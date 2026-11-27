Otto accordi per proteggere gli ecosistemi costieri, salvaguardare la biodiversità e sviluppare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici tra Italia e Croazia. Sono i principali risultati del progetto GREW, coordinato dall’Università Iuav di Venezia, con referente scientifica Maria Chiara Tosi, il cui evento finale si conclude oggi, venerdì 27 novembre 2026, dopo due giornate di incontri e approfondimenti. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’Ateneo sul fronte della governance delle aree umide transfrontaliere, ambienti particolarmente vulnerabili, fortemente interconnessi e caratterizzati da un significativo patrimonio di biodiversità, la cui protezione richiede una stretta collaborazione tra istituzioni, comunità locali e mondo della ricerca.

Cambiamenti climatici e biodiversità: otto contratti per tutelare le aree umide

Al centro del progetto GREW vi è la necessità di affrontare le fragilità delle zone umide costiere attraverso strumenti che integrino le conoscenze scientifiche, le esigenze di tutela ambientale e gli aspetti legati alla governance dei territori. A partire da queste necessità, il progetto ha promosso l’attuazione di otto contratti di area umida, accordi negoziati su base volontaria finalizzati all’adattamento ai cambiamenti climatici di altrettanti ecosistemi costieri distribuiti tra Italia e Croazia. La sottoscrizione degli accordi arriva al termine di due anni di attività che hanno coinvolto gli otto partner progettuali e 179 attori territoriali, tra soggetti pubblici, istituti di ricerca, associazioni locali e imprese. La partecipazione di realtà con competenze e interessi differenti costituisce un elemento centrale del percorso, nel quale la salvaguardia degli ecosistemi si intreccia con la gestione condivisa del territorio e con la definizione di specifici programmi d’azione.

Dalla Laguna di Venezia al delta del Neretva: le otto aree coinvolte

Sul versante italiano, i contratti di area umida interessano la Laguna nord di Venezia, la Laguna di Marano, il Po di Volano e il delta del fiume Ofanto. Quattro realtà territoriali coinvolte in un percorso comune dedicato alla protezione degli ecosistemi e allo sviluppo di strategie di adattamento climatico. In Croazia, invece, gli accordi riguardano la riserva ornitologica di Palud, in Istria, il delta del fiume Neretva, l’arcipelago delle isole Brioni e un’area umida nel territorio di Zara. La dimensione transfrontaliera del progetto permette di affrontare le problematiche ambientali attraverso la cooperazione tra i due Paesi, tenendo conto delle interconnessioni che caratterizzano questi ecosistemi e dell’importanza della loro biodiversità.

GREWApp, la tecnologia al servizio del monitoraggio ambientale

Tra i risultati del progetto figura anche la realizzazione della GREWApp, un’applicazione dedicata al monitoraggio dei cambiamenti climatici nelle otto aree pilota. Lo strumento si inserisce nell’ambito della citizen science, la scienza partecipata che favorisce il coinvolgimento diretto della popolazione nelle attività di osservazione, raccolta dei dati e diffusione delle conoscenze scientifiche. L’applicazione intende coinvolgere cittadini, studenti, turisti e operatori locali nella tutela degli ecosistemi delle aree umide, contribuendo alla raccolta di dati ambientali e alla divulgazione delle conoscenze sui fenomeni legati al cambiamento climatico. L’obiettivo è ampliare la partecipazione alle attività di monitoraggio ambientale, affiancando al lavoro delle istituzioni e dei soggetti impegnati nella ricerca il contributo delle persone che vivono, frequentano o operano nei territori interessati.

Un investimento di oltre 2,6 milioni di euro per la cooperazione tra Italia e Croazia

Avviato ufficialmente il 1° marzo 2024, il progetto GREW dispone di un budget complessivo di 2.619.620 euro, finanziato per l’80% dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il restante 20% dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Oltre all’Università Iuav di Venezia, che ricopre il ruolo di coordinatore, partecipano al progetto la Comunità Riviera Friulana, il Consorzio di bonifica Pianura Ferrarese e il Patto territoriale per l’occupazione basso barese ofantino. Sul fronte croato sono coinvolti Zaštita Prirode, istituzione pubblica per la gestione delle aree naturali protette della regione di Dubrovnik-Neretva, Natura Histrica, istituzione pubblica con sede a Rovigno, il Parco nazionale delle isole Brioni e la Zadar County Rural Development Agency (AGGRA).

Governance delle aree umide: il confronto internazionale tra esperti e istituzioni

Nel corso delle due giornate dell’evento conclusivo, i rappresentanti degli otto partner progettuali presentano i contratti di area umida sottoscritti e i relativi programmi d’azione. L’appuntamento coinvolge inoltre numerosi esperti e rappresentanti di organizzazioni internazionali impegnate nella gestione delle risorse idriche, nella tutela degli ecosistemi e nella cooperazione ambientale. Tra gli intervenuti figurano Chris Rostron, coordinatore di MedWet – Mediterranean Wetlands Initiative; Giancarlo Gusmaroli, esperto di contratti di fiume; Concha Durán, responsabile del Servizio qualità delle acque dell’Autorità di bacino del fiume Júcar (CHJ) e rappresentante della rete mediterranea delle organizzazioni di bacino MENBO; Edo Bricchetti, coordinatore del Lombardy Ecomuseums Network e senior advisor del Global Network of Water Museum WAMUNET. Partecipano al confronto anche Luca Saccone, della segreteria dell’Association of Mediterranean Deltas DELTAMED; Ramy Bawadi, coordinatore di progetto della Shouf Biosphere Reserve (SBR); Stefano Magaudda, ricercatore dell’Università Roma Tre; e Alessandro Bratti, di European Water Regulators WAREG. Il contributo delle diverse organizzazioni amplia il confronto internazionale sulle modalità di gestione delle risorse naturali e sulla governance degli ecosistemi acquatici, inserendo l’esperienza maturata nell’ambito del progetto GREW in un più ampio contesto di cooperazione ambientale.