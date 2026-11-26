La costa settentrionale della California è alle prese con una fase di forte criticità a causa della combinazione tra maree eccezionalmente alte e potenti mareggiate. Nella giornata di ieri, a Pacifica, località a Sud di San Francisco, la forza delle onde ha provocato il cedimento di una parte del pontile cittadino, trascinando in mare alcuni elementi della struttura. Il molo, lungo circa 350 metri e caratterizzato da una forma a L, era già stato chiuso al pubblico durante l’estate dopo il rilevamento di alcune crepe che ne avevano compromesso la sicurezza. Il nuovo episodio conferma le difficoltà che le infrastrutture costiere stanno affrontando in queste ore, sotto l’azione combinata dell’intenso moto ondoso e degli elevati livelli marini. La situazione resta delicata anche per le abitazioni situate a ridosso della spiaggia. A Pacifica, alcune case affacciate direttamente sul litorale hanno già iniziato a subire infiltrazioni e allagamenti, mentre il rischio di ulteriori ingressioni marine rimane elevato.

Onde fino a 9 metri e allerta lungo la costa

Le condizioni del mare hanno spinto il National Weather Service a diramare un’allerta per inondazioni costiere lungo il Pacifico e nelle aree affacciate sulla baia di San Francisco e sulla baia di San Pablo. Parallelamente, è stata emessa un’allerta per mareggiate intense, con onde frangenti previste tra i 6 e i 9 metri, un’altezza paragonabile a quella di edifici di due o tre piani. Si tratta di condizioni particolarmente pericolose non soltanto per le infrastrutture e le abitazioni più esposte, ma anche per chi frequenta le spiagge. L’innalzamento del livello del mare consente infatti alle onde di raggiungere zone normalmente meno interessate dal moto ondoso, riducendo gli spazi disponibili per allontanarsi dalla battigia e aumentando il rischio di essere trascinati in acqua.

Nel corso della stessa giornata, nella contea di Marin, a Nord di San Francisco, è stata diramata un’allerta per evacuazione precauzionale per alcune abitazioni situate lungo la spiaggia di Stinson Beach. Il timore era legato alla possibilità che le onde più intense potessero spingere acqua e detriti sulle strade e all’interno delle case. L’avviso è stato successivamente revocato, ma le autorità hanno continuato a raccomandare di mantenersi lontani dal litorale.

Il ruolo delle king tides e del super El Niño

Alla base dell’episodio ci sono le cosiddette king tides, ovvero le maree particolarmente elevate che si verificano quando l’allineamento gravitazionale tra Sole e Luna favorisce un maggiore innalzamento del livello marino. Quest’anno il fenomeno risulta ulteriormente amplificato dalla presenza di un super El Niño, associato a un riscaldamento delle acque oceaniche e a un aumento del volume dell’acqua marina. La concomitanza tra livelli di marea superiori alla norma e un moto ondoso particolarmente energico sta così favorendo l’ingresso dell’acqua nelle aree costiere più vulnerabili.

Gli effetti sono già evidenti in diverse località della California. Nella contea di Marin, allagamenti hanno interessato alcune abitazioni e strade nei centri di Mill Valley, Larkspur, Sausalito e Corte Madera. Situazione ancora più complessa nella contea di Humboldt, più a Nord, in prossimità del confine con l’Oregon, dove le autorità hanno disposto evacuazioni in una piccola comunità costiera. Qui la maggior parte degli edifici è stata raggiunta dall’acqua.