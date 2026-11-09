Cambiamenti climatici, l’11 novembre il webinar UPTAKE: esperti internazionali a confronto

Il rischio di un superamento prolungato delle soglie di riscaldamento globale, le difficoltà nel riportare le temperature terrestri sotto il limite di 1,5°C e il ruolo delle tecnologie per la rimozione dell’anidride carbonica saranno al centro del prossimo webinar internazionale UPTAKE, in programma mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 14:00 CET. L’appuntamento riunirà esperti del settore scientifico e delle politiche climatiche per approfondire una delle questioni più rilevanti nella lotta al cambiamento climatico: quanto sia realisticamente possibile invertire il riscaldamento del pianeta dopo aver superato le soglie considerate critiche. L’incontro, inserito nella serie mensile di webinar UPTAKE dedicati alle tecnologie di rimozione della CO₂ e ai più recenti sviluppi della ricerca, sarà incentrato sullo studio Anchoring overshoot in reality, pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Research Letters nell’ambito del focus Pathways and Consequences of Climate Overshoot.

Webinar UPTAKE dell’11 novembre: Konstantin Weber dell’ETH Zürich tra i protagonisti

Il principale intervento scientifico sarà affidato a Konstantin Weber, dell’ETH Zürich, che presenterà i temi affrontati dalla pubblicazione e le implicazioni degli scenari climatici caratterizzati da un superamento temporaneo degli obiettivi di temperatura globale. A moderare il webinar sarà Anna Costova, Associate Policy Lead di Carbon Gap, mentre al confronto prenderà parte Julia Teppe, Policy Advisor Climate and Energy di WWF Deutschland. L’appuntamento proseguirà il ciclo di incontri mensili UPTAKE, concepito per alimentare il confronto sulle più recenti pubblicazioni scientifiche riguardanti la Carbon Dioxide Removal (CDR), ovvero la rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera, e sulle questioni che emergono dall’evoluzione della ricerca climatica.

Riscaldamento globale oltre 1,5°C: il tema scientifico al centro dell’incontro

Il webinar approfondirà un problema centrale per il futuro del clima terrestre. Secondo le prospettive considerate nella ricerca, è molto probabile che il riscaldamento globale di lungo periodo raggiunga 1,5°C entro i prossimi dieci o vent’anni. Numerosi studi analizzano già scenari nei quali questa soglia viene superata, ipotizzando successivamente un ritorno relativamente rapido a temperature considerate più sicure. Questo processo viene definito overshoot climatico e rappresenta il tema principale della pubblicazione che sarà esaminata durante l’incontro dell’11 novembre. Gli autori dello studio sostengono che la velocità di raffreddamento generalmente ipotizzata dopo il raggiungimento del picco di riscaldamento sia eccessivamente ottimistica. Il ritorno a temperature inferiori potrebbe infatti richiedere tempi molto più lunghi rispetto a quelli rappresentati in diversi scenari climatici.

Tecnologie per rimuovere la CO₂: opportunità e limiti al centro del dibattito

Una parte importante dell’approfondimento riguarderà le tecnologie CDR, considerate in numerosi scenari climatici come strumenti per compensare le emissioni di anidride carbonica accumulate nel tempo e contribuire a ridurre il riscaldamento globale. La ricerca evidenzia alcune interpretazioni problematiche relative al funzionamento del sistema climatico e alle sue scale temporali, presenti talvolta anche tra gli esperti. Un’altra criticità riguarda le aspettative sulle effettive possibilità delle tecnologie di rimozione della CO₂ di bilanciare le emissioni storiche. Il lavoro scientifico solleva inoltre interrogativi sull’applicabilità concreta dei modelli di valutazione integrata e degli scenari climatici costruiti sulla base di ipotesi considerate discutibili. Questi elementi, secondo gli autori, contribuiscono ad alimentare una visione eccessivamente rassicurante, nella quale le difficoltà attuali nel contenimento delle emissioni potrebbero essere compensate attraverso interventi futuri. La possibilità di riportare il riscaldamento globale a livelli inferiori non viene esclusa in linea di principio, ma dipende dalla capacità di superare importanti ostacoli finanziari e di governance per estendere le tecnologie CDR fino al raggiungimento di emissioni nette negative di CO₂, una condizione in cui la quantità di anidride carbonica rimossa dall’atmosfera supera quella emessa.

Overshoot climatico e conseguenze per ecosistemi e salute umana

Tra gli aspetti che caratterizzeranno il confronto scientifico emerge anche il problema della durata del superamento delle soglie climatiche. Secondo lo studio, un overshoot significativo non rappresenterebbe soltanto una difficoltà temporanea da correggere successivamente, ma potrebbe esporre diverse generazioni a un riscaldamento globale superiore a 1,5°C. Le conseguenze potrebbero comprendere impatti irreversibili e in parte ancora incerti sugli ecosistemi e sulla salute umana. Anche qualora fosse possibile ridurre successivamente la temperatura media del pianeta, alcuni effetti verificatisi durante il periodo di riscaldamento più intenso potrebbero non essere recuperabili. Alla luce degli sviluppi attuali, gli autori ritengono che un superamento duraturo della soglia di 1,5°C, o persino di 2°C, appaia più probabile rispetto a un breve periodo di overshoot seguito da un rapido raffreddamento.

Ricerca climatica internazionale: l’appuntamento UPTAKE dell’11 novembre

Il webinar dell’11 novembre 2026, alle ore 14:00 CET, offrirà quindi un’occasione di approfondimento sulle prospettive scientifiche del cambiamento climatico, mettendo in relazione le previsioni di riscaldamento globale, i limiti degli scenari di raffreddamento e le possibilità offerte dalle tecnologie per la rimozione del carbonio. Con gli interventi di Konstantin Weber dell’ETH Zürich, Anna Costova di Carbon Gap e Julia Teppe di WWF Deutschland, il nuovo appuntamento della serie UPTAKE sarà dedicato al rapporto tra ricerca scientifica e strategie climatiche, con particolare attenzione alle difficoltà concrete che potrebbero rendere molto più lungo del previsto il ritorno del pianeta al di sotto delle soglie di riscaldamento globale.