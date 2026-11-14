Caos aerei negli Stati Uniti: revocato il blocco nazionale dei voli, ma l’incubo logistico durerà giorni. Effetto domino in tutto il mondo

Dopo una notte di totale paralisi che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero, la Federal Aviation Administration ha ufficialmente revocato il blocco nazionale alle partenze negli Stati Uniti. L’emergenza, scattata nel pomeriggio americano quando in Italia era la tarda serata di venerdì, si è protratta per circa cinque ore, diventando il più lungo stop imposto ai cieli americani dagli attentati dell’11 settembre 2001. Sebbene i decolli siano gradualmente ripresi a partire dalle 20:19 ora locale, le conseguenze di questo imponente blocco nazionale dei voli si faranno sentire pesantemente per tutto il fine settimana. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma FlightAware e rilanciati dai principali media statunitensi, nella sola giornata di venerdì sono stati accumulati oltre quindicimila tra cancellazioni e ritardi, a cui se ne aggiungono almeno altri tremila già previsti per la giornata odierna.

Gli esperti del settore avvertono che ci vorranno giorni per riportare il traffico aereo alla normalità. Vikrant Vaze, docente al Dartmouth College ed esperto di logistica nell’aviazione commerciale, ha spiegato che le compagnie aeree dovranno compiere vere e proprie acrobazie logistiche. I terminal sono intasati, i gate esauriti e gli aerei parcheggiati occupano ogni spazio disponibile sulle piste. A questo si aggiunge il problema degli equipaggi di volo, molti dei quali hanno superato i limiti massimi del turno di servizio e devono essere sostituiti, costringendo i vettori a movimentare aerei vuoti e personale di riserva in una disperata corsa contro il tempo.

Un aggiornamento di rete disastroso dietro il tilt delle comunicazioni

Con il passare delle ore il quadro sulle cause del collasso tecnologico si è fatto molto più chiaro, allontanando gli scenari più inquietanti. Il Segretario alla sicurezza interna, Markwayne Mullin, intervenendo in un briefing alla Casa Bianca, ha smentito categoricamente l’ipotesi di un cyberattacco o di un atto di terrorismo, rassicurando la popolazione sul fatto che i passeggeri non hanno mai corso pericoli reali e che gli aerei già in volo sono atterrati in sicurezza. Mullin ha inoltre escluso qualsiasi tipo di legame con i disservizi globali dei sistemi informatici Microsoft registrati nelle ore precedenti. A scatenare il blackout delle comunicazioni è stato un banale, quanto disastroso, problema tecnico. Secondo fonti confidenziali riportate dalla rete Cbs News, un aggiornamento di rete sulla piattaforma privata di comunicazione gestita dal provider L3Harris avrebbe innescato un sovraccarico fatale nei vecchi router dei centri di controllo regionali, provocando un crash generale del sistema e costringendo le macchine a un riavvio forzato. Questo smentisce anche le voci circolate inizialmente su un possibile malfunzionamento del nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale, noto come SMART, recentemente implementato dall’agenzia. Il problema, in realtà, risiede in una infrastruttura tecnologica drammaticamente obsoleta, incapace di gestire i moderni flussi di dati.

Sistemi obsoleti e la richiesta di miliardi di dollari al Congresso

L’incidente ha scoperchiato il vaso di Pandora relativo alle infrastrutture obsolete su cui si regge il volo civile della prima superpotenza mondiale. Il sistema del controllo del traffico aereo statunitense si affida ancora in gran parte a tecnologie legacy, cavi in rame e procedure vecchie di decenni. Per dare un’idea dell’arretratezza del comparto, solo all’inizio di novembre l’agenzia federale ha annunciato un piano per dismettere l’uso dei floppy disk da 1,44 megabyte, utilizzati fino a ieri in oltre quattrocento strutture di controllo per gestire parametri vitali come le informazioni meteorologiche. Di fronte a questa ennesima dimostrazione di vulnerabilità, la reazione politica è stata immediata. Il presidente Donald Trump, costantemente aggiornato nella Situation Room, ha avviato una forte moral suasion sul Congresso. Durante un colloquio telefonico con il senatore repubblicano Eric Schmitt, promotore del Modern Skies Act, è emersa la volontà di accelerare lo stanziamento di fondi massicci. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha rincarato la dose, affermando senza mezzi termini che il sistema è incredibilmente vecchio e arrivando a chiedere uno stanziamento di emergenza fino a cinquanta miliardi di dollari per la modernizzazione radicale delle torri di controllo e dei radar, una cifra ben superiore ai 12,5 miliardi già approvati l’anno scorso.

Effetto domino globale: le ripercussioni su Europa e Americhe

La natura interconnessa del volo globale ha trasformato un problema tecnico americano in un disastro per lo spazio aereo internazionale. Su richiesta delle autorità d’oltremare, Eurocontrol aveva sospeso i voli internazionali in partenza dal Vecchio Continente, generando un effetto domino devastante. Nel Regno Unito, l’hub londinese di Heathrow registra ancora oggi pesanti disagi, con compagnie aeree come American Airlines, United e British Airways costrette a cancellare le partenze mattutine per Dallas, Houston e New York, mentre scali minori come Manchester segnalano un ritorno più rapido alla normalità. La Germania conta almeno otto voli intercontinentali soppressi equamente divisi tra gli scali di Francoforte e Monaco, con aerei rimasti intrappolati in Europa per l’impossibilità di compiere la rotazione. Anche l’aeroporto di Dublino segnala ritardi. Nelle Americhe, il Messico ha pagato un prezzo altissimo: l’autorità per l’aviazione civile messicana ha calcolato l’impatto su quasi duecento collegamenti e oltre diciottomila passeggeri. Gli esperti britannici hanno già precisato che, trattandosi di una causa di forza maggiore, i passeggeri rimasti a terra non avranno diritto alle compensazioni pecuniarie, rendendo il disagio ancora più amaro per le migliaia di viaggiatori accampati nei terminal.

La situazione negli aeroporti italiani e l’assistenza della Farnesina

L’onda lunga del disservizio si è abbattuta inevitabilmente anche sui principali scali della penisola. All’aeroporto di Fiumicino, il principale hub italiano per i collegamenti intercontinentali, le operazioni sui voli in partenza verso le città americane sono tecnicamente regolari grazie alla fine del blocco, ma i tabelloni luminosi riflettono il caos logistico ereditato dalla notte. In mattinata si registrano ritardi significativi: i voli diretti a Chicago, Atlanta, Detroit e New York accusano posticipi compresi tra la mezz’ora e le due ore e mezza. Sul fronte degli arrivi nella capitale, la situazione è parimenti complessa, con cancellazioni da Dallas e aerei da Los Angeles e Houston previsti nel pomeriggio con ritardi stimati tra le tre e le quattro ore. Risulta invece del tutto regolare e in orario l’unico collegamento previsto all’aeroporto Marco Polo di Venezia, con il volo Delta decollato dal JFK di New York che dovrebbe atterrare e ripartire senza subire variazioni. In questo scenario di grande incertezza per i passeggeri italiani e per i connazionali in transito, il ministero degli Affari Esteri si è attivato tempestivamente. La Farnesina, in stretto coordinamento con l’ambasciata italiana a Washington, sta monitorando l’evoluzione del traffico. Per chiunque avesse necessità di assistenza o segnalazioni, è attivo il contatto telefonico dell’ambasciata al numero americano 202-2573753, l’Unità di Crisi al numero italiano 06-36225 e un indirizzo email dedicato per gestire l’emergenza di chi è rimasto bloccato in attesa della ripresa dei voli.