Il cambiamento climatico sta modificando profondamente le modalità di realizzazione e gestione delle nuove foreste, con conseguenze sempre più significative sul piano ambientale ed economico. Negli interventi di forestazione tradizionale, infatti, i costi di manutenzione risultano oggi, in alcuni casi, più che raddoppiati. È quanto emerge dalle analisi di Rete Clima, ente tecnico che dal 2011 accompagna le aziende nei percorsi di sostenibilità e decarbonizzazione. L’aumento delle temperature e i periodi siccitosi rendono sempre più necessari interventi aggiuntivi per garantire la crescita degli alberi, facendo lievitare le risorse economiche e operative destinate alle cure post-impianto. Una trasformazione che trova riscontro nell’andamento climatico nazionale: secondo ISPRA, il 2025 è stato il dodicesimo anno consecutivo con temperature superiori alla media del periodo 1991-2020. Nelle forestazioni tradizionali realizzate da Rete Clima dal 2012 a oggi, il fabbisogno di irrigazioni è progressivamente aumentato, fino a superare i 18-20 interventi a stagione per gli esemplari più grandi. La vitalità delle nuove foreste dipende quindi sempre più dalla capacità di garantire risorse pluriennali per la manutenzione e di adottare soluzioni progettuali in grado di rispondere alle mutate condizioni ambientali, secondo una logica di adattamento al cambiamento climatico.

Forestazione e cambiamento climatico: come sono aumentate le irrigazioni dal 2012

Il confronto storico delle attività condotte da Rete Clima restituisce la misura di questa trasformazione. Nel 2012, anno dei primi progetti forestali realizzati dall’ente nel Nord Italia, le irrigazioni di soccorso non erano sostanzialmente necessarie. Tra il 2016 e il 2017 si è passati a due o tre interventi stagionali per le piante più piccole, mentre oggi sono necessarie almeno cinque o sei irrigazioni per gli esemplari giovani e oltre quindici-venti per le piante a pronto effetto. A rendere più complessa la gestione delle nuove forestazioni contribuisce lo stress termico. Secondo le analisi del CNR-IBE, l’estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, con una temperatura media nazionale di 24,3°C e un valore record di 25,6°C registrato nel mese di agosto. Temperature così elevate determinano un incremento del fabbisogno idrico delle piante e rendono più difficile mantenerle in buone condizioni durante le prime fasi della crescita. Nei contesti in cui vincoli tecnici, autorizzativi o di altra natura impediscono l’installazione di impianti di irrigazione, diventa necessario ricorrere alla distribuzione dell’acqua attraverso autobotti, una soluzione particolarmente onerosa sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

Caldo e siccità aumentano la mortalità degli alberi

L’intensificazione degli interventi di manutenzione e l’aumento degli investimenti non sono sempre sufficienti a contrastare le conseguenze delle temperature elevate. Lo stress termico continua infatti a determinare una maggiore mortalità delle piante, introducendo ulteriori criticità nella gestione delle aree forestali. La sostituzione degli esemplari morti, attraverso il ripianamento delle cosiddette fallanze forestali, è diventata una voce da considerare nella programmazione economica degli interventi successivi alla messa a dimora.

Scarsità d’acqua: la disponibilità idrica diventa decisiva per i progetti forestali

Il crescente fabbisogno di irrigazione si scontra con un’altra importante criticità: la difficoltà di reperire acqua nelle vicinanze delle aree interessate dagli interventi di forestazione. In molti casi la risorsa idrica risulta scarsa o non disponibile, una condizione che si aggrava durante i periodi caratterizzati da una prolungata assenza di precipitazioni, quando possono intervenire anche limitazioni e vincoli autorizzativi al prelievo. Neppure il ritorno delle piogge è sempre sufficiente a risolvere queste problematiche. Nel bollettino del 22 ottobre 2026, l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche evidenziava come, nonostante l’arrivo di precipitazioni intense, la portata del Po a Pontelagoscuro fosse ancora inferiore del 63% rispetto alla media storica, mentre quella dell’Arno risultava inferiore di circa il 73% rispetto alla media.

Numeri che mostrano come il ritorno delle precipitazioni possa convivere con persistenti deficit idrici nei corsi d’acqua. La reale disponibilità della risorsa sul territorio assume quindi un ruolo determinante già nella valutazione preliminare della fattibilità dei progetti forestali. In assenza di infrastrutture adeguate, alcune aree possono infatti presentare rischi troppo elevati per la sopravvivenza degli alberi oppure comportare costi di gestione economicamente insostenibili.

Rete Clima: la manutenzione degli alberi deve essere programmata fin dall’inizio

“La cura degli alberi post impianto deve essere parte del progetto fin dall’inizio, con risorse e responsabilità definite anche per gli anni successivi alla messa a dimora: sembra una considerazione ovvia, ma purtroppo da più parti vediamo ancora una grande difficoltà nella gestione delle attività post impianto”, ha spiegato Paolo Viganò, presidente di Rete Clima. “Nella nostra esperienza operativa, il cambiamento climatico ha modificato profondamente le esigenze di cura forestale: oggi dobbiamo programmare con ancora più attenzione la disponibilità d’acqua, valutare le condizioni del suolo e la capacità di sostenere extra interventi nel tempo. Con il nostro recente Protocollo BioForest® abbiamo ripensato alla modalità di piantagione lavorando su questi aspetti già nella fase di progettazione e di realizzazione, per favorire la crescita di piante più sane e vigorose e creare ecosistemi capaci di sostenere la biodiversità locale”.

BioForest, il nuovo modello di forestazione per contrastare gli effetti del cambiamento climatico

Per rispondere in maniera strutturale all’aumento delle esigenze di manutenzione e agli effetti dello stress climatico sulle foreste, Rete Clima ha sviluppato il Protocollo BioForest®, un modello tecnico orientato alla promozione della biodiversità, alla riduzione delle necessità manutentive, alla crescita più rapida della vegetazione, al miglioramento della resilienza degli ecosistemi rispetto agli stress ambientali e all’adattamento climatico. Il protocollo individua una serie di criteri tecnici da applicare durante le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, con l’obiettivo di creare condizioni più favorevoli allo sviluppo delle piante attraverso interventi sul suolo e sul soprassuolo. La scelta delle specie vegetali, le tecniche di piantagione e le modalità di gestione contribuiscono alla realizzazione di habitat diversificati, anche all’interno di contesti urbani frammentati, nelle aree industriali e nei siti aziendali.

Meno della metà delle irrigazioni grazie alla qualità del suolo

Secondo l’esperienza operativa di Rete Clima, nelle aree realizzate attraverso il Protocollo BioForest® il numero di irrigazioni necessarie si riduce a meno della metà rispetto agli interventi forestali ordinari. La diminuzione del fabbisogno manutentivo è associata a un investimento iniziale più elevato, legato alla preparazione del terreno e alle specifiche modalità di realizzazione degli interventi. Il principale punto di forza del modello risiede tuttavia nell’elevata qualità biologica degli ecosistemi generati e nella loro autosufficienza rispetto alle cure umane. Un suolo ricco di sostanza organica, capace di trattenere più a lungo l’umidità, permette di limitare gli shock provocati dall’alternanza tra periodi di carenza idrica e irrigazioni di soccorso. Queste condizioni favoriscono una crescita più rapida della vegetazione e una sostanziale riduzione delle fallanze forestali. Sulla base di questi principi tecnici è stato recentemente realizzato anche l’intervento di kilometroverde® a Bergamo, finalizzato alla creazione di un ecosistema lineare lungo l’autostrada A4 Trieste-Torino, caratterizzato da un’elevata biodiversità e da un’alta resilienza agli stress ambientali.

Microforeste, crescita della vegetazione fino al 41% e riduzione dell’isola di calore

I dati interni del monitoraggio condotto da Rete Clima tra il 2024 e il 2026 su numerose BioForest® realizzate in contesti urbani ed extraurbani in Italia evidenziano un incremento vegetativo fino al 41% e una riduzione del 21% dell’effetto isola di calore nelle aree più vicine alle microforeste. Risultati che, secondo l’ente, sostengono lo sviluppo di un modello tecnico capace di integrare la cura delle piante con la tutela della biodiversità, la rigenerazione dei territori e il benessere delle persone. Con circa 250.000 alberi messi a dimora dal 2012 a oggi e un’esperienza maturata in 15 anni di attività forestale in tutte le 20 regioni italiane, Rete Clima ha progressivamente adeguato le proprie tecniche di forestazione all’evoluzione delle condizioni climatiche e alle nuove esigenze di gestione degli ecosistemi, facendo dell’adattamento climatico uno degli elementi centrali della progettazione forestale.