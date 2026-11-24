L’estate scorsa ha lasciato in Inghilterra un bilancio drammatico: 5.258 decessi associati alle temperature elevate, il dato annuale più alto da quando l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) ha iniziato a pubblicare i propri rapporti sul fenomeno. Secondo le stime provvisorie dell’ente, le vittime si sono concentrate nel corso di 7 ondate di calore anomalo, registrate tra maggio e agosto, per un totale di 41 giorni caratterizzati da temperature particolarmente elevate. A incidere maggiormente è stata l’ondata di giugno, alla quale sono riconducibili 2.401 decessi, quasi la metà del totale.

L’Inghilterra non aveva mai registrato, dal 2016, anno in cui sono iniziate le rilevazioni Ukhsa, un numero così elevato di giornate caratterizzate da temperature eccezionalmente alte. Un fenomeno che ha avuto conseguenze pesanti sulla salute pubblica: le ondate di calore di maggio e giugno sono state associate a oltre 3mila decessi, mentre quelle di luglio e agosto ne avrebbero causati più di 2mila.

A destare particolare preoccupazione è soprattutto l’anticipo con cui si è manifestato il primo episodio di caldo estremo, arrivato già alla fine di maggio. L’Ukhsa avverte che, se eventi di questa portata continueranno a verificarsi anche a maggio e nei primi giorni di giugno, sarà necessario anticipare la preparazione delle misure di prevenzione e degli interventi di emergenza. A rendere il quadro ancora più critico contribuiscono l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle persone affette da patologie che le espongono maggiormente ai rischi delle alte temperature.

Le allerte, le campagne informative e gli interventi di emergenza continueranno a essere strumenti fondamentali, ma non potranno rappresentare l’unica risposta. Secondo l’Ukhsa, per contenere gli effetti delle future ondate di calore sarà sempre più necessario puntare su strategie strutturali e di lungo periodo: rendere i servizi sanitari e assistenziali più preparati, migliorare la capacità delle abitazioni di proteggere dal caldo, ripensare gli spazi urbani e rafforzare la resilienza delle comunità locali.