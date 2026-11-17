Tre importanti appuntamenti internazionali per approfondire le sfide del cambiamento climatico, il ruolo della ricerca scientifica e le strategie necessarie per costruire un futuro più sostenibile. Il CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, è protagonista di un percorso che dalla COP31 di Antalya, in Turchia, proseguirà a dicembre con la conferenza scientifica AGU26 a San Francisco e con una lezione online dedicata al rapporto tra emissioni, sistemi alimentari e sicurezza alimentare. Al centro delle tre iniziative ci sono alcune delle questioni più rilevanti per il futuro del pianeta: l’accelerazione della transizione energetica, i finanziamenti per l’adattamento, gli effetti dell’Intelligenza Artificiale, la gestione dei fenomeni climatici estremi e la necessità di ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare.

COP31 ad Antalya, il Mediterraneo si riscalda il 20% più velocemente della media globale

Il primo appuntamento è la COP31 delle Nazioni Unite, in svolgimento ad Antalya, in Turchia, sulle sponde del Mediterraneo. La conferenza internazionale pone al centro dell’agenda una parola chiave: implementazione. L’obiettivo è trasformare gli impegni assunti nella lotta al cambiamento climatico in azioni concrete, tangibili e verificabili, superando la dimensione delle ambizioni per concentrarsi sulla loro effettiva realizzazione. La collocazione geografica della conferenza assume un significato particolare. Il Mediterraneo rappresenta infatti un hotspot climatico, caratterizzato da un riscaldamento che procede a una velocità superiore del 20% rispetto alla media globale. Un dato che evidenzia l’urgenza di adottare misure efficaci per affrontare le conseguenze delle trasformazioni climatiche. Il CMCC partecipa alla COP31 mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche e tecniche a supporto dei negoziati UNFCCC. Ricercatrici e ricercatori del Centro contribuiscono al confronto internazionale attraverso analisi e approfondimenti sulle principali sfide climatiche.

Adattamento, finanziamenti e Intelligenza Artificiale: i temi della COP31

Tra le questioni affrontate emerge quella del possibile overshoot climatico, uno scenario nel quale il riscaldamento globale supera temporaneamente una determinata soglia di temperatura. La ricerca scientifica è chiamata ad approfondire come prepararsi a questa eventualità e quali strategie possano essere adottate per gestirne le conseguenze. Un altro tema fondamentale riguarda il finanziamento dell’adattamento climatico. La necessità di realizzare interventi per proteggere territori e comunità pone interrogativi sulla disponibilità delle risorse economiche e sulle modalità per mobilitare gli investimenti necessari. Il confronto si concentra anche sulla possibilità di trasformare i rischi climatici in soluzioni di adattamento capaci di attrarre investimenti, collegando le conoscenze scientifiche alle opportunità di intervento e agli strumenti finanziari. Spazio inoltre alla narrazione del cambiamento climatico, al ruolo della comunicazione scientifica e alle implicazioni della crescente diffusione dell’Intelligenza Artificiale per il futuro del pianeta. L’agenda della conferenza comprende l’accelerazione della transizione energetica, il rafforzamento della finanza climatica e il consolidamento della resilienza. Tra gli obiettivi figurano la mobilitazione degli investimenti, la garanzia di una transizione equa tra Paesi e comunità e la misurazione dei progressi effettivamente raggiunti. Il confronto internazionale ruota attorno a una questione fondamentale: individuare le condizioni necessarie affinché la conoscenza scientifica sul clima si trasformi in cambiamenti concreti.

AGU26, dal 7 all’11 dicembre a San Francisco la grande conferenza mondiale sulle scienze della Terra

Il secondo appuntamento è in programma dal 7 all’11 dicembre 2026 a San Francisco, negli Stati Uniti, dove si svolgerà AGU26, l’American Geophysical Union Annual Meeting, il più grande incontro internazionale dedicato alle scienze della Terra e dello spazio. La conferenza si svolgerà sotto il motto “Where science connects”, dedicato alle connessioni tra discipline scientifiche e prospettive differenti che contribuiscono all’avanzamento della conoscenza. Ogni anno la manifestazione riunisce oltre 25.000 partecipanti provenienti da più di 100 Paesi, coinvolgendo scienziati, ricercatori, docenti, studenti, rappresentanti delle istituzioni, espositori, giornalisti e professionisti della comunicazione. L’incontro rappresenta un’occasione per condividere risultati scientifici, sviluppare collaborazioni e approfondire la conoscenza del pianeta e dell’ambiente, con particolare attenzione al ruolo delle attività umane nella tutela del suo futuro. Anche il CMCC sarà presente ad AGU26 con i propri ricercatori, impegnati a presentare competenze e approfondimenti sui principali ambiti delle scienze climatiche.

Dall’Intelligenza Artificiale agli eventi estremi: la ricerca del CMCC ad AGU26

La partecipazione del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici alla conferenza di San Francisco sarà dedicata alle connessioni tra Intelligenza Artificiale, sistema Terra, fenomeni estremi, impatti climatici e resilienza. Un ruolo importante sarà riservato anche alla modellistica climatica e all’elaborazione degli scenari futuri, strumenti scientifici fondamentali per approfondire l’evoluzione delle condizioni ambientali e le possibili conseguenze dei cambiamenti in corso. L’approccio interdisciplinare dell’incontro punta a valorizzare il rapporto tra differenti settori della ricerca, favorendo lo scambio di conoscenze e la costruzione di nuove collaborazioni scientifiche. La manifestazione è orientata alla condivisione dei risultati e alla valorizzazione dei progressi individuali e collettivi, attraverso un confronto che coinvolge competenze e prospettive provenienti da tutto il mondo.

Il 16 dicembre una lezione online del CMCC su clima, alimentazione ed emissioni

Il terzo appuntamento è fissato per il 16 dicembre 2026, alle ore 12:00 CET, quando si svolgerà online una nuova CMCC Lecture dedicata alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Protagonista dell’incontro sarà Elizabeth J. Z. Robinson, professoressa di Economia ambientale e direttrice del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment della London School of Economics and Political Science. La lezione affronterà una questione centrale per le politiche climatiche: come ridurre le emissioni prodotte dai sistemi alimentari senza compromettere la sicurezza alimentare e quale contributo possano offrire governi, imprese e cittadini nella transizione verso modelli più sostenibili. Il settore agroalimentare è sottoposto a pressioni crescenti. Nonostante il pianeta produca ogni anno una quantità maggiore di calorie per persona, la popolazione mondiale continua ad aumentare e il cambiamento climatico esercita effetti negativi sulla produzione alimentare e sulla disponibilità di cibo. Contemporaneamente, il comparto deve accelerare la riduzione delle proprie emissioni, che rappresentano attualmente circa il 30% delle emissioni globali.

Allevamenti e sprechi alimentari, le sfide per ridurre le emissioni globali

Uno degli argomenti principali della lezione riguarda le difficoltà nell’affrontare due fattori che contribuiscono alle emissioni del settore agroalimentare: gli allevamenti e gli sprechi alimentari. In molti Paesi ad alto reddito, i governi appaiono riluttanti a intervenire sul comparto zootecnico e non riescono ad affrontare in misura sufficiente il problema delle perdite e degli sprechi di cibo. Entrambi gli ambiti presentano tuttavia importanti opportunità di intervento. Le azioni per contrastare queste criticità potrebbero contribuire a ridurre i prezzi degli alimenti, diminuire la pressione sulla natura e sulla biodiversità e rafforzare la sicurezza alimentare. Nel corso dell’incontro, Elizabeth Robinson analizzerà il rapporto tra cambiamenti comportamentali e innovazione tecnologica, approfondendo il contributo delle scelte individuali rispetto a quello delle trasformazioni sistemiche. L’analisi sarà sviluppata attraverso le conoscenze delle scienze comportamentali e della letteratura economica, per valutare quali strumenti possano accelerare la riduzione delle emissioni nel settore agroalimentare. La riflessione comprenderà anche il ruolo dei governi e dei sistemi produttivi nel promuovere il passaggio verso soluzioni più sostenibili, conciliando gli obiettivi ambientali con la necessità di garantire la disponibilità di alimenti.

La CMCC Lecture con Elizabeth Robinson: partecipazione e programma

All’incontro del 16 dicembre parteciperà anche Caterina Guidi, del CMCC, nel ruolo di discussant, mentre la moderazione sarà affidata a Shouro Dasgupta, ricercatore del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. La lezione sarà dedicata all’approfondimento delle possibili strategie per accelerare la riduzione delle emissioni nel settore agroalimentare, attraverso il confronto tra innovazione tecnologica, comportamenti individuali e cambiamenti strutturali.