California, l’oceano supera ogni record: quasi il 90% delle acque costiere è colpito da una marine heat wave severa, con vaste aree nella categoria ‘oltre estrema’

La costa californiana sta affrontando una delle più intense ondate di calore marino mai osservate nella regione. La mappa diffusa il 12 novembre mostra che quasi il 90% delle acque fino a circa 50 miglia dalla costa, vale a dire 80 chilometri, è interessato almeno da una marine heat wave di categoria 3, classificata come severa. All’interno di quest’area, il 61% del mare si trova nella categoria 4, estrema, mentre un ulteriore 22% ha raggiunto la categoria 5, definita “oltre estrema”: valori che, secondo i dati citati dal Washington Post, superano con ampio margine i precedenti record.

La scala delle categorie descrive quanto la temperatura del mare supera i valori abituali per quello stesso luogo e periodo dell’anno. Il prodotto NOAA Coral Reef Watch individua una marine heat wave quando la temperatura superficiale supera il 90° percentile della climatologia locale; le categorie successive misurano quanto l’anomalia si discosta ulteriormente da quella soglia. La categoria 5 è aperta verso l’alto e indica condizioni che oltrepassano il livello estremo, ma non corrisponde a una temperatura assoluta valida per tutte le coste: la soglia varia da una zona all’altra e nel corso dell’anno.

Acque più calde di oltre 10 gradi rispetto alla media

L’intensità dell’evento emerge anche dalle temperature registrate vicino alla costa. Secondo il climatologo Daniel Swain, in alcune aree a circa 20-30 miglia dalla riva, dunque tra 30 e 50 chilometri, le acque negli ultimi giorni sono risultate oltre 10 gradi Fahrenheit più calde della media, equivalenti a circa 5,6 gradi Celsius. Si tratta di anomalie eccezionali per la stagione, tali da richiedere, secondo lo stesso scienziato, una verifica dei dati proprio per la loro entità.

Una marine heat wave non è semplicemente una giornata con il mare insolitamente tiepido: si parla di un fenomeno persistente, in cui la temperatura rimane molto sopra la norma per un periodo prolungato. La durata conta quanto l’intensità, perché gli organismi marini e gli habitat costieri restano esposti allo stress termico per settimane o mesi. NOAA segnala che nel sistema della Corrente della California le ondate di calore marine si sono ripresentate in ciascuno degli ultimi sette anni fino al 2025 e che sei di questi eventi figurano tra i più estesi osservati dall’inizio delle rilevazioni nel 1982.

Il ruolo di El Niño e delle correnti oceaniche

Il riscaldamento attuale è legato a una combinazione di fattori naturali e di origine umana. Al largo della California era già presente una prolungata ondata di calore marina, monitorata da NOAA dal 2025, e su questo quadro si sta innestando un El Niño forte, previsto in ulteriore intensificazione durante l’inverno 2026-27. NOAA rileva che il riscaldamento associato a El Niño è già visibile fino all’area di San Francisco e che le previsioni indicano un’elevata probabilità di condizioni marine anomale lungo la costa californiana nei prossimi mesi.

El Niño modifica la circolazione dell’Oceano Pacifico e può favorire lo spostamento verso le coste americane di acque più calde provenienti dall’area equatoriale. In California, tuttavia, è importante anche ciò che accade vicino alla costa: la Corrente della California e i venti settentrionali normalmente favoriscono la risalita di acque profonde, fredde e ricche di nutrienti, un processo chiamato upwelling. Quando i venti che alimentano questa risalita si indeboliscono o cambiano direzione, l’apporto di acqua fredda diminuisce e le acque superficiali possono riscaldarsi; inoltre, le masse calde già presenti al largo possono avvicinarsi alla costa.

Ecosistemi e pesca sotto pressione

Le conseguenze non si misurano soltanto con i gradi in più. L’upwelling fornisce nutrienti che sostengono il fitoplancton e, attraverso la rete alimentare, zooplancton, krill, pesci e uccelli marini. Se l’acqua calda riduce la disponibilità di questi nutrienti, le prede possono diventare meno abbondanti o spostarsi, costringendo gli animali a cercare cibo altrove. NOAA indica tra i possibili effetti delle recenti condizioni marine una minore disponibilità di plancton e krill, cambiamenti nella distribuzione di calamari e pesci, possibili ricadute sulla produttività dei leoni marini e un calo delle foreste di kelp. L’entità concreta di questi impatti dipende però dalla durata e dalla profondità del riscaldamento, oltre che dalle condizioni locali.

In passato, grandi anomalie termiche nel Pacifico nordorientale hanno favorito spostamenti delle specie, alterazioni della rete alimentare e fioriture algali dannose. Un precedente noto è il “Blob” del 2014-2016, ma il paragone non significa che gli stessi effetti si ripeteranno automaticamente o con la medesima intensità. NOAA sottolinea che l’impatto dipende anche da quanto il calore penetra nella colonna d’acqua e da quanto a lungo resta a contatto con la costa. Negli ultimi giorni, nel mare della California centrale sono inoltre state osservate specie tropicali, tra cui una ctenofora alata e un sifonoforo rosa, normalmente più comuni in acque vicine alle Hawaii: segnali di un ambiente marino alterato, da interpretare nel quadro del monitoraggio scientifico.

L’acqua calda contribuisce anche all’innalzamento del livello del mare

Il riscaldamento ha un effetto fisico diretto: l’acqua marina si espande quando si scalda, contribuendo ad aumentare il livello del mare lungo la costa. Le acque costiere californiane risultano attualmente da 6 a 12 pollici, circa 15-30 centimetri, sopra la media secondo le stime riportate dal Washington Post. Questo contributo può aggravare le inondazioni costiere quando coincide con maree elevate, onde potenti e tempeste, anche se il livello del mare dipende contemporaneamente da più fattori e non dalla sola marine heat wave.

La situazione richiede quindi attenzione non solo per il record di temperatura, ma anche per la sua estensione e persistenza. Con El Niño in rafforzamento e una parte consistente delle acque californiane già coinvolta, la questione centrale per i prossimi mesi sarà quanto a lungo il calore resterà vicino alla costa e quanto riuscirà a penetrare in profondità: da questi elementi dipenderanno sia la risposta degli ecosistemi e delle attività di pesca sia la capacità delle acque fredde e ricche di nutrienti di attenuare gli effetti dell’evento.