Canada e Brasile rafforzano l’alleanza strategica: accordi su energia e clima, 560 milioni per le foreste tropicali

Il Canada rafforza la propria collaborazione con il Brasile nella lotta ai cambiamenti climatici e annuncia un importante contributo economico destinato alla protezione delle foreste tropicali. Il primo ministro canadese Mark Carney ha informato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva della decisione di Ottawa di destinare un contributo iniziale di 560 milioni di dollari al programma brasiliano Tropical Forests Forever Facility, un’iniziativa finalizzata alla salvaguardia degli ecosistemi forestali, alla conservazione della biodiversità e al contrasto del riscaldamento globale. L’annuncio è arrivato durante l’incontro tra i due leader, avvenuto oggi a Manila, nelle Filippine, a margine del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean).

Canada e Brasile, 560 milioni di dollari per proteggere le foreste tropicali

La decisione canadese rappresenta uno dei risultati più significativi del confronto tra Carney e Lula, che hanno dedicato particolare attenzione alla cooperazione internazionale in materia ambientale. Il finanziamento iniziale di 560 milioni di dollari sarà destinato al Tropical Forests Forever Facility, il programma promosso dal Brasile per sostenere la tutela delle foreste tropicali e contribuire alla protezione del patrimonio naturale e della biodiversità. Nel corso del colloquio, il primo ministro canadese ha riconosciuto il ruolo di Lula nella lotta ai cambiamenti climatici, sottolineando l’importanza della leadership brasiliana in questo ambito. Carney ha inoltre ribadito l’impegno del Canada a lavorare insieme al Brasile per promuovere iniziative e interventi a favore del clima. Il sostegno economico annunciato da Ottawa si inserisce proprio in questa prospettiva di collaborazione, con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia delle foreste tropicali e al contrasto delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Carney incontra Lula a Manila: nuove opportunità per commercio, energia e minerali critici

Il vertice bilaterale ha rappresentato anche un’occasione per approfondire le relazioni economiche tra i due Paesi. Carney si è congratulato con Lula per la recente rielezione e i due leader hanno successivamente esaminato l’evoluzione dei rapporti tra Ottawa e Brasilia, soffermandosi sulle possibilità di rafforzare ulteriormente una partnership già caratterizzata da importanti scambi commerciali. Tra i principali argomenti affrontati figurano le nuove opportunità per intensificare il commercio bilaterale e sviluppare una cooperazione più stretta nei settori dei minerali critici e dell’energia. Si tratta di due ambiti specificamente individuati dai leader come possibili aree di ulteriore collaborazione, nell’ambito di un rapporto economico che entrambi intendono consolidare. Il Brasile occupa già una posizione di primo piano nelle relazioni commerciali canadesi con l’America meridionale. È infatti il principale partner commerciale del Canada nel continente sudamericano, con un interscambio di merci che lo scorso anno ha raggiunto 14,7 miliardi di dollari. Un volume di scambi che testimonia la rilevanza economica delle relazioni bilaterali e che costituisce la base sulla quale i due governi intendono costruire ulteriori opportunità di collaborazione. Durante l’incontro, Carney ha confermato la volontà del Canada di continuare a rafforzare questa partnership.

Cooperazione militare e difesa, Canada e Brasile puntano a rafforzare i rapporti

Il confronto tra il primo ministro canadese e il presidente brasiliano non si è limitato alle questioni economiche e ambientali. Un’altra parte del colloquio è stata dedicata alla cooperazione nel settore della difesa, considerata da Ottawa un ulteriore ambito nel quale sviluppare i rapporti bilaterali. Carney ha sottolineato l’importanza di una collaborazione più intensa in materia di sicurezza e difesa, anche attraverso gli strumenti già disponibili nell’ambito dell’accordo bilaterale esistente tra Canada e Brasile. Il tema si aggiunge così alle altre aree di cooperazione discusse a Manila, ampliando il quadro degli interessi condivisi dai due governi.

Le sfide globali e il futuro del multilateralismo al centro del vertice di Manila

Nel corso dell’incontro, i due leader hanno affrontato anche il tema del sistema multilaterale internazionale e della necessità di migliorarne il funzionamento per rispondere con maggiore efficacia alle sfide globali contemporanee. Carney e Lula hanno discusso dell’importanza di rendere la cooperazione multilaterale più adeguata alle esigenze attuali, inserendo questo obiettivo tra gli argomenti del dialogo politico tra Canada e Brasile. Il colloquio di Manila ha quindi abbracciato diversi settori delle relazioni internazionali, dalla protezione delle foreste tropicali alla cooperazione energetica, dagli scambi commerciali alla difesa, fino al ruolo delle istituzioni multilaterali. Al termine dell’incontro, Mark Carney e Luiz Inácio Lula da Silva hanno concordato di mantenersi in stretto contatto, confermando la volontà di proseguire il dialogo e la collaborazione tra i rispettivi Paesi.