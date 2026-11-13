Caos nei cieli degli Stati Uniti: blocco totale dei voli, l’ombra dell’intelligenza artificiale e l’impatto globale. Mistero sui radar meteo

Gli Stati Uniti stanno vivendo una giornata di paralisi totale che entrerà nella storia dell’aviazione civile. A partire dalle ore 15:54 della East Coast di venerdì 13 novembre 2026, la Federal Aviation Administration ha diramato un ordine drastico e senza precedenti recenti: il blocco totale a terra di tutti i voli in partenza, noto in gergo tecnico come “nationwide ground stop“. La misura, adottata per circostanze straordinarie e motivi di sicurezza, ha letteralmente congelato il traffico aereo dell’intera nazione. I dati forniti dalla piattaforma specializzata FlightAware delineano un quadro drammatico, con oltre diecimila voli rinviati e millesettecento cancellazioni, numeri destinati a crescere esponenzialmente con il passare delle ore. I principali scali intercontinentali americani, come il JFK di New York, l’O’Hare di Chicago e il LAX di Los Angeles, si sono rapidamente trasformati in giganteschi dormitori improvvisati, accogliendo decine di migliaia di passeggeri bloccati senza alcuna certezza sui tempi di ripartenza. Fortunatamente, ai velivoli già in volo è stato permesso di proseguire verso le rispettive destinazioni o di atterrare in sicurezza, dimostrando che le comunicazioni locali con le singole torri di controllo aeroportuali non sono state compromesse dal guasto.

L’ombra dell’intelligenza artificiale sul collasso delle comunicazioni

L’origine di questo disastro logistico risiede in un blackout delle telecomunicazioni che ha colpito simultaneamente tutti e ventidue gli Air Route Traffic Control Centers statunitensi. Questi centri rappresentano il vero e proprio sistema nervoso della gestione delle rotte aeree. Tuttavia, ciò che sta catalizzando l’attenzione dei media e degli analisti di sicurezza è un dettaglio tecnico emerso nelle ultime ore. Soltanto tre giorni prima di questo collasso, la Federal Aviation Administration aveva implementato in tutti i centri un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale. Questo sistema, denominato “Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories” o semplicemente SMART, era stato progettato per rivoluzionare la gestione del traffico aereo, passando da un approccio puramente reattivo a uno predittivo. L’ipotesi che sta prendendo maggiormente piede è che un errato aggiornamento del software, o un’anomalia nell’integrazione di questa complessa piattaforma di intelligenza artificiale, abbia causato un effetto a cascata, mandando in tilt l’intera infrastruttura di comunicazione radio necessaria per autorizzare i decolli.

La gestione dell’emergenza alla Casa Bianca e le indagini in corso

La gravità della situazione ha immediatamente mobilitato i massimi vertici del governo americano, richiamando alla memoria i momenti più bui della storia recente del Paese. Tuttavia, le autorità si sono affrettate a placare il panico, sottolineando a più riprese che non ci troviamo di fronte a un nuovo 11 Settembre. Il presidente Donald Trump è stato costantemente aggiornato sugli sviluppi e ha tenuto colloqui telefonici d’urgenza con il Segretario ai Trasporti, Sean Duffy. L’epicentro della gestione della crisi si è concentrato nell’Ala Ovest della Casa Bianca, dove il Segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, e il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, hanno operato direttamente dalla Situation Room. In un breve incontro con la stampa, Mullin ha categoricamente escluso la pista del cyberattacco o dell’atto terroristico, confermato anche dall’FBI. Il funzionario ha inoltre precisato che non vi è alcuna correlazione tra questo blocco e i disservizi globali dei sistemi Microsoft registrati nelle ore precedenti. Si tratterebbe, dunque, di un colossale cedimento tecnologico interno.

Le ripercussioni sul traffico internazionale e la situazione in Europa

L’onda d’urto di questa paralisi ha rapidamente attraversato l’oceano, innescando una crisi logistica su scala globale. L’agenzia Eurocontrol, su esplicita richiesta delle autorità americane, ha disposto la sospensione immediata di tutti i voli dall’Europa diretti verso gli Stati Uniti a causa dei problemi tecnici in corso. Questa decisione ha lasciato a terra circa tremila aerei in tutto il mondo che avrebbero dovuto fare rotta verso l’America. Anche i Paesi confinanti hanno dovuto prendere contromisure immediate, con gli scali canadesi che hanno interrotto i collegamenti verso sud. Una parziale eccezione riguarda lo spazio aereo del Regno Unito: il Dipartimento dei Trasporti britannico ha infatti chiarito che i propri sistemi non sono direttamente interessati dal guasto, in quanto operano su infrastrutture di controllo differenti, sebbene si consigli ai passeggeri diretti oltreoceano di contattare preventivamente le compagnie aeree. In Italia, il Ministero degli Affari Esteri e la Farnesina, in stretto raccordo con il ministro Antonio Tajani e l’ambasciata a Washington, stanno monitorando costantemente l’evoluzione della crisi per assistere i connazionali coinvolti.

La smentita del National Weather Service sui radar meteo

Nel mezzo di questa tempesta logistica e mediatica, si era diffusa rapidamente anche la notizia di un presunto collasso dei radar meteorologici nazionali. Questa indiscrezione, che aveva sollevato ulteriori allarmi circa la sicurezza civile, è stata fortunatamente smentita in via ufficiale. Il National Weather Service e l’agenzia governativa NOAA hanno diramato un comunicato chiarificatore, specificando che le infrastrutture di rilevamento funzionano in modo del tutto normale e che il sito pubblico dedicato alla visualizzazione dei dati è pienamente operativo. Le voci su un’interruzione simultanea, diffuse da importanti testate internazionali, sarebbero scaturite dalla circolazione di contenuti web obsoleti e pagine isolate non aggiornate. Questa smentita riduce almeno in parte il perimetro dell’emergenza, confermando che la crisi è strettamente circoscritta all’infrastruttura tecnologica della gestione del volo e non riguarda i sistemi di allerta ambientale.

Un evento storico che evidenzia la fragilità delle infrastrutture

La paralisi a cui stiamo assistendo rappresenta un evento di portata eccezionale, essendo soltanto la terza volta nella storia moderna in cui le autorità americane ricorrono a un blocco nazionale dei voli. I due unici precedenti risalgono al drammatico attentato alle Torri Gemelle del 2001 e a un guasto al sistema di avvisi ai piloti NOTAM nel gennaio del 2023. Le conseguenze di questa giornata si faranno sentire a lungo. Le principali compagnie aeree hanno già avvertito che, anche qualora il sistema informatico venisse ripristinato in tempi brevi, l’effetto domino su scala globale durerà per svariati giorni. Il nodo cruciale è rappresentato dallo sforamento dei turni di servizio degli equipaggi, vincolati da rigide norme di sicurezza sul riposo obbligatorio. L’America si è scoperta improvvisamente immobile, mettendo a nudo l’estrema vulnerabilità di sistemi vitali centralizzati. Questo disastro riaccende con prepotenza il dibattito politico ed economico sull’urgente necessità di modernizzare e rendere più resilienti le reti tecnologiche federali, per evitare che un singolo aggiornamento informatico possa tenere in ostaggio l’intera mobilità di una superpotenza globale.