La prestazione energetica degli edifici italiani torna al centro dell’attenzione con la presentazione della settima edizione del Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici, realizzato da ENEA in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI). Il documento analizza gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) emessi nel 2025, offrendo un quadro aggiornato del sistema di certificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale. Il Rapporto rappresenta un importante strumento di analisi per comprendere lo stato della certificazione energetica in Italia e individuare le priorità su cui intervenire per migliorare la qualità degli attestati. Al centro dell’iniziativa anche il contributo che le informazioni raccolte possono offrire alla definizione delle politiche di riqualificazione energetica degli edifici, in un contesto caratterizzato dagli obiettivi europei in materia di prestazione energetica. Giunto alla sua settima edizione, il progetto è stato avviato nel 2020 grazie al supporto delle Regioni, delle Province Autonome e degli operatori del settore, la cui collaborazione ha accompagnato lo sviluppo dell’attività di analisi e monitoraggio della certificazione energetica.

Attestati di Prestazione Energetica 2025: i dati raccolti nel sistema SIAPE

Il cuore del VII Rapporto ENEA-CTI è costituito dall’analisi degli APE rilasciati nel corso del 2025 e registrati nel Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE). Attraverso queste informazioni, il Rapporto restituisce una panoramica dettagliata dello stato attuale del sistema nazionale di certificazione energetica del patrimonio immobiliare, approfondendo le principali tematiche che ne caratterizzano il funzionamento e le prospettive di miglioramento. Uno degli aspetti centrali dell’analisi riguarda la qualità degli Attestati di Prestazione Energetica. Il documento affronta infatti questioni considerate fondamentali per delineare una roadmap di miglioramento degli APE, con l’obiettivo di valorizzare il sistema della certificazione energetica e le informazioni che esso rende disponibili. L’attenzione non si concentra soltanto sulla ricognizione degli attestati emessi, ma anche sulle potenzialità del patrimonio informativo raccolto, che può assumere un ruolo significativo nella pianificazione degli interventi e delle strategie riguardanti il settore edilizio.

Riqualificazione energetica degli edifici: il ruolo degli APE nelle politiche nazionali e locali

La presentazione della settima edizione del Rapporto costituisce anche un’occasione di confronto strategico tra istituzioni sull’utilizzo dei dati relativi alla prestazione energetica degli immobili. Le informazioni disponibili attraverso il sistema di certificazione rappresentano una risorsa per i decisori politici nazionali e locali, chiamati a definire strategie efficaci per il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio. In questo contesto si inserisce il collegamento con la Direttiva europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici (UE 2024/1275), che costituisce il riferimento normativo europeo richiamato nell’iniziativa. Il confronto istituzionale sarà quindi dedicato anche al modo in cui il patrimonio di dati disponibile possa contribuire alla definizione delle politiche per il settore edilizio, collegando l’attività di certificazione alle prospettive di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

Il programma della presentazione del VII Rapporto ENEA-CTI

La presentazione del Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici prevede una mattinata di interventi tecnici e istituzionali, con l’illustrazione dei principali risultati dell’analisi e una tavola rotonda dedicata alle prospettive del settore. Il programma si aprirà alle ore 10:00 con l’accoglienza dei partecipanti e il welcome coffee. Alle 10:30 seguiranno i saluti istituzionali, affidati a Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Gianluca Calabretta, Direttore Generale ENEA, e Antonio Panvini, Direttore Generale CTI. Alle 11:00 è previsto l’intervento di Francesca Pagliaro, di ENEA, dedicato a “I principali risultati del Rapporto”. Sarà il momento riservato alla presentazione degli elementi emersi dall’analisi degli attestati energetici emessi nel 2025. Alle 11:15 interverrà Alessandro Federici, di ENEA, con un approfondimento dal titolo “L’APE come leva per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio”. Il contributo sarà dedicato al rapporto tra certificazione delle prestazioni energetiche e processi di miglioramento degli edifici.

La tavola rotonda con ENEA, CTI, ISTAT, Roma Capitale e MASE

Alle 11:30 prenderà il via la tavola rotonda istituzionale, moderata da Ilaria Bertini di ENEA, che riunirà rappresentanti di diversi organismi coinvolti, a vario titolo, nelle attività di analisi, gestione dei dati e definizione delle politiche pubbliche. Al confronto parteciperanno Roberto Nidasio del CTI, Claudio Ceccarelli dell’ISTAT ed Edoardo Zanchini di Roma Capitale. Nel programma figura inoltre Andrea Maria Felici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la cui partecipazione risulta in attesa di conferma. La presenza di rappresentanti istituzionali e tecnici consentirà di affrontare il tema dell’impiego delle informazioni sulla certificazione energetica attraverso prospettive differenti, con particolare attenzione alla loro utilità per la programmazione degli interventi nel comparto edilizio. Le conclusioni sono previste alle ore 12:30 e saranno affidate a Ilaria Bertini di ENEA, a chiusura della mattinata dedicata alla settima edizione del Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici.