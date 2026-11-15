Castelfidardo, un pitone spunta dal water e scatena il panico in città: 48 ore di allarme, poi la scoperta incredibile

Un pitone che spunta dal water, una fotografia che si diffonde rapidamente e un’intera cittadina che per due giorni si mette alla ricerca di un serpente mai esistito. È quanto accaduto a Castelfidardo, comune marchigiano in provincia di Ancona, dove uno scherzo ideato da un bambino di appena 9 anni ha provocato un vero e proprio caso, arrivando a monopolizzare l’informazione locale. Per circa 48 ore, la presunta presenza del rettile ha tenuto in allarme la cittadina di quasi 20mila abitanti, prima che emergesse una verità tanto semplice quanto sorprendente: la fotografia era completamente falsa e il pitone non esisteva.

Castelfidardo, la foto del pitone che esce dal water scatena l’allarme

Tutto è cominciato con un’immagine che mostrava un grosso serpente uscire dal WC. Una scena insolita e impressionante, sufficiente a far scattare l’allarme a Castelfidardo. La fotografia, apparentemente capace di documentare la presenza di un pitone all’interno di un’abitazione, ha rapidamente attirato l’attenzione, trasformando quella che sembrava una segnalazione di cronaca in un caso destinato a tenere banco per due giorni. La vicenda ha assunto proporzioni tali da coinvolgere l’intera cittadina marchigiana, dove la notizia della possibile presenza del rettile ha alimentato preoccupazione e curiosità.

La ricerca del serpente dura due giorni, ma del pitone nessuna traccia

Con il passare delle ore, il caso del pitone nel water a Castelfidardo ha continuato a far discutere. L’immagine aveva dato origine a un allarme che sembrava richiedere una spiegazione concreta, mentre l’assenza di qualsiasi ritrovamento lasciava irrisolta la questione. Per circa 48 ore la cittadina ha vissuto nell’incertezza, con la notizia del rettile a occupare uno spazio importante nelle cronache locali. La situazione era però destinata a prendere una piega completamente diversa. Dietro quella fotografia non c’era infatti un animale realmente avvistato, ma un’immagine creata appositamente per simulare una scena che non si era mai verificata. Nessun pitone era uscito dal water e nessun serpente si aggirava per Castelfidardo. L’intero allarme aveva avuto origine da uno scherzo.

La confessione del bambino di 9 anni ai carabinieri forestali

La svolta è arrivata dopo due giorni, quando i carabinieri forestali hanno chiesto chiarimenti al bambino che aveva dato l’allarme. A quel punto il ragazzino, di appena 9 anni, ha raccontato come erano andate realmente le cose, ammettendo di essere stato lui a creare la fotografia del serpente. Il suo obiettivo iniziale era semplicemente quello di fare uno scherzo agli amici. Per riuscirci aveva realizzato l’immagine del pitone che spuntava dal water, dando poi l’allarme. Quello che nelle intenzioni del bambino doveva essere uno scherzo si era però trasformato in una vicenda capace di attirare l’attenzione di un’intera comunità e dell’informazione locale. La confessione ha chiarito definitivamente l’accaduto e messo fine alla ricerca del rettile. La fotografia era stata creata dal bambino e non documentava alcun episodio reale. Il serpente che per due giorni aveva fatto parlare Castelfidardo era soltanto il protagonista di un’immagine inventata.