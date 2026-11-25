La crisi bradisismica dei Campi Flegrei torna al centro dei lavori parlamentari con i numeri impressionanti forniti dagli esperti in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera, impegnata nell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 11 novembre 2026, n. 205, recante il piano straordinario per l’area flegrea e ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. Negli ultimi 20 anni sono stati registrati 35mila terremoti nella caldera, di cui ben 24.500 concentrati soltanto negli ultimi 4 anni. A questo sciame continuo si accompagna un sollevamento cumulato del suolo che, dalla fine di ottobre 2026, ha superato la soglia critica dei 170 cm al Rione Terra di Pozzuoli, andando oltre il livello raggiunto durante la storica crisi del 1982-84. La giornata di audizioni, apertasi alle 08:50 con l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio vesuviano, prosegue alle 14:45 con gli interventi di Fiorella Zabatta, assessore alle politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura, tutela degli animali della Regione Campania, e dei rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise.

I dati INGV: sollevamento continuo ed emissioni letali alla Solfatara

A tracciare il quadro scientifico della crisi è intervenuta Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, evidenziando come il sollevamento del suolo prosegua ininterrottamente dal 2005 a una velocità media di circa 10 mm al mese. La caldera flegrea, che ha un diametro di 10-12 km ed è interamente a rischio in caso di eruzione, presenta un’area bradisismica più circoscritta e centrale, sostanzialmente sovrapponibile a quella coinvolta negli anni Ottanta, ma dal 2005 la zona interessata dalla sismicità si è progressivamente estesa. Oltre alle scosse, a destare forte preoccupazione è il fenomeno del degassamento: nell’area centrale della Solfatara il flusso di anidride carbonica tocca ormai le mille tonnellate al giorno, generando accumuli che negli ambienti chiusi possono rivelarsi critici e persino letali.

Per questa ragione la direttrice ha ribadito l’estrema pericolosità della zona della Solfatara, commentando la scelta di prevedere trasferimenti volontari dei residenti: “Più si allontana la popolazione da zone così pericolose, meglio è“. Sul piano operativo, l’Osservatorio chiede un raccordo scientifico stabile con il commissario straordinario, proponendo l’inserimento di una figura dell’INGV nella Conferenza dei servizi con ruolo consultivo e senza diritto di voto. Pappalardo ha poi lanciato un appello urgente sul fronte dell’organico, segnalando che nei prossimi anni andranno in pensione 20 unità tra ricercatori e tecnologi: “È fondamentale avere ricercatori e tecnologi sul posto, 24 ore su 24“, ha sottolineato per garantire una sorveglianza costante. Infine, la direttrice ha sollecitato investimenti nella ricerca avanzata e in nuove prospezioni geofisiche profonde, dal costo stimato di “alcune decine di milioni di euro“, per aggiornare i modelli fermi all’ultima esplorazione 3D del 2001: “Più dettagliata è la conoscenza della struttura profonda della caldera, più tempestive e precise sono le nostre valutazioni“.

La Protezione Civile: 170 cm al Rione Terra ed edifici sotto esame

Il bilancio sull’impatto territoriale e sulle misure organizzative è stato invece illustrato da Cristina Gerardis, consigliere giuridico del Dipartimento della Protezione Civile. Dei circa 170 cm di sollevamento registrati a Pozzuoli, 33 cm si sono accumulati soltanto a partire da gennaio 2025, accompagnati dal 2023 da un aumento della frequenza e dell’energia dei sismi, culminato il 31 luglio 2026 con l’evento di magnitudo 4.7, il più forte mai rilevato strumentalmente nell’area, seguito da uno sciame di oltre 220 repliche. Le emissioni gassose hanno già costretto a sospendere le attività in diversi plessi scolastici e a chiudere una galleria della metropolitana. Nonostante il livello di allerta vulcanica resti giallo, invariato dal dicembre 2012, e non emergano segnali di evoluzioni imminenti a breve termine, Gerardis ha chiarito la natura strutturale dell’emergenza: “Il bradisismo non è una successione di episodi isolati, ma un fenomeno persistente in evoluzione“.

Sul versante della sicurezza strutturale, il piano straordinario avviato nel 2023 ha coinvolto 9.078 edifici privati. Dai 1.167 sopralluoghi approfonditi eseguiti finora emerge un quadro delicato: il 6% degli immobili rientra nella fascia di vulnerabilità molto alta e il 42% in fascia alta. Per quanto riguarda il patrimonio pubblico, sono stati censiti 227 edifici e avviate 88 verifiche tecniche mirate soprattutto su scuole e strutture strategiche. La priorità del decreto resta la messa in sicurezza del patrimonio esistente, limitando le delocalizzazioni volontarie ai casi in cui gli interventi risultino tecnicamente o economicamente insostenibili: “La delocalizzazione è qualcosa che non è semplice da attuare, sebbene sia talora assolutamente necessaria“, ha ammesso Gerardis.

Governance unica fino al 2036 in capo al presidente della Regione

Per accelerare l’attuazione degli interventi pubblici, l’erogazione dei contributi ai privati e le misure di assistenza alla popolazione, il decreto legge n. 205 ridisegna l’assetto decisionale introducendo una governance unica. Il ruolo di Commissario straordinario viene infatti affidato al presidente della Regione Campania fino al 31 dicembre 2036, supportato da una struttura dedicata composta da un massimo di 93 unità, mentre il Dipartimento della Protezione Civile conserverà le funzioni tecnico-scientifiche e di supporto. Una scelta gestionale difesa con convinzione da Gerardis in sede parlamentare: “Una governance unica, per di più in capo al presidente della Regione, che ha una vicinanza con il territorio sicuramente maggiore rispetto alle istituzioni romane, presenta un’obiettiva vantaggiosità“.