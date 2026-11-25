Un patrimonio di biodiversità, tradizioni gastronomiche e opportunità economiche capace di contribuire alla rinascita delle aree montane italiane. La castanicoltura torna protagonista a Firenze con Castanea Expo, la prima fiera internazionale dedicata al mondo del castagno e alle sue molteplici filiere produttive, in programma dall’11 al 13 dicembre 2026 presso la Fortezza da Basso. Tre giorni di incontri, esposizioni, degustazioni e approfondimenti per valorizzare una risorsa strategica per il futuro delle Terre Alte, creando nuove prospettive occupazionali e imprenditoriali attraverso la tutela del patrimonio forestale. Tra i protagonisti della manifestazione figurano i produttori della rete Slow Food dei castanicoltori e del Presidio nazionale della castanicoltura tradizionale, insieme ai cuochi dell’Alleanza Slow Food. L’iniziativa riunisce produttori, tecnici, istituzioni e appassionati, offrendo occasioni di confronto e di networking per promuovere la cultura del castagno e il valore economico, ambientale e culturale dell’intero settore. Organizzata da Firenze Fiera, la manifestazione gode del patrocinio, tra gli altri, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Camera di Commercio di Firenze, di Anci Toscana, Uncem e Slow Food Italia.

Castanicoltura, una risorsa strategica per il futuro delle montagne italiane

La valorizzazione dei castagneti tradizionali passa attraverso un modello di sviluppo capace di coniugare sostenibilità ambientale, imprenditorialità sociale, agricoltura e nuove opportunità professionali. In questa prospettiva si inserisce la partecipazione di Slow Food alla manifestazione fiorentina, con particolare attenzione al ruolo dell’agroecologia e dell’agroforestazione nella rigenerazione delle aree montane e interne. “Rinnoviamo la partecipazione a Castanea Expo, confermando l’impegno di Slow Food nella valorizzazione della castanicoltura, una risorsa strategica per il futuro delle Terre Alte. Vogliamo portare al centro del dibattito il ruolo del cibo, dell’agroecologia e dell’agroforestazione come strumenti di rigenerazione economica, sociale e ambientale dei territori” – dichiara Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia – “In cinque anni la rete Slow Food dei castanicoltori ha costruito una comunità nazionale, contribuendo a dare visibilità e riconoscimento al lavoro dei produttori. A Firenze saremo presenti anche con alcuni cuochi dell’Alleanza Slow Food, per mostrare le potenzialità gastronomiche della farina di castagne e avvicinare chi coltiva e custodisce i castagneti e chi trasforma queste produzioni, creando nuove opportunità di mercato. La castanicoltura è un esempio concreto di come si può contribuire a un modello diverso di sviluppo delle Terre Alte: non rappresenta solo una tradizione da conservare, ma una concreta opportunità di imprenditorialità sociale, di lavoro e di presidio del territorio. Con questo obiettivo è nata la Scuola di Terre Alte, un progetto di formazione gratuito, realizzato grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit e pensato per giovani under 40, per offrire nuove competenze e prospettive professionali nelle aree montane e interne”.

Castanea Expo 2026: produttori, esposizioni e degustazioni a Firenze

Durante i tre giorni della manifestazione, lo spazio Casa Slow Food ospiterà la rete nazionale dei castanicoltori, i produttori del Presidio della castanicoltura tradizionale e uno stand informativo dedicato ai progetti e alle attività dell’associazione a livello nazionale e locale. A questi si aggiungeranno quattro stand realizzati grazie a SQM Tecnologie, nei quali si alterneranno i produttori della rete e del Presidio, raccontando le proprie esperienze e offrendo la possibilità di conoscere e acquistare direttamente i loro prodotti. La Saletta Seminari ospiterà inoltre una serie di talk tematici dedicati alle azioni necessarie per salvaguardare e riqualificare il settore, individuando nuove opportunità di sviluppo per i territori appenninici e alpini pedemontani. Nell’area show cooking si svolgeranno invece i Laboratori del Gusto, dedicati ai saperi, agli usi, alle varietà e alle tecniche della castanicoltura.

Il ruolo dei castanicoltori nella tutela della biodiversità e del paesaggio

La conservazione dei castagneti rappresenta un impegno che coinvolge non soltanto la produzione agricola, ma anche la salvaguardia della biodiversità, del paesaggio e delle conoscenze tramandate dalle comunità locali. Il lavoro quotidiano dei produttori contribuisce alla tutela di un patrimonio ambientale, sociale e culturale strettamente legato all’identità delle montagne italiane. “Essere presenti a Castanea Expo rappresenta un’importante opportunità per dare visibilità al lavoro dei nostri produttori, condividere esperienze e rafforzare le relazioni con tutti gli attori della filiera castanicola” – sottolinea Rosaria Olevano, referente e responsabile del Presidio Slow Food della castanicoltura tradizionale e della rete Slow Food dei Castanicoltori – “Vogliamo cogliere questa occasione per promuovere il valore di una pratica agricola che custodisce tradizioni, saperi e biodiversità. I castanicoltori, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono infatti alla tutela dei territori e del paesaggio, alla coesione e allo sviluppo delle comunità locali e alla conservazione di un patrimonio ambientale, sociale e culturale da preservare e tramandare”.

Castagneti senza confini: il progetto CASTAGNEW LAB

Il programma degli approfondimenti prenderà il via sabato 12 dicembre alle 11:30 con il talk Castagneti senza confini: territori, comunità e buone pratiche in dialogo, dedicato ai progetti e ai programmi promossi dalla rete Slow Food dei Castanicoltori. L’incontro sarà incentrato sullo scambio di esperienze e buone pratiche, sulla progettazione condivisa e sullo sviluppo di nuove competenze, attraverso un percorso comune finalizzato alla valorizzazione dei castagneti e al sostegno delle comunità che li custodiscono. Tra le iniziative al centro del confronto figura CASTAGNEW LAB, progetto che mette in rete il GAL Lunigiana, il Comune di Marciana, sull’Isola d’Elba, la Communauté de communes Marana-Golo e la Rete Slow Food dei Castanicoltori. Si tratta di realtà territoriali differenti, accomunate dalla presenza di castagneti storici e dalla volontà di tutelare e valorizzare questo patrimonio ambientale e culturale attraverso la collaborazione e la condivisione delle rispettive esperienze.

Nuove opportunità di lavoro nelle aree interne attraverso la castanicoltura

Alle 12:30 di sabato 12 dicembre è in programma l’incontro Castanicoltura e imprenditorialità sociale: nuove competenze per il futuro delle aree interne, durante il quale saranno presentati i risultati del Campus esperienziale di formazione in castanicoltura e imprenditorialità sociale sulla Montagna Pistoiese. L’appuntamento approfondirà le possibilità offerte dalla formazione per sviluppare competenze professionali legate alla gestione e alla valorizzazione della castanicoltura. L’obiettivo è individuare risposte concrete alle esigenze delle aree interne, contribuendo a ripensarne il futuro attraverso nuove prospettive lavorative e imprenditoriali.

La Carta di Firenze per le Foreste e il Presidio nazionale della castanicoltura tradizionale

Alle 17 di sabato, presso il Teatro Lorenese, si svolgerà il convegno dedicato al Presidio nazionale della castanicoltura tradizionale, sostenuto da Italyscape e presentato durante Terra Madre Salone del Gusto 2026. L’incontro ripercorrerà il lavoro condiviso che ha consentito la nascita del Presidio, attraverso il coinvolgimento di castanicoltori, enti di ricerca e altri portatori di interesse. Il convegno rappresenterà anche l’occasione per presentare la Carta di Firenze per le Foreste, aprendo un confronto sui temi della tutela del patrimonio forestale, della valorizzazione della castanicoltura e del futuro dei territori.

Dai castagneti alla cucina contemporanea: i Laboratori del Gusto

La giornata di domenica 13 dicembre sarà dedicata ai Laboratori del Gusto, ospitati nell’area show cooking di Castanea Expo. Protagonisti saranno due cuochi dell’Alleanza Slow Food: Cristian Borchi, della Locanda Antica Porta di Levante di Vicchio, in provincia di Firenze, e Andrea Alisi, dell’Osteria Nonno Cianco di Abetone, in provincia di Pistoia. Attraverso diverse preparazioni gastronomiche, i due cuochi mostreranno la versatilità delle castagne, dei marroni e delle farine dolci, valorizzando il lavoro dei produttori e il legame tra le risorse dei boschi e la cucina contemporanea.

Farina di castagne, marroni e miele: la colazione dedicata alla tradizione

Il primo appuntamento, previsto alle 11, sarà Il risveglio della castanicoltura tradizionale, una colazione composta da preparazioni realizzate con castagne, marroni e farina dolce provenienti dai produttori del Presidio Slow Food. Cristian Borchi proporrà pancake di marroni e farro con ricotta di pecora, pancetta affumicata al faggio e miele di castagno. Andrea Alisi presenterà invece frittelle di farina dolce con polvere di marroni e miele di castagno. Le due interpretazioni gastronomiche racconteranno le potenzialità di una filiera produttiva che contribuisce a mantenere vivi i castagneti tradizionali, i paesaggi montani e le comunità che se ne prendono cura. La degustazione sarà accompagnata dal talk Dal castagneto alla tavola: la farina di castagne e marroni incontra i Cuochi dell’Alleanza Slow Food. L’incontro approfondirà le caratteristiche organolettiche della farina di castagne, favorendo il dialogo tra produttori e ristoratori, e si concluderà con un laboratorio esperienziale dedicato alla valorizzazione del prodotto.

Castagne e legumi, la cucina tradizionale incontra il risparmio energetico

Alle 13 si svolgerà il laboratorio La castagna, patrimonio di biodiversità e cultura, dedicato all’incontro tra le produzioni castanicole e gli altri ingredienti della tradizione gastronomica locale. Cristian Borchi proporrà un farrotto con marroni, pecorino stagionato e salsiccia di manzo, mentre Andrea Alisi presenterà una zuppa di castagne e legumi della rete Slow Beans, preparata utilizzando la cassetta di cottura. Quest’ultima tecnica si basa su un metodo di cottura lenta che sfrutta il calore accumulato dalla pentola grazie all’isolamento garantito dalla lana della cassetta. Una volta tolta dal fuoco, la pentola viene riposta al suo interno, consentendo di completare la preparazione degli alimenti senza ulteriore utilizzo di energia e con un considerevole risparmio anche di acqua. Le due proposte gastronomiche testimoniano come le produzioni dei castagneti e le pratiche tutelate dal Presidio Slow Food possano trovare spazio nella cucina contemporanea, mantenendo vivo il legame con gli ingredienti e le conoscenze della tradizione.

I sapori del bosco e le ricette della cucina contadina dell’Appennino

Il programma dei Laboratori del Gusto si concluderà domenica alle 15 con I sapori del bosco da custodire, una merenda dedicata alla cultura gastronomica delle montagne e alle produzioni che mantengono vivo il rapporto con i castagneti tradizionali. Cristian Borchi proporrà salsicce di maiale e marroni fatti in casa, accompagnati da borlotti all’uccelletto. Andrea Alisi porterà invece in degustazione la polenta dolce con la frizzagna, un contorno povero a base di verdure appartenente alla tradizione della cucina contadina dell’Appennino.