Prosegue a una velocità media di circa 10 millimetri al mese il sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei. È quanto emerge dal bollettino settimanale di sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’INGV, relativo alla settimana dal 16 al 22 novembre. Il valore medio di velocità mensile di sollevamento del suolo è stabile dagli inizi di febbraio 2026. Alla stazione GNSS del Rione Terra, nel centro storico di Pozzuoli, il sollevamento totale registrato da gennaio 2025 è di circa 34 centimetri, considerando la serie temporale corretta per la discontinuità cosismica del 31 luglio. Con la discontinuità cosismica registrata il 31 luglio, il sollevamento totale è di circa 33 centimetri.

Sismicità e geochimica

Sul fronte della sismicità, nella settimana di riferimento sono stati localizzati 21 terremoti con magnitudo pari o superiore a 0, su un totale di 33 eventi registrati. La scossa più forte è stata registrata il 16 novembre alle 14.34, con magnitudo 2.1 a una profondità di 3,89km. Per quanto riguarda la geochimica, i parametri monitorati si mantengono nel quadro dei trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti. Il flusso di CO 2 a Pisciarelli, dopo l’aumento mostrato nelle ultime settimane, è rimasto su valori elevati. Un moderato aumento del flusso è stato confermato anche da una seconda stazione di misura situata nelle vicinanze.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano, “la concordanza delle osservazioni alle due stazioni suggerisce che l’incremento non sia riconducibile a fenomeni strettamente locali, ma rifletta una tendenza più generale dell’attività di degassamento nell’area“. L’eventuale persistenza di livelli elevati nelle prossime settimane consentirà di confermare tale tendenza. La temperatura media della fumarola Bocca Grande, nel cratere della Solfatara, risulta stabile a circa 173°C. Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica, l’Osservatorio Vesuviano non evidenzia “elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine”.