Campi Flegrei, uno studio INGV riscrive la storia dell’eruzione che contribuì a costruire Napoli

L’eruzione che circa 14.000 anni fa ha letteralmente gettato le fondamenta della città di Napoli non è stata un unico, gigantesco cataclisma, bensì una sequenza articolata di impulsi alimentati da serbatoi distinti. Un nuovo studio internazionale guidato dall’INGV e dall’Università di Bari riscrive la storia geologica del Tufo Giallo Napoletano, dimezzando le stime sul volume di magma emesso e offrendo chiavi di lettura inedite per valutare la pericolosità attuale dei Campi Flegrei.

L’eruzione del Tufo Giallo Napoletano

L’eruzione del Tufo Giallo Napoletano, uno degli eventi vulcanici più importanti nella storia dei Campi Flegrei, contribuì alla formazione del territorio su cui sorge oggi la città di Napoli. Le sue dimensioni, secondo i risultati dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica Earth-Science Reviews, sarebbero state più contenute di quanto ritenuto finora, ma la dinamica eruttiva si sarebbe rivelata decisamente più complessa. Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Università di Bari Aldo Moro, in collaborazione con il CNR-IGAG, le Università di Bologna, Siena, del Molise e un consorzio di atenei e laboratori francesi (Paris-Saclay, LSCE, GEOPS).

Le fondamenta della città di Napoli

L’eruzione ha una grande valenza storica. I depositi generati da essa, avvenuta circa 14.000 anni fa, hanno creato le fondamenta della città di Napoli. Trasformati nel tempo in una roccia tenera e facilmente lavorabile, costituiscono il materiale d’elezione con cui fin dall’epoca romana sono stati edificati acquedotti, fortificazioni e l’intero tessuto urbano di antiche città come Partenope, Pompei ed Ercolano. Ancora oggi, gran parte del capoluogo campano poggia su questi depositi vulcanici, visibili in luoghi iconici della città come Castel Sant’Elmo e i Ponti Rossi.

Lo studio

Attraverso un’analisi condotta su un’area di 80 km, dall’interno della caldera fino alle aree più distanti, lo studio ha integrato decenni di ricerche con nuovi dati stratigrafici e geochimici, apportando significativi avanzamenti nelle conoscenze dell’evento eruttivo. Tra i principali risultati, una nuova datazione di 13.980 anni fa, con un margine di errore ridotto ormai a soli 140 anni; una stima del volume di magma emesso tra i 16 e i 20 chilometri cubi, meno della metà rispetto alle precedenti stime; la ricostruzione del sistema di alimentazione del vulcano in cui il magma non proveniva da un’unica grande camera magmatica, ma da almeno quattro serbatoi sotterranei distinti che si sono svuotati uno dopo l’altro.

Un evento complesso

“Questo lavoro cambia il modo in cui leggiamo una delle eruzioni più importanti dei Campi Flegrei – spiega Gino González, ricercatore INGV e primo autore dell’articolo – Il Tufo Giallo non è stato il cataclisma di dimensioni gigantesche che si pensava, ma un evento complesso, fatto di molti impulsi e di magmi diversi, che ha comunque plasmato in modo decisivo il paesaggio su cui oggi sorge Napoli”. “Capire come sono avvenute le grandi eruzioni del passato, quanto magma è stato emesso e come si è sviluppato il collasso della caldera ci permette di affinare gli scenari di pericolosità per un’area in cui vivono circa 400.000 persone” aggiunge Roberto Sulpizio, professore dell’Università di Bari e associato INGV.

Roberto Isaia, ricercatore dell’INGV, sottolinea un altro aspetto cruciale: “sebbene il Tufo Giallo non sia necessariamente rappresentativo degli scenari eruttivi futuri, offre un quadro prezioso dei processi tipici delle grandi caldere in fase di unrest. Aver compreso il ruolo delle fratture preesistenti nel guidare l’apertura delle bocche eruttive dimostra quanto sia fondamentale integrare dati geologici e geofisici per valutare i futuri scenari di pericolosità”. I risultati dello studio offrono un nuovo modello di riferimento a livello internazionale per comprendere il comportamento delle caldere attive e i processi che accompagnano le eruzioni di media e grande magnitudo.