condizioni indispensabili per mantenerli negli anni successivi alla realizzazione. Le indicazioni di manutenzione del programma francese evidenziano una criticità specifica. Durante le chiusure estive delle scuole, proprio quando gli alberi giovani hanno maggiore bisogno di acqua, può venire meno la presenza quotidiana delle persone incaricate della loro cura. Una situazione che, se non considerata già nella fase progettuale, può compromettere l’efficacia degli interventi. “Dall’esperienza delle oasi francesi abbiamo imparato che lo spazio esterno va progettato come un servizio che dura nel tempo. Ogni lezione che raccogliamo diventa un criterio per i progetti successivi, fin dal concept”, afferma Mariani.

Alberi, acqua piovana e rain garden: come progettare città più resilienti

Per Deerns Italia, la realizzazione di città più resilienti al cambiamento climatico richiede un approccio che tenga conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni meteorologiche future e dell’intero ciclo di vita degli interventi. La scelta delle specie vegetali deve partire dall’analisi del suolo, dall’esposizione solare, dallo spazio disponibile per le radici e dalla valutazione delle risorse idriche. Sono elementi fondamentali per garantire la sopravvivenza della vegetazione e preservare la funzionalità delle nuove aree verdi. Anche la progettazione delle superfici urbane deve trovare un equilibrio tra permeabilità, durabilità e sicurezza idraulica. Tra le soluzioni disponibili figurano i rain garden, aree vegetate che favoriscono l’infiltrazione delle acque piovane, e sistemi di drenaggio adeguati alle caratteristiche del sito. Un altro elemento importante riguarda la possibilità di utilizzare l’acqua piovana per contribuire a una gestione più efficiente delle risorse. L’integrazione della gestione idrica nella progettazione degli spazi verdi permette di affrontare uno dei principali problemi legati alla manutenzione della vegetazione durante i periodi più caldi.

La manutenzione delle aree verdi deve essere prevista già nei progetti

La realizzazione di nuovi spazi verdi rappresenta soltanto una parte del processo di adattamento climatico. Per garantire risultati duraturi è necessario prevedere fin dall’inizio piani di manutenzione pluriennale, comprendenti irrigazione, attecchimento e sostituzione delle piante, potature e pulizia dei sistemi di drenaggio. Un ruolo fondamentale è svolto anche dal monitoraggio delle prestazioni dopo la conclusione degli interventi. Tra gli indicatori da osservare figurano le temperature superficiali, i consumi idrici, la capacità di drenaggio, la sopravvivenza della vegetazione e l’effettivo utilizzo degli spazi riqualificati. La raccolta di queste informazioni permette di verificare i risultati raggiunti e di individuare eventuali criticità, utilizzando l’esperienza acquisita per migliorare i successivi interventi di trasformazione urbana. “Un progetto di paesaggio si mette davvero alla prova negli anni successivi alla consegna. Per questo stiamo raccogliendo tutto quello che abbiamo imparato in Francia, perché vogliamo che i prossimi progetti arrivino pronti a quel momento”, aggiunge Mariani.

Invisible Engineering, l’approccio di Deerns Italia per affrontare il cambiamento climatico

La sfida per le amministrazioni pubbliche consiste nel superare la logica degli interventi isolati e adottare programmi continuativi di adattamento climatico, nei quali progettazione, manutenzione e monitoraggio siano parte dello stesso processo. È questa la prospettiva di Invisible Engineering, l’approccio attraverso cui Deerns Italia integra nelle decisioni progettuali le conseguenze climatiche, economiche e gestionali delle soluzioni adottate, anticipando le criticità che altrimenti potrebbero emergere soltanto dopo la realizzazione delle opere. Una strategia che punta a rendere gli interventi sostenibili nell’intero ciclo di vita, considerando non soltanto i benefici immediati della trasformazione degli spazi pubblici, ma anche la loro capacità di continuare a funzionare nei decenni successivi. La preparazione delle città alle prossime estati passa dunque da scelte progettuali che devono essere effettuate con largo anticipo, tenendo conto delle risorse necessarie per mantenere efficaci nel tempo le soluzioni contro il caldo urbano. “La prossima estate può sembrare ancora lontana, ma il momento per intervenire è adesso. Rendere una città resiliente non significa soltanto trasformarla oggi: significa creare le condizioni perché gli interventi continuino a funzionare e a proteggere le persone anche tra dieci o vent’anni”, conclude Mariani.