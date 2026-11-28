Un investimento da 4 milioni di euro per proteggere le comunità rurali più vulnerabili del Pakistan dagli effetti dei cambiamenti climatici, migliorare le condizioni di vita della popolazione e sviluppare strumenti innovativi per la prevenzione dei rischi ambientali. Il progetto finanziato dall’Italia nella provincia meridionale pakistana del Sindh ha registrato importanti progressi sul fronte della valutazione dei rischi, della sperimentazione di sistemi di assicurazione agricola e del monitoraggio della qualità dell’acqua, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. I risultati dell’iniziativa, denominata Resilience and Adaptation by Fostering Anticipatory Action (RAFAA), sono stati esaminati giovedì 26 novembre a Karachi, in occasione della seconda riunione del Comitato direttivo del progetto, durante la quale è stato fatto il punto sulle attività e sugli obiettivi della cooperazione internazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Cambiamenti climatici in Pakistan: il progetto italiano da 4 milioni di euro

Avviato nel maggio 2025, il progetto ha una durata complessiva di 36 mesi e si concluderà nel maggio 2028. L’iniziativa è realizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dall’organizzazione non governativa italiana CESVI, con il finanziamento del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano attraverso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS). L’intervento punta a raggiungere direttamente 175.000 persone e a produrre benefici indiretti per circa 1,5 milioni di abitanti nei distretti di Umerkot e Mirpurkhas, concentrando le proprie attività sulle comunità rurali maggiormente vulnerabili ai rischi climatici.

Assicurazioni agricole e qualità dell’acqua: i progressi del progetto RAFAA

Tra i principali risultati illustrati durante la riunione di Karachi figurano i progressi nelle attività di valutazione dei rischi climatici, fondamentali per rafforzare la capacità di anticipare le emergenze e orientare gli interventi di prevenzione. Particolare attenzione è stata riservata anche ai progetti pilota di assicurazione agricola, attraverso i quali l’iniziativa punta a sviluppare strumenti inclusivi di protezione delle colture dai rischi connessi ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali, integrando la gestione dei rischi nelle attività del settore agricolo. Un ulteriore ambito di intervento riguarda il monitoraggio della qualità dell’acqua, inserito nel più ampio programma di rafforzamento della resilienza delle popolazioni e delle istituzioni locali.

La cooperazione tra Italia e Pakistan per la gestione dei rischi climatici

La seconda riunione del Comitato direttivo del progetto è stata presieduta da Muhammad Zaman Narejo, segretario all’Agricoltura, ai prezzi e agli approvvigionamenti della provincia del Sindh, e co-presieduta da Fabrizio Bielli, console generale d’Italia a Karachi. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delle autorità provinciali, degli organismi responsabili dell’irrigazione e delle amministrazioni distrettuali. Nel corso della riunione, Bielli ha ribadito l’impegno dell’Italia nel sostenere il Pakistan nella risposta alle catastrofi e nella gestione dei rischi climatici, sottolineando l’importanza della cooperazione tra istituzioni governative, organizzazioni tecniche e partner internazionali per lo sviluppo. Il console generale ha inoltre espresso l’auspicio che le attività previste dal progetto producano benefici concreti per le comunità del Sindh, contribuendo a rafforzarne la capacità di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici nel lungo periodo.

Agricoltura intelligente e prevenzione delle catastrofi: la strategia di adattamento climatico

Alla base del progetto RAFAA vi è un approccio fondato sull’azione anticipatoria, finalizzato a rafforzare le capacità delle istituzioni locali e delle comunità di intervenire preventivamente rispetto ai rischi associati ai cambiamenti climatici. Il programma prevede inoltre la promozione di un’agricoltura intelligente dal punto di vista climatico, attraverso un percorso di adattamento delle attività produttive che tenga conto dei rischi ambientali e delle esigenze economiche delle popolazioni rurali. Un ruolo centrale è attribuito anche al potenziamento delle capacità istituzionali, affinché le autorità locali dispongano di strumenti adeguati per l’adozione di decisioni in materia climatica. Il progetto integra così la tutela delle attività agricole e delle condizioni di vita della popolazione con il rafforzamento delle competenze necessarie per la prevenzione e la gestione dei rischi climatici.