Per la prima volta nella storia dell’astronomia, un gruppo internazionale di ricercatori è riuscito a osservare direttamente e in ogni sua fase il drammatico processo con cui una stella morente ingloba e divora la propria compagna orbitante. La scoperta, annunciata in uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature e guidato dall’astrofisico Viraj Karambelkar della Columbia University, riguarda un evento transiente catalogato come AT 2025abao, individuato nella periferia della galassia di Andromeda. Finora questo cruciale passaggio dell’evoluzione stellare era rimasto confinato alle simulazioni al computer e ai modelli teorici, ma il monitoraggio continuo durato decenni ha permesso di cogliere sul fatto un autentico episodio di cannibalismo stellare dal suo esordio silenzioso fino alla violenta eruzione finale.

Che cos’è la fase a inviluppo comune e perché è cruciale per l’universo

Nell’universo la maggior parte delle stelle massicce non vive in solitudine, ma fa parte di un sistema stellare binario, in cui due astri orbitano attorno a un comune centro di massa. Quando la stella più grande esaurisce il combustibile nucleare nel proprio nucleo ed entra nelle fasi finali della sua esistenza, i suoi strati esterni si gonfiano enormemente. Se la compagna si trova sufficientemente vicina, viene letteralmente inghiottita dall’atmosfera dilatata della gigante in un processo noto come evoluzione a inviluppo comune. All’interno di questo bozzolo gassoso condiviso, le due stelle orbitano immerso in un fluido denso che ne frena il moto e ne restringe rapidamente la distanza.

Comprendere questa fase rappresenta una delle sfide più importanti dell’astrofisica moderna, poiché l’inviluppo comune è il meccanismo principale attraverso cui le stelle binarie riducono drasticamente le proprie orbite. Senza questo avvicinamento forzato non potrebbero formarsi le coppie strette di nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri che, milioni o miliardi di anni dopo, collidono generando le onde gravitazionali captate dagli interferometri terrestri e dal futuro osservatorio spaziale LISA. Inoltre, l’espulsione asimmetrica del gas durante queste interazioni è considerata la responsabile delle spettacolari geometrie delle nebulose planetarie bipolari che adornano il cosmo.

Anatomia di AT 2025abao nella galassia di Andromeda

Il teatro di questo straordinario fenomeno cosmico si trova a circa 0,77 megaparsec dalla Terra, ovvero poco più di due milioni e mezzo di anni luce, nelle regioni esterne della vicina galassia di Andromeda (M31). Incrociando immagini d’archivio risalenti fino al 1989 con i dati dei moderni telescopi, gli scienziati hanno ricostruito l’identikit preciso dei due astri protagonisti prima dell’inizio della catastrofe. La stella principale era una gigante evoluta nel cosiddetto ramo asintotico delle giganti (AGB), dotata di una massa pari a circa sette volte quella del Sole, un raggio iniziale superiore ai 330 raggi solari e una luminosità circa 18.000 volte più intensa della nostra stella.

A differenza di altri eventi simili studiati in passato, in cui le stelle coinvolte possedevano inviluppi radiativi molto compatti e fortemente legati, questa gigante presentava un esteso inviluppo convettivo debolmente trattenuto dalla gravità, esattamente come previsto dai modelli classici dell’evoluzione a inviluppo comune. Attorno a lei ruotava una stella compagna molto più piccola e fredda, con una massa di appena 0,7 masse solari, circa un decimo rispetto alla gigante. Per quasi trent’anni, tra il 1989 e il 2018, il sistema era apparso stabile nella luce visibile, ma un’anomala emissione nell’infrarosso rivelava già che la gigante stava perdendo materia a un ritmo cento volte superiore alla norma, formando un guscio di polvere di silicati alimentato dal trasferimento instabile di massa verso la compagna.

Sette anni di spirale mortale tra attrito e bagliori nel buio

La svolta decisiva è iniziata nel 2018, quando l’orbita della stella più piccola ha intersecato gli strati gassosi esterni della gigante, dando ufficialmente inizio alla fase di inviluppo comune. Da quel momento, per ben sette anni, la compagna ha compiuto meno di dieci orbite attorno al cuore della gigante, scendendo gradualmente a spirale verso l’interno sotto l’effetto dell’attrito dinamico esercitato dal gas circostante. Questo lento avvitamento ha prodotto due distinti aumenti graduali della luminosità ottica della stella, che nel frattempo si è gonfiata fino a raggiungere un raggio pari a 860 volte quello del Sole e una luminosità centomila volte superiore a quella solare, mantenendo però una temperatura superficiale quasi costante intorno ai 3.800 Kelvin.

L’analisi energetica di questa lunga fase precursoria ha rivelato un dettaglio fondamentale sul comportamento della materia stellare. L’energia orbitale dissipata dall’attrito della compagna non ha spazzato via immediatamente gli strati esterni della gigante, ma è stata trasportata con straordinaria efficienza verso la superficie dai moti di convezione stellare e irradiata nello spazio sotto forma di luce. Negli ultimi trecento giorni prima dell’esplosione, tuttavia, la compagna è sprofondata troppo rapidamente nelle regioni interne perché la gigante potesse adattarsi in equilibrio. Durante questo tuffo dinamico finale, la temperatura superficiale è scesa a circa 3.460 Kelvin, la luce visibile si è affievolita mentre la radiazione infrarossa aumentava di venticinque volte, e circa un decimo di massa solare di gas è stato espulso formando un denso disco equatoriale attorno al sistema.

L’eruzione della nova rossa luminosa vista da Terra e dallo spazio

Il culmine del dramma si è consumato nell’ottobre 2025, quando il sistema ha prodotto una brillante eruzione che ha fatto aumentare la sua luminosità di ben cento volte nel giro di appena venticinque giorni. La temperatura della fotosfera è schizzata improvvisamente dai 3.500 agli 8.000 Kelvin, raggiungendo un picco di luminosità bolometrica pari a circa un milione e mezzo di volte quella del Sole, accompagnato da un’espansione del guscio luminoso a una velocità di 330 chilometri al secondo. Nei successivi ottanta giorni la sorgente ha attraversato una fase di plateau luminoso, raffreddandosi progressivamente fino a 3.000 Kelvin e sviluppando nel proprio spettro le bande molecolari di ossido di titanio e ossido di vanadio che contraddistinguono una nova rossa luminosa (LRN), la firma osservativa tipica delle fusioni stellari.

Per catturare ogni istante di questa metamorfosi, gli astronomi hanno mobilitato una flotta senza precedenti di strumenti terrestri e spaziali. Oltre al monitoraggio ottico e infrarosso condotto da osservatori come Palomar, Gemini North e Keck, l’evento è stato osservato fortuitamente dalla missione spaziale SPHEREx della NASA sia pochi mesi prima sia durante l’esplosione, dal satellite Swift nei raggi ultravioletti e dal telescopio spaziale James Webb (JWST) 47 giorni dopo il picco di luminosità. Proprio le osservazioni nel medio infrarosso del James Webb hanno permesso di individuare il guscio esterno di polvere preesistente sopravvissuto all’onda d’urto, mentre gli spettri ottici hanno mostrato i gas espulsi fino a 900 chilometri al secondo frenare bruscamente a 150 chilometri al secondo schiantandosi contro il materiale accumulato sul piano equatoriale.

La fusione stellare e la sorpresa sui modelli dell’evoluzione binaria

Mettendo insieme tutti i tasselli raccolti, il team guidato da Viraj Karambelkar ha potuto ricostruire l’esito finale dell’incontro ravvicinato. L’eruzione ha espulso complessivamente tra 0,1 e 0,2 masse solari di materiale, che sommate ai gas persi nella fase precursoria equivalgono a circa 0,2-0,4 masse solari, ovvero appena il 10 per cento dell’intero inviluppo della stella gigante. L’enorme energia cinetica impressa ai gas espulsi dimostra che la piccola stella compagna è sprofondata fino a circa tre raggi solari dal centro, andando a fondersi direttamente con il nucleo di elio della stella ospite anziché sopravvivere in un’orbita stretta. Saranno comunque necessarie nuove osservazioni nei prossimi anni e decenni per escludere definitivamente la presenza di un nucleo binario superstite nascosto all’interno della nube residua.

La scoperta di AT 2025abao costringe ora gli astrofisici a rivedere il modo in cui viene calcolata l’efficienza energetica dell’evoluzione a inviluppo comune, solitamente descritta dal parametro alfa, che nello studio risulta vincolato tra 0,01 e 0,4. I modelli standard presuppongono infatti che l’energia orbitale persa dalla stella compagna venga impiegata soprattutto per vincere la gravità e disperdere l’intero inviluppo della gigante. Al contrario, le osservazioni dimostrano una doppia natura del processo: dopo una prima fase in cui quasi tutta l’energia viene irradiata via tramite la convezione, il tuffo finale diventa altamente cinetico e incanala quasi tutta l’energia rimanente nell’accelerare violentemente solo una piccola frazione degli strati esterni a velocità dieci volte superiori a quella di fuga, lasciando intatto il resto della stella. Con l’entrata a regime di nuove grandi campagne osservative come l’Osservatorio Vera C. Rubin e il telescopio spaziale Nancy Grace Roman, gli astronomi contano ora di individuare decine di eventi simili nelle galassie vicine, trasformando questa prima storica osservazione in una mappa completa del destino delle stelle binarie.