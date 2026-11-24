Prende il via la XXV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia 2027. Sono aperte le iscrizioni alla competizione promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, affidata alla Società Astronomica Italiana (SAIt) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Per la Calabria, il punto di riferimento sarà ancora una volta il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria, riconfermato sede operativa interregionale con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria. Un appuntamento che negli anni ha visto la regione distinguersi per l’elevata partecipazione delle scuole e la preparazione delle studentesse e degli studenti, confermando un interesse crescente verso l’astronomia e le discipline scientifiche.

La competizione rappresenta un’importante occasione di crescita e approfondimento: attraverso quesiti che coinvolgono fisica, matematica e scienze, i partecipanti potranno sviluppare capacità di ragionamento, curiosità e attitudine alla ricerca. Non sono richieste conoscenze specialistiche per affrontare la prima fase, grazie anche al dossier preparatorio disponibile sul sito ufficiale dei Campionati. Sono inoltre previsti corsi online gratuiti in preparazione alle prove successive.

La partecipazione è aperta agli studenti delle scuole italiane statali e paritarie, in Italia e all’estero, senza distinzioni di nazionalità. Sono previste quattro categorie: Junior 1, per gli iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado; Junior 2, per i nati nel 2012 e 2013; Senior, per i nati nel 2010 e 2011; Master, per i nati prima del 2010, questi ultimi tre frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. Il calendario prevede la registrazione delle scuole e l’iscrizione degli studenti dal 24 novembre al 15 dicembre 2026, a cura di un docente referente. La prima prova, la Gara di Istituto, si svolgerà il 21 dicembre 2026 alle ore 11, contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti.

Gli studenti ammessi accederanno alla Gara Interregionale, in programma il 24 febbraio 2027 per la categoria Junior 1 e il 25 febbraio per le altre categorie. In Calabria, le prove si terranno presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, in via Possidonea 8, con il Planetarium Pythagoras quale sede interregionale di riferimento. Il percorso culminerà con la Finale Nazionale, prevista dal 3 al 6 maggio 2027 ad Asiago e Gallio, sull’Altopiano dei Sette Comuni. I migliori classificati potranno concorrere alla selezione per la Squadra Italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e accedere agli stage estivi organizzati da SAIt e INAF. La cittadina di Riace, in provincia di Reggio Calabria, è inoltre la sede storica della preparazione della squadra nazionale.

I Campionati sono riconosciuti come attività didattica e danno diritto al credito formativo esterno per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. La Finale Nazionale prevede anche un corso di formazione sulla didattica dell’astronomia rivolto ai docenti tutor. Le scuole interessate possono consultare il bando e il dossier preparatorio sul sito ufficiale www.campionatiastronomia.it. Per informazioni e supporto è possibile contattare il Planetarium Pythagoras all’indirizzo planetario.rc@virgilio.it. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza dell’universo, valorizzare i talenti scientifici e trasformare la curiosità per il cielo in un concreto percorso di formazione e crescita.