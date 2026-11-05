Catanzaro, precipita in un dirupo sotto la ferrovia: Vigili del Fuoco in azione con l’elicottero Drago | VIDEO

Momenti di apprensione a Catanzaro, dove una persona è precipitata in un dirupo situato al di sotto della linea ferroviaria locale, nella zona di via Carlo V. Sul posto è in corso un delicato intervento di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per raggiungere e recuperare il malcapitato. La persona, secondo le informazioni disponibili, è viva e cosciente. I soccorritori stanno operando per raggiungere la persona e procedere al recupero in sicurezza. Le attività si concentrano nell’area sottostante la linea ferroviaria, dove è stato predisposto l’intervento delle squadre di emergenza.

In arrivo l’elicottero Drago per le operazioni di recupero

A supporto delle squadre già impegnate sul posto è previsto anche l’arrivo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che contribuirà alle operazioni di recupero della persona precipitata nel dirupo. L’intervento del mezzo aereo si aggiungerà alle attività condotte dal personale della sede centrale, con l’obiettivo di portare a termine le operazioni di soccorso. L’elemento più importante riguarda le condizioni della persona coinvolta, che risulta viva e cosciente mentre proseguono le attività dei soccorritori.

Ferrovia interrotta e via Carlo V chiusa al traffico per consentire i soccorsi

L’intervento ha comportato anche modifiche temporanee alla circolazione ferroviaria e stradale a Catanzaro. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, è stata infatti interrotta temporaneamente la circolazione ferroviaria locale nel tratto interessato. Contestualmente, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di via Carlo V nella zona in cui stanno operando i Vigili del Fuoco. I provvedimenti sono stati adottati per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza durante le attività di recupero.

Catanzaro, precipita in un dirupo sotto la ferrovia

L’ultimo aggiornamento

La persona è stata recuperata dalle unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Catanzaro congiuntamente al personale elisoccorritore del Drago VF165 ed è stata elitrasportata in luogo sicuro per il trasbordo su ambulanza e successivamente trasferita presso struttura ospedaliera che provvederà al trattamento del caso.