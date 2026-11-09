Cambiamenti climatici, il nuovo rapporto scientifico sul futuro dei ghiacci del pianeta

Il superamento della soglia di +1,5°C di riscaldamento globale rispetto all’epoca preindustriale potrebbe lasciare conseguenze sulla Terra per secoli, se non addirittura per millenni. La progressiva scomparsa dei ghiacciai, la fusione delle calotte polari e l’innalzamento del livello degli oceani rappresentano alcuni degli effetti più preoccupanti di un aumento delle temperature che, anche qualora fosse temporaneo, potrebbe compromettere profondamente gli equilibri della criosfera terrestre, l’insieme delle componenti ghiacciate del pianeta. È l’allarme che emerge dal rapporto scientifico Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown, traducibile come Superamento della soglia e criosfera: evitare il collasso globale, che analizza le conseguenze del superamento del limite di riscaldamento previsto dall’Accordo di Parigi e le possibilità ancora esistenti di contenere i danni.

Il quadro delineato dagli scienziati evidenzia come anche un superamento temporaneo della soglia possa determinare trasformazioni destinate a protrarsi molto più a lungo del periodo durante il quale le temperature rimangono elevate. Gli effetti riguardano non soltanto le grandi masse glaciali dell’Artico e dell’Antartide, ma anche i ghiacciai montani, il ghiaccio marino, il permafrost e gli ecosistemi degli oceani polari. Alla realizzazione del documento ha contribuito anche Florence Colleoni, ricercatrice della Sezione di Geofisica dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), specializzata nello studio delle regioni polari. Il suo contributo scientifico si è concentrato sul secondo capitolo del rapporto, dedicato specificamente alle calotte glaciali polari.

Due rapporti internazionali sui cambiamenti climatici e il futuro della criosfera

Il rapporto Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown è stato pubblicato congiuntamente a un secondo documento scientifico, State of the Cryosphere 2026: The Cost of Overshoot, ovvero Lo stato della criosfera 2026: il costo del superamento della soglia. Alla preparazione dei due lavori hanno partecipato oltre 80 scienziati esperti delle regioni polari e montane, appartenenti a 60 istituti di ricerca distribuiti in 25 Paesi. I documenti sono il risultato della collaborazione tra l’International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Le analisi affrontano gli impatti globali della perdita di ghiaccio in scenari nei quali la temperatura media terrestre supera temporaneamente la soglia di +1,5°C. Particolare attenzione viene riservata alla distinzione tra le conseguenze che non possono più essere evitate e quelle che, attraverso interventi tempestivi, possono ancora essere prevenute o almeno limitate. La ricerca prende quindi in considerazione il fenomeno dell’overshoot climatico, ossia il superamento temporaneo di una determinata soglia di riscaldamento prima di un successivo abbassamento delle temperature globali. Per i sistemi glaciali, tuttavia, un eventuale ritorno sotto il limite non garantisce il ripristino delle condizioni precedenti, poiché alcuni processi di trasformazione possono continuare per tempi estremamente lunghi.

Ghiacciai e calotte polari, perché ogni frazione di grado può aggravare le conseguenze

Uno degli aspetti centrali dei rapporti riguarda la particolare sensibilità della criosfera alle variazioni della temperatura globale. Secondo gli esperti, ogni ulteriore frazione di grado e ogni anno trascorso al di sopra della soglia di +1,5°C aumentano la gravità delle conseguenze per i sistemi glaciali terrestri. Il problema non riguarda esclusivamente l’entità del riscaldamento, ma anche la sua durata. Un periodo prolungato di temperature superiori alla soglia potrebbe infatti amplificare la perdita di ghiaccio nelle regioni polari e montane, aggravando le trasformazioni degli oceani e le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare. La progressiva fusione delle calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide, la riduzione dei ghiacciai montani, il disgelo del permafrost e la perdita di ghiaccio marino rientrano tra i fenomeni esaminati nel quadro complessivo dei cambiamenti della criosfera. La conclusione degli esperti è che, per ridurre i rischi, occorre limitare il più possibile sia l’entità sia la durata del superamento della soglia climatica, riportando le temperature globali ben al di sotto di +1,5°C nel più breve tempo possibile.

Ghiacciai svizzeri, perso il 20% del volume in appena cinque anni

Tra le evidenze scientifiche più significative richiamate dai ricercatori figura la rapida contrazione dei ghiacciai svizzeri, che hanno registrato una perdita del 20% del proprio volume nell’arco di soli cinque anni. Un dato che mostra la vulnerabilità delle masse glaciali montane alle condizioni climatiche attuali. Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dall’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare associata alla fusione dei ghiacci e dall’aggravamento delle difficoltà legate alla disponibilità delle risorse idriche nelle aree montane. La diminuzione dei ghiacciai, accompagnata dalla riduzione dell’accumulo nevoso, contribuisce infatti ad accentuare la scarsità d’acqua e i rischi naturali nelle regioni di montagna, modificando progressivamente le condizioni ambientali di territori particolarmente esposti agli effetti del cambiamento climatico. A richiamare l’attenzione su questi segnali è Florence Colleoni, che sottolinea come gli attuali livelli di riscaldamento rappresentino già una condizione critica per i principali sistemi glaciali del pianeta. “Gli attuali livelli di riscaldamento sono già incompatibili con condizioni di sicurezza per l’Artico, l’Antartide, i ghiacciai montani e gli oceani polari”, afferma Florence Colleoni. “Lo dimostrano le nuove evidenze scientifiche e osservazioni raccolte nell’ultimo anno: tra queste, la perdita del 20% del volume dei ghiacciai svizzeri in soli cinque anni, l’accelerazione dell’innalzamento del livello del mare causata dalla rapida fusione dei ghiacci e il peggioramento della scarsità idrica e dei rischi naturali nelle regioni montane, dove la progressiva scomparsa dei ghiacciai e la riduzione dell’accumulo nevoso aggravano ulteriormente la situazione”.

Per salvare i ghiacciai potrebbe essere necessario tornare a un riscaldamento globale di +1°C

Una delle indicazioni più rilevanti contenute nelle analisi riguarda la temperatura necessaria per garantire condizioni realmente sicure ai ghiacciai terrestri. Secondo quanto evidenziato dalla ricercatrice dell’OGS, tornare alla soglia di +1,5°C potrebbe non essere sufficiente per arrestare le trasformazioni in corso. Un abbassamento del riscaldamento globale verso +1,0°C rispetto ai livelli preindustriali, o persino al di sotto di tale valore nei prossimi secoli, rappresenterebbe una condizione più favorevole alla salvaguardia dei sistemi glaciali. La distinzione è particolarmente importante perché gli effetti del riscaldamento sui ghiacci possono proseguire anche dopo una riduzione delle temperature. Il ritorno a livelli inferiori rispetto a quelli raggiunti durante un periodo di overshoot può rallentare i processi di perdita glaciale, senza necessariamente interromperli. “Sebbene il ritorno a + 1,5 °C permetta di rallentare la perdita di ghiaccio”, prosegue la ricercatrice dell’OGS, “per garantire condizioni realmente sicure per i ghiacciai terrestri è necessario riportare il riscaldamento globale verso la soglia di +1,0 °C, o anche al di sotto di tale valore nei prossimi secoli. È inoltre importante notare che tornare alla soglia di +1.5°C non ferma l’innalzamento del livello del mare, ma lo rallenta; pertanto, l’adattamento costiero rimane comunque necessario, non solo ora, ma anche per le generazioni a venire”.

Innalzamento del livello del mare, l’adattamento delle coste resterà necessario

Le considerazioni scientifiche sul futuro delle calotte polari assumono particolare rilievo per le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare. La fusione dei ghiacci terrestri rappresenta infatti uno dei processi che contribuiscono all’aumento del livello degli oceani, con effetti destinati a protrarsi nel tempo. Il messaggio che emerge dai rapporti è che un eventuale contenimento del riscaldamento globale non eliminerebbe automaticamente la necessità di intervenire sui territori costieri. Anche in uno scenario di ritorno alla soglia di +1,5°C, l’innalzamento del mare continuerebbe, sebbene con un ritmo più contenuto. Per questa ragione, le strategie di adattamento costiero rimangono una componente essenziale della risposta ai cambiamenti climatici. Si tratta di una necessità che riguarda sia il presente sia le generazioni future, considerando i tempi particolarmente lunghi con cui i sistemi glaciali e gli oceani rispondono alle variazioni della temperatura terrestre.

Emissioni di CO₂ e rimozione del carbonio, le soluzioni indicate dagli scienziati

Nonostante la gravità degli scenari descritti, i due rapporti sottolineano che esistono ancora possibilità concrete per contenere le perdite di ghiaccio e limitare alcuni degli impatti più rilevanti del riscaldamento globale. La condizione fondamentale è ridurre al minimo il superamento della soglia di +1,5°C attraverso forti tagli alle emissioni di gas serra, accompagnati da interventi su larga scala finalizzati alla rimozione dell’anidride carbonica (CO₂) dall’atmosfera. Questa combinazione di misure viene individuata come necessaria per favorire un successivo abbassamento della temperatura media globale dopo un eventuale periodo di overshoot. I documenti presentano infatti soluzioni concrete e attuabili per riportare il riscaldamento al di sotto dei livelli raggiunti durante la fase di superamento. L’obiettivo non è soltanto evitare ulteriori aumenti della temperatura, ma ridurre la durata dell’esposizione della criosfera a condizioni climatiche capaci di accelerarne la trasformazione. La rapidità degli interventi assume quindi un ruolo determinante per limitare le conseguenze a lungo termine.

COP31 in Turchia, i rapporti sulla criosfera al centro del confronto internazionale

La pubblicazione dei due documenti scientifici coincide con l’avvio della COP31, la trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si apre oggi, 9 novembre 2026, ad Antalya, in Turchia, e proseguirà fino al 20 novembre. Alla conferenza internazionale parteciperà anche Florence Colleoni dell’OGS, che ha contribuito all’analisi delle calotte glaciali polari nel rapporto dedicato alle conseguenze del superamento delle soglie di riscaldamento. I risultati dei due lavori costituiscono un contributo scientifico al confronto internazionale sulle politiche climatiche, perché mettono in relazione le scelte sulla riduzione delle emissioni con le conseguenze a lungo termine per i ghiacci terrestri, gli oceani e le regioni montane. La distinzione tra danni già inevitabili e perdite ancora contenibili rappresenta uno degli elementi fondamentali delle analisi presentate in occasione della conferenza. La possibilità di limitare gli effetti più gravi dipende dalla capacità di ridurre rapidamente il riscaldamento globale e di impedire che l’eventuale superamento della soglia di +1,5°C si prolunghi nel tempo. Il quadro scientifico delineato da ICCI, UNEP e dagli oltre 80 ricercatori coinvolti evidenzia così una delle principali sfide delle politiche climatiche: contenere oggi il riscaldamento per evitare che la perdita dei ghiacci continui a produrre conseguenze per secoli o millenni, anche dopo un futuro abbassamento delle temperature globali.