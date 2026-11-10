Cambiamenti climatici, Copernicus lancia Climate Pulse 2.0: nuovi strumenti per monitorare il riscaldamento globale

Il riscaldamento globale continua a rappresentare una delle principali sfide climatiche del nostro tempo. In occasione della COP31, che riunisce i leader mondiali per affrontare le questioni legate al cambiamento climatico, il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha presentato una nuova versione di Climate Pulse, lo strumento dedicato al monitoraggio quasi in tempo reale delle temperature dell’aria, delle superfici oceaniche e delle condizioni associate a El Niño. La nuova piattaforma permette di osservare l’andamento delle condizioni climatiche nelle quattro principali regioni associate all’oscillazione meridionale El Niño, conosciuta come ENSO. Una delle principali novità di Climate Pulse 2.0 riguarda la possibilità di confrontare le condizioni attuali con quelle registrate durante alcuni dei più importanti eventi di El Niño del passato, tra cui quelli del 1982, 1997 e 2015. È stato inoltre sviluppato un nuovo indice relativo di El Niño, progettato per distinguere l’intensità del fenomeno dall’influenza esercitata dal riscaldamento globale di lungo periodo. Si tratta di un elemento importante per interpretare le anomalie delle temperature e collocarle nel loro contesto climatico.

Climate Pulse 2.0, nuovi dati per studiare l’evoluzione delle temperature

La piattaforma aggiornata amplia le possibilità di analisi attraverso serie storiche più estese, che consentono di consultare le temperature globali dell’aria dal 1940 e le temperature superficiali degli oceani dal 1979. Tra le funzionalità introdotte figurano la visualizzazione dei valori direttamente sulle mappe, un pannello per confrontare gli estremi termici con i dati storici e nuove scale cromatiche che rendono più immediata l’individuazione delle anomalie più significative. Sono state inoltre migliorate le possibilità di esplorazione, condivisione e download dei dati e delle rappresentazioni grafiche, rendendo più accessibili le informazioni relative ai record di temperatura, alle tendenze climatiche e ai fenomeni meteorologici estremi.

Il ruolo delle informazioni scientifiche nello studio del cambiamento climatico

Julien Nicolas, Senior Scientist del Copernicus Climate Change Service, ha sottolineato il lavoro svolto per migliorare l’applicazione, sviluppata anche sulla base dei riscontri ricevuti dagli utilizzatori e delle competenze del gruppo di scienziati coinvolti. Il potenziamento di Climate Pulse si inserisce in un contesto nel quale la disponibilità di dati scientifici aggiornati assume un ruolo sempre più importante per seguire l’evoluzione del clima globale, analizzare le oscillazioni delle temperature e comprendere meglio le caratteristiche dei grandi fenomeni climatici. “Questa nuova versione di Climate Pulse riflette un enorme lavoro di squadra, plasmato dal feedback dei nostri utenti e dalla competenza del nostro team di scienziati. Con la crescente richiesta di informazioni accessibili su El Niño, l’applicazione offre un modo chiaro e intuitivo per monitorare le condizioni attuali del fenomeno e confrontarle con eventi precedenti. Ci auguriamo che gli utenti trovino queste nuove funzionalità utili e facili da usare”.

L’applicazione aggiornata offre diverse nuove funzionalità per la segnalazione di clima e meteo, tra cui: