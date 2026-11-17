Oltre 5mila nuovi tumori ogni anno in Italia sono riconducibili alle infezioni da Papillomavirus umano (HPV). Neoplasie che, secondo le evidenze disponibili, potrebbero essere in larga parte prevenute attraverso strumenti già disponibili, ma che necessitano di un potenziamento delle politiche di informazione, vaccinazione e screening. Per accelerare il contrasto ai tumori HPV-correlati, 5 associazioni lanciano un appello alle Istituzioni, indicando 3 priorità: rafforzare le campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione a genitori, giovani e popolazione maschile; aggiornare il Calendario nazionale vaccinale e d’immunizzazione, estendendo l’offerta gratuita del vaccino anti-HPV a uomini e donne almeno fino ai 30 anni; definire, infine, una strategia nazionale capace di integrare in modo coordinato immunizzazione e screening, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali di prevenzione.

A sottoscrivere le richieste sono LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Fondazione IncontraDonna, ACTO Italia (Alleanza contro il Tumore Ovarico), Loto-Insieme contro il Tumore Ovarico e Cittadinanzattiva. L’iniziativa viene presentata in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina. “Il Papilloma Virus rappresenta un grave problema di sanità pubblica che minaccia milioni di uomini e donne in tutto il Pianeta – sottolineano LILT, Fondazione IncontraDonna, ACTO Italia, Loto e Cittadinanzattiva – Solo in Italia i nuovi casi di carcinoma della cervice uterina sono oltre 2.300 e in gran parte sono provocati proprio dall’HPV. Il virus non rappresenta un rischio esclusivamente femminili ma è responsabile anche di quote rilevanti di tumori della testa-collo, dell’ano, della vagina, della vulva e del pene. E’ stato calcolato come fino all’80% di tutta la popolazione sessualmente attiva contrae almeno una volta nella vita il virus. È pertanto fondamentale superare l’idea che la prevenzione dell’HPV riguardi soltanto le donne ma vi è quindi la necessità di proteggere più persone possibili, anche maschi. Per questo come prima cosa chiediamo una maggiore attività di sensibilizzazione verso un fattore di rischio oncologico che riteniamo ancora sottovalutato da gran parte dei cittadini”.

Le 5 realtà associative non sono nuove a questo impegno. Già nel 2021, insieme ad altri firmatari, avevano aderito e promosso il Manifesto per l’Eliminazione dei Tumori correlati al Papillomavirus, chiedendo all’Italia di recepire la strategia globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per eliminare il carcinoma della cervice uterina.

La strategia dell’OMS fissa 3 traguardi da raggiungere entro il 2030: vaccinare completamente contro l’HPV almeno il 90% delle ragazze entro i 15 anni; sottoporre a screening almeno il 70% delle donne; garantire un trattamento adeguato ad almeno il 90% di quelle con lesioni precancerose o con un tumore della cervice uterina. Obiettivi ambiziosi, ma raggiungibili, secondo le associazioni, a condizione di mettere in campo interventi strutturali e continuativi, valorizzando le potenzialità del Servizio sanitario nazionale.

“Sono obiettivi che possono essere raggiunti anche grazie all’efficienza e alla grande qualità del nostro servizio sanitario nazionale – proseguono la cinque associazioni – Tuttavia è necessario un approccio integrato e continuativo, capace di coniugare sia la prevenzione primaria che quella secondaria. Riteniamo fondamentale estendere al più presto l’offerta vaccinale gratuita fino ai 30 anni a tutti gli uomini e le donne. Da diversi anni è disponibile, anche nel nostro Paese, un vaccino sicuro, efficacie e in grado di ridurre drasticamente i pericoli. I tassi di copertura sono in miglioramento ma, per le diverse coorti femminili, siamo comunque sempre sotto al 75%. In alcune Regioni si raggiunge l’80% e quindi sono sempre sotto la soglia prevista dall’OMS. Per quelle maschili invece non arriviamo al 65% e per le coorti più “vecchie” del 2001 e 2000 raggiungiamo rispettivamente appena il 3% e il 2%. E’ evidente che bisogna potenziare le immunizzazioni e contrastare le diffidenze verso questi interventi di salute pubblica. Sottoscriviamo quindi la proposta del Ministero della Salute di estendere i luoghi di offerta vaccinale a scuole, università o farmacie. Serve anche un maggior coinvolgimento di tutti i professionisti sanitari nella promozione della vaccinazione anti-HPV”.

Il nodo delle coperture vaccinali resta dunque centrale. Se i dati mostrano segnali di miglioramento, i livelli raggiunti sono ancora insufficienti, soprattutto tra i maschi e nelle coorti meno giovani. Da qui la richiesta di ampliare le occasioni di accesso alla vaccinazione, portandola anche nelle scuole, nelle università e nelle farmacie, oltre a coinvolgere maggiormente tutti i professionisti sanitari nella promozione dell’immunizzazione.

La necessità di intervenire è sottolineata anche dai dati epidemiologici relativi al tumore cervicale, che continua a rappresentare un’importante emergenza di salute pubblica. In Europa è infatti la seconda causa più comune di morte per cancro tra le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. “Il tumore cervicale risulta ancora troppo diffuso ed è in tutta Europa la seconda causa più comune di decesso per cancro per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Per questo riteniamo fondamentale che l’estensione dell’offerta vaccinale anti-HPV gratuita almeno fino ai 30 anni per entrambi i sessi sia inclusa nel prossimo aggiornamento del Calendario Vaccinale – concludono LILT, Fondazione IncontraDonna, ACTO Italia, Loto e Cittadinanzattiva – Confermiamo quindi la nostra piena disponibilità a collaborare con le Istituzioni sia nazionali che locali. Le nostre sono proposte concrete e realizzabili e che possono contribuire alla definizione e al rafforzamento di future politiche sanitarie volte a contenere, fino ad eliminare, un pericoloso fattore di rischio oncologico”.

Il messaggio delle 5 associazioni è chiaro: l’eliminazione dei tumori causati dall’HPV non può essere affidata a interventi isolati, ma richiede una politica di prevenzione organica, accessibile e rivolta a tutta la popolazione. Vaccinazione e screening, insieme a una corretta informazione, rappresentano gli strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza di queste neoplasie e avvicinare l’Italia agli obiettivi fissati dall’OMS.